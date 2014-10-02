FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
Trump's tough talk opens door for Macron's diplomacy
U.N. General Assembly
Trump's tough talk opens door for Macron's diplomacy
Trump administration prepares to ease gun export rules
U.S.
Trump administration prepares to ease gun export rules
Witnessing a perilous journey from Myanmar to Bangladesh
Reuters Backstory
Witnessing a perilous journey from Myanmar to Bangladesh
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
October 2, 2014 / 8:56 PM / 3 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

17 Min Read

Oct 2 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- DIGNITY HEALTH WEEK OF 750,000 A3/A/A TAXABLE BONDS, SERIES 2014A 10/06 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 525,000 A2/A-/A- AUTHORITY 10/06 SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION BONDS, 2014 SERIES UU MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 523,430 Aa2/AA/AA (WASHINGTON, DC) 10/06 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2014C (NEW MONEY) & SERIES 2014D (REFUNDING) MGR: Loop Capital Markets, New York SERIAL: 2015-2038

Day of Sale: 10/07 CYPRESS-FAIRBANKS INDEPENDENT WEEK OF 462,555 Aaa/AAA/NR SCHOOL DISTRICT, TEXAS 10/06 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS, SERIES 2014C MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA- DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 450,000 Aa3/AA-/AA- THE CITY OF LOS ANGELES 10/06 POWER SYSTEM REVENUE BONDS 2014 SERIES D MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: ROP: 10/8

Day of Sale: 10/09 PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND NEW WEEK OF 400,000 Aa3/AA-/AA- JERSEY AMT 10/06 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2015-2034

Day of Sale: 10/07 GRAND RIVER DAM AUTHORITY WEEK OF 314,030 A1/A+/A CONSISTING OF: 10/06 $227,550M REVENUE BONDS, SERIES 2014A $ 86,480M REVENUE BONDS, SERIES 2014B (FEDERALLY TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND NEW WEEK OF 250,000 Aa3/AA-/AA- JERSEY TAXABLE 10/06 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York TERM: 2034 REMARK: IOI 10/6

Day of Sale: 10/07 ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 205,060 /AA-/AA- REVENUE BONDS 10/06 (BANNER HEALTH), SERIES 2014A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 126,425 Aaa/AA/ TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 10/06 AND REFUNDING BONDS SERIES 2014A MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2039 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: AAA/Aa2

Day of Sale: 10/06 STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 116,770 Aa1// HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 10/06 SERIES 188 (NON-AMT) AND SERIES 189 (AMT) MGR: Ramirez & Co., Inc., New York REMARK: ROP: 10/07/2014

Day of Sale: 10/08 MCKINNEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 100,500 // DISTRICT, TEXAS 10/06 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 10/07 CITY OF CHARLOTTE STORM WATER WEEK OF 98,805 Aa1/AAA/ REFUNDING REVENUE NORTH CAROLINA 10/06 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

Day of Sale: 10/08 FORSYTH COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 93,160 Aa1/AA+/ GEORGIA 10/06 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2018-2033

Day of Sale: 10/08 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 80,855 // AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX 10/06 ARIZONA EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS (GREAT HEARTS ACADEMIES PROJECT) SERIES 2014A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee

Day of Sale: 10/08 STATE OF OHIO WEEK OF 75,000 A2/A/ HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2014 10/06 (UNIVERSITY HOSPITALS HEALTH SYSTEM, INC.), SERIES 2014A SERIES 2014B (VARIABLE RATE REMARKETED OBLIGATIONS) MGR: Barclays Capital Inc., New York

Day of Sale: 10/08 STOCKTON, CALIFORNIA WEEK OF 71,000 /A-/A- WASTEWATER REVENUE REFUNDING 10/06 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2029 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE

Day of Sale: 10/07 NEWBERRY INVESTING IN CHILDREN‘S WEEK OF 62,500 A1/A/ EDUCATION “NICE”, SOUTH CAROLINA 10/06 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2030

Day of Sale: 10/07 SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DISTRICT WEEK OF 60,210 Aaa/AAA/NR STATE REVOLVING FUND PROGRAM BONDS 10/06 CONSISTING OF: $ 9,080M TAXABLE REVENUE BONDS $51,130M REVENUE BONDS MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NEW HAVEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 58,000 Aa3/A+/ CALIFORNIA 10/06 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver

Day of Sale: 10/08 NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 55,250 Aa2/NR/NR AGENCY 10/06 EXP/ / AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS 2014 SERIES E MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland REMARK: Retail Order Period 10/8

Institutional Pricing 10/9 ST. VRAIN VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 51,000 // RE-1J, COLORADO 10/06 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: MOODY‘S RATING: AA2 STATE INTERCEPT

(AA2 UNDERLYING)

S&P RATING: AA-STATE INTERCEPT

(AA UNDERLYING)

Day of Sale: 10/07 GUNNISON WATERSHED SCHOOL WEEK OF 50,000 // DISTRICT RE-1J, COLORADO 10/06 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver

Day of Sale: 10/09 ROYAL OAK SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 43,345 // COUNTY OF OAKLAND, 2014 REFUNDING 10/06 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD UNITY, PENNSYLVANIA WEEK OF 40,740 // UNITY TOWNSHIP MUNICIPAL AUTHORITY 10/06 SEWER REVENUE BONDS CONSISTING OF: $31,380,000 TAX-EXEMPT & $9,360,000 TAXABLE MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2014-2037 REMARK: S&P A- UNDERLYING

Day of Sale: 10/08 JOHNSTOWN-MONROE LOCAL SCHOOL WEEK OF 37,000 /AA/ DISTRICT, OHIO 10/06 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati SERIAL: 2016-2053

Day of Sale: 10/08 FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 34,910 NR/NR/NR CORPORATION 10/06 EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE BONDS (MIAMI ARTS CHARTER SCHOOL PROJECT) $30,000M SERIES 2014A TAX-EXEMPT $4,910M SERIES 2014B TAXABLE MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte REMARK: SERIES 2014A: 24,29,34 & 44

SERIES 2014B: 2023

Day of Sale: 10/08 BARBERS HILL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 32,205 //

DISTRICT, TEXAS 10/06 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014A MGR: Coastal Securities, Inc., Houston SERIAL: 2015-2027 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 10/07 CAMPBELL UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 31,000 Aa2//AA+ CALIFORNIA 10/06 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 10/07 LAS VIRGENES UNIFIED SCHOOL WEEK OF 28,000 Aa2// DISTRICT REFUNDING, CALIFORNIA 10/06 GENERAL OBLIGATION MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2018-2031

Day of Sale: 10/08 CITY OF COLUMBIA, SOUTH CAROLINA WEEK OF 26,910 Aa2/AA/ SPECIAL OBLIGATION BONDS 10/06 (HOSPITALITY FEE PLEDGE) SERIES 2014 MGR: Loop Capital Markets, New York SERIAL: 2026-2044

Day of Sale: 10/09 GOVERNMENT UTILITY AUTHORITY WEEK OF 22,000 A2/A/ (LEHIGH UTILITY SYSTEM), FLORIDA 10/06 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2035

Day of Sale: 10/09 SAN CARLOS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 /AA-/ GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION 10/06 OF 2012 SERIES B CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. CITY OF GALVESTON, TEXAS WEEK OF 20,925 A1//A+ WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE 10/06 REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 20,380 Aa2/AA/ TEXAS 10/06 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS (NON PSF) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2030

Day of Sale: 10/06 LAUDE SCHOOL DISTRICT, MISSOURI WEEK OF 19,030 NR/AAA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014 10/06 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2027

Day of Sale: 10/07 RINCON VALLEY UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,000 // GENERAL OBLIGATION SERIES 2014A 10/06 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 10/07 NORTH LAWRENCE COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 16,800 /AA+/ BUILDING CORPORATION, INDIANA 10/06 FIRST MORTGAGE BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: UNDERLYING RATING: A

Day of Sale: 10/06 CITY OF BINGHAMTON, NEW YORK WEEK OF 16,780 A2/NR/ TAXABLE & TAX-EXEMPT 10/06 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2029

Day of Sale: 10/07 UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 464 WEEK OF 16,180 A1// LEAVENWORTH COUNTY, KANSAS 10/06 GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014B MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2016-2030

Day of Sale: 10/07 CITY OF LAREDO, TEXAS WEEK OF 13,940 Aa2/AA/AA CONSISTING OF: 10/06 $6,185M COMBINATION TAX & REVENUE, CERTIFICATES OF OBLIGATION $7,755M PUBLIC PROPERTY FINANCE CONTRACTUAL OBLIGATIONS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis SWEET HOME CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,885 /A+/ NEW YORK 10/06 MGR: Jefferies LLC, New York

Day of Sale: 10/08 CITY OF LAREDO, TEXAS WEEK OF 12,125 A1/AA-/AA- WATERWORKS & SEWER SYSTEM REVENUE 10/06 BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis CITY OF LAREDO, TEXAS WEEK OF 11,360 A2/AA/ INTERNATIONAL TOLL BRIDGE SYSTEM 10/06 REVENUE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. BUSINESS FINANCE AUTHORITY OF THE WEEK OF 11,000 B2/B+/ STATE OF NEW HAMPSHIRE 10/06 SOLID WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS REMARKETING (CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. PROJECT), SERIES 2013 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 10/08 HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 10,000 Aaa/NR/NR HILLSBOROUGH COUNTY 10/06 EXP/ / MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2014A (THE TEMPO AT ENCORE APARTMENTS) MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 10/07 CARROLL COUNTY PUBLIC WATER WEEK OF 9,725 NR/A/ SUPPLY DISTRICT NO. 1 REFUNDING 10/06 REVENUE 2014A, MISSOURI MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2039

Day of Sale: 10/08 CITY OF DEER PARK, TEXAS WEEK OF 9,705 NR/AA+/NR (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 10/06 STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN HARRIS COUNTY) CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES 2014 GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 10/07 TOLLAND, CONNECTICUT GENERAL WEEK OF 9,465 NR/AAA/ OBLIGATION REFUNDING 2014 10/06 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2027

Day of Sale: 10/08 LAUREL SCHOOL DISTRICT, MISSISSIPPI WEEK OF 8,755 A1// GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/06 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2028

Day of Sale: 10/08 FREER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,709 /AAA/ TEXAS 10/06 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2022-2037

Day of Sale: 10/08 SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC WEEK OF 8,300 Baa3// DEVELOPMENT AUTHORITY 10/06 ECONOMIC DEVELOPMENT REFUNDING REVENUE BONDS (FMU STUDENT HOUSING LLC-FRANCIS MARION UNIVERSITY PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2015-2024 TERM: 2026, 2034

Day of Sale: 10/07 THE SCHOOL DISTRICT OF ST. JOSEPH WEEK OF 6,280 /AA+/ (BUCHANAN COUNTY, MISSOURI) 10/06 GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2014 (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2031-2034 REMARK: MO DIRECT DEPOSIT

UNDERLYING RATING: A+

Day of Sale: 10/09 CITY OF GALVESTON, TEXAS WEEK OF 6,245 Aa3//AA- GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 10/06 SERIES 2014 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,115 Aa2/AA/ DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX 10/06 REFUNDING 2014 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2031

Day of Sale: 10/08 CHIPPEWA HILLS, SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,990 Aa2// MICHIGAN 10/06 2015 REFUNDING BONDS COUNTIES OF MECOSTA, ISABELLA & OSCEOLA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF) RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,800 Aa1// DELAWARE COUNTY, PENNSYLVNIA 10/06 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014 NOT BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2035

Day of Sale: 10/09 SCHENECTADY CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,070 /NR/ NEW YORK 10/06 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2022

Day of Sale: 10/07 PERU CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,335 NR/A+/

NEW YORK 10/06 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2020

Day of Sale: 10/09 OLD BRIDGE MUNICIPAL UTILITIES WEEK OF 4,250 Aa2// AUTHORITY, NEW JERSEY 10/06 REFUNDING REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2014-2023

Day of Sale: 10/07 ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,535 A2// GENERAL OBLIGATION 2014 10/06 PENNSYLVANIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2021

Day of Sale: 10/08 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 3,280 /A/ AUTHORITY OF THE COUNTY OF 10/06 MARICOPA, ARIZONA SUBORDINATE SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS (CHRISTIAN CARE RETIREMENT APARTMENTS, INC), SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2024

Day of Sale: 10/08 TOWN OF PENFIELD, NEW YORK WEEK OF 3,090 Aa2// **********BANK QUALIFIED********** 10/06 MGR: Jefferies LLC, New York

Day of Sale: 10/07 CITY OF FLORESVILLE, TEXAS WEEK OF 1,955 // (A POLITICAL SUBDIVISON OF THE 10/06 STATE OF TEXAS LOCATED IN WILSON COUNTY) ELECTRIC LIGHT AND POWER SYSTEM JUNIOR LIEN REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Frost Bank, San Antonio SERIAL: 2015-2027 REMARK: RATINGS: APPLIED FOR WAMEGO GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,740 NR/A+/ REFUNDING SERIES 2014 KANSAS 10/06 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2029

Day of Sale: 10/07 CARROLL COUNTY, PUBLIC WATER WEEK OF 1,265 NR/A/ SUPPLY DISTRICT NO. 1 REFUNDING 10/06 REVENUE 2014B, MISSOURI MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2024

Day of Sale: 10/08 WABASH CITY SCHOOLS BUILDING WEEK OF 1,075 /AA+/ CORPORATION 10/06 AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2014B **********BANK QUALIFIED********** MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2017-2023

Day of Sale: 10/06 HOLYOKE SCHOOL DISTRICT, COLORADO WEEK OF 1,055 // GENERAL OBLIGATION BONDS 10/06 MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: MOODY‘S RATING: AA2 STATE INTERCEPT

Day of Sale: 10/08

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 5,612,804 (in 000‘s)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.