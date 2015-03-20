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March 20, 2015 / 4:05 PM / 2 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

25 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION WEEK OF 1,700,000 A1/A/A CALIFORNIA 03/23 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: ROP: 3/24

Day of Sale: 03/25 VIRGINIA COLLEGE BUILDING AUTHORITY WEEK OF 636,180 Aa1/AA+/AA+ 2015A & 2015B 03/23 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2035 REMARK: ROP: 3/25/15

Day of Sale: 03/26 NORTHEAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 390,000 Aaa/AAA/ DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 03/23 TEXAS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: Aa1AA-S

Day of Sale: 03/25 FORT WORTH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 271,105 Aaa/AAA/NR DISTRICT SERIES 2015, TEXAS 03/23 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2040

Day of Sale: 03/24 SAN FRANCISCO COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 250,000 A3/A/ DISTRICT 03/23 (CITY & COUNTY OF SAN FRANCISCO) 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York THE SCHOOL DISTRICT OF DAILY 224,515 Aa3/AA-/ PALM BEACH COUNTY, FLORIDA SERIES 2015D MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2032 CITY OF CORPUS CHRISTI, TEXAS WEEK OF 140,565 A1/A+/A+ CONSISTING OF: 03/23 $92,465M UTILITY SYSTEM JUNIOR LIEN REVENUE IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015A (FIXED RATE BONDS) $48,100M UTILITY SYSTEM VARIABLE RATE JUNIOR LIEN REVENUE IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015B MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 130,555 A1/A+/A+ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 03/23 SERIES 2015D MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 03/25 SPARTANBURG SCHOOL DISTRICT NO. 1 WEEK OF 129,975 A3/A-/ INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING 03/23 REVENUE BONDS, SERIES 2015A (TAXABLE) & 2015BG MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 03/25 COUNTY OF MECKLENBURG, WEEK OF 118,810 Aa1/AA+/AA+ NORTH CAROLINA 03/23 LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS 2 SERIES MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2019-2028

Day of Sale: 03/25 DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 116,150 NR/AAA/AAA 2015, TEXAS 03/23 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2033

Day of Sale: 03/25 DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 108,000 A1// NEW YORK, BARNARD COLLEGE 03/23 REVENUE BONDS, SERIES 2015A MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: Positive Outlook

Day of Sale: 03/25 UNIVERSITY OF VIRGINIA, VIRGINIA WEEK OF 107,555 Aaa/AAA/AAA GENERAL REVENUE PLEDGE REFUNDING 03/23 BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2019-2024

Day of Sale: 03/25 DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 105,000 A3/A-/ STATE OF NEW YORK 03/23 ST. JOHN‘S UNIVERSITY REVENUE BONDS SERIES 2015A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York THE METROPOLITAN WATER DISTRICT WEEK OF 100,000 Aa1/AAA/AA+ OF SOUTHERN CALIFORNIA WATER 03/23 REVENUE REFUNDING BONDS (SIFMA INDEX MODE) 2011 SERIES A-4 MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: VMIG 1/NAF/F1+

Day of Sale: 03/25 DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 97,400 Aaa/AAA/ NEW YORK 03/23 COLUMBIA UNIVERSITY REVENUE BONDS, SERIES 2015A MGR: Goldman, Sachs & Co., New York

Day of Sale: 03/26 STATE OF ALASKA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 94,000 // REFUNDING 03/23 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: ROP: 3/24

Day of Sale: 03/25 THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA WEEK OF 92,920 A1/A+/A+ GENERAL OBLIGATION BONDS 03/23 TAXABLE & TAX-EXEMPT SERIES 2015 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2035 REMARK: UNDERLYING RATINGS: BB3//BB- POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 88,500 // PUBLIC FINANCING AUTHORITY, 03/23 SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 03/26 CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 86,180 A1/AA/ SUBORDINATE LIEN INCOME TAX 03/23 3 SERIES MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

Day of Sale: 03/24 STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 80,000 // AUTHORITY COMMONWEALTH OF 03/23 PENNSYLVANIA THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA PROJECT SERIES 2015A MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia

Day of Sale: 03/25 BERKELEY COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 77,450 Aa3/AA-/ SOUTH CAROLINA 03/23 INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2015A & 2015B (TAXABLE) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 03/25 NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 73,745 Baa3/BBB-/NR FACILITIES FINANCE CORPORATION 03/23 STUDENT HOUSING REVENUE BONDS (CHF-COLLEGIATE HOUSING STEPHENVILLE III, L.L.C.-TARLETON STATE UNIVERSITY PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 03/24 CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 68,655 /A+/A+ FINANCING AUTHORITY 03/23 NORTHERN CALIFORNIA PREBSYTERIAN HOME AND SERVICES, INC, INSURED REVENUE BONDS, SERIES 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 03/24 VIRGINIA COLLEGE BUILDING AUTHORITY WEEK OF 67,050 Baa1/BB+/ EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE AND 03/23 REFUNDING BONDS (MARYMOUNT UNIVERSITY PROJECT) SERIES 2015A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY WEEK OF 61,045 Aa2/AA/ EDUCATIONAL BUILDING CORP REVENUE 03/23 BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2044

Day of Sale: 03/24 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 59,665 NR/A/A (COMMUNITY FOUNDATION OF 03/23 NORTHWEST INDIANA OBLIGATED GROUP) REFUNDING REVENUE BONDS 2015 MGR: Ziegler, Chicago REMARK: RATINGS: (STABLE)

Day of Sale: 03/25 BASTROP INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 53,105 // DISTRICT, TEXAS 03/23 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis ST. JOHNS COUNTY, FLORIDA WEEK OF 52,000 A1/A+/ SALES TAX REVENUE AND REFUNDING 03/23 BONDS SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 03/25 DEVELOPMENT AUTHORITY OF FULTON WEEK OF 51,000 // COUNTY, SEPLMAN COLLEGE REVENUE 03/23 REFUNDING, GEORGIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

Day of Sale: 03/23 NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 50,000 A2/AA-/AA- COMMISSION 03/23 HEALTH CARE FACILITIES REVENUE BONDS (REX HEALTHCARE) SERIES 2015A MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 03/26 MICHIGAN STRATEGIC FUND LIMITED WEEK OF 45,000 // OBLIGATION 03/23 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

Day of Sale: 03/26 MIDWAY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 39,745 // (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 03/23 STATE OF TEXAS LOCATED IN MCLENNAN COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas HAMILTON SOUTHEASTERN CONSOLIDATED WEEK OF 37,120 /AA+/ SCHOOL BUILDING CORPORATION, 03/23 INDIANA SERIES 2015D MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2016-2021 REMARK: Expected Underlying S&P ‘AA-’

Day of Sale: 03/25 BOARD OF GOVERNORS OF THE COLORADO WEEK OF 36,930 Aa2/AA-/ STATE UNIVERSITY 03/23 SYSTEM ENTERPRISE REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015C AND TAXABLE SERIES 2015D MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 03/24 JEFFERSON PARISH SCHOOL BOARD WEEK OF 36,500 /AA/ SALES TAX REVENUE REFUNDING 03/23 LOUISIANA MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2018-2028

Day of Sale: 03/25 PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 35,485 NR/NR/BB HEALTHCARE FACILITY EXPANSION/ 03/23 REFUNDING BONDS, SERIES 2015A (CHURCH HOME OF HARTFORD INCORPORATED PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: RATING: (STABLE)

Day of Sale: 03/26 BURBANK-PASADENA AIRPORT AUTHORITY WEEK OF 35,000 A2/A+/ AMT (31MM AMT/1MMTE) 03/23 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: AMT: 16-24

TAX EXEMPT: 16, 17

Day of Sale: 03/25 ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 34,073 // DISTRICT, TEXAS 03/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2018-2037 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: RATIN: TBD CITY OF CONROE, TEXAS WEEK OF 31,690 Aa2/AA/ LIMITED TAX REFUNDING BONDS 03/23 SERIES 2015 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston SERIAL: 2018-2030

Day of Sale: 03/25 NUTLEY TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 30,715 // NEW JERSEY 03/23 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP REMARK: UNDERLYING RATING: UR/AA(NR)

Day of Sale: 03/25 FOREST PRESERVE DISTRICT OF WEEK OF 29,430 Aaa/AAA/ DUPAGE COUNTY, ILLINOIS 03/23 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2024

Day of Sale: 03/25 CENTRAL OREGON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,070 NR/AA+/ POLK, MARION & BENTON COUNTIES 03/23 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls INSURANCE: OREGON SCHOOL BOND GUARANTY AC REMARK: (A+)

Day of Sale: 03/25 FAIRMONT STATE UNIVERSITY, WEEK OF 28,000 A2// WEST VIRGINIA 03/23 BOARD OF GOVERNORS REVENUE BONDS SERIES 2015A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2045

Day of Sale: 03/24 MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 27,845 NR/BB-/NR CORPORATION 03/23 SENIOR STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE BONDS (UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE PROJECT), SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 03/25 SHERIDAN COMMUNITY SCHOOL CORP WEEK OF 26,000 /AA+/ AVPT 1ST MORTGAGE 03/23 REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS SERIES 2015 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2015-2030 REMARK: Underlying S&P ‘A+’ Rating

Day of Sale: 03/26 TOWN OF FAIRFIELD, CONNECTICUT WEEK OF 25,000 Aaa// GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/23 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York

Day of Sale: 03/26 TREDYFFRIN EASTTOWN PENNSYLVANIA WEEK OF 24,455 Aaa// SCHOOL DISTRICT 03/23 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2018-2035

Day of Sale: 03/26 NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 23,370 NR/NR/NR COMMISSION 03/23 RETIREMENT FACILITIES FIRST MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015A (CHURCH HOME OF HARTFORD INCORPORATED PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago

Day of Sale: 03/23 ST. JOHNS COUNTY, FLORIDA WEEK OF 23,240 Aa3/A+/ TRANSPORTATION IMPROVEMENT REVENUE 03/23 REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 03/24 THE HEALTH, EDUCATIONAL & HOUSING WEEK OF 22,535 A1/A+/ FACILITIES BOARD OF SHELBY COUNTY 03/23 TENNESSEE EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE BONDS (RHODES COLLEGE) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040, 2045

Day of Sale: 03/25 COMPTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 A2/AA/ (LOS ANGELES COUNTY SCHOOLS POOLED 03/23 FINANCING PROGRAM) CERTIFICATES OF PARTICIPATION, REFUNDING SERIES A MGR: RBC Capital Markets, New York INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

Day of Sale: 03/24 YUMA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #1 WEEK OF 21,000 A// OF YUMA COUNTY, ARIZONA SCHOOL 03/23 IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2014 SERIES A 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2034

Day of Sale: 03/25 SAN PATRICIO MUNICIPAL DISTRICT WEEK OF 20,540 // (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 03/23 STATE OF TEXAS LOCATED IN SAN PATRICIO COUNTYM, TEXAS WATER REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Frost Bank, San Antonio SERIAL: 2016-2028

Day of Sale: 03/26 CITY OF CEDAR PARK, TEXAS WEEK OF 20,255 Aa2/AA+/ (WILLIAMSON AND TRAVIS COUNTIES) 03/23 UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2030

Day of Sale: 03/26 OGDEN CITY SCHOOL DISTRICT, UTAH WEEK OF 20,000 Aa3// LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2015 03/23 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2035

Day of Sale: 03/25 SOUTH DAKOTA HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 17,555 Aa2//AA AUTHORITY VOCATIONAL EDUCATION 03/23 PROGRAM REVENUE BONDS SERIES 2015C MGR: Dougherty & Company, LLC, Minneapolis SERIAL: 2016-2035 LEXINGTON. SOUTH CAROLINA WEEK OF 17,435 Aa3// SCHOOL DISTRICT NO.2 03/23 INSTALL PURCHASE REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015B TAX EXEMPT MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2021-2030

Day of Sale: 03/24 CITY OF PLANO, ILLINOIS WEEK OF 16,000 // SPECIAL TAX REFUNDING BONDS, 03/23 SERIES 2015 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2025 REMARK: Non-Rated Underlying

Possible Insurance Day of Sale: 03/25 THE HAMMOND LOCAL PUBLIC WEEK OF 15,300 // IMPROVEMENT BOND BANK BONDS, 03/23 SERIES 2015B (CITY OF GARY, INDIANA) MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland

Day of Sale: 03/25 PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 15,000 /AA-/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 03/23 SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 03/24 DUCKETT CREEK SEWER DISTRICT OF WEEK OF 14,940 Aa3// ST. CHARLES COUNTY, MISSOURI 03/23 SEWAGE SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis GAHANNA-JEFFERSON COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 14,140 // DISTRICT, OHIO 03/23 CONSISTING OF: $7,400M SERIES 2015A TAX ANTICIPATION NOTES $6,740M SERIES 2015B UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS FEDERALLY TAXABLE MGR: KeyBanc Capital Markets, New York REMARK: 2015A DUE: 2015-2024

2015B DUE: 2015 2021

Day of Sale: 03/24 COUNTY OF KENT REVENUE LIMITED WEEK OF 14,000 Aaa/AAA/ OBLIGATION, MICHIGAN 03/23 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2034

Day of Sale: 03/25 RED RIVER EDUCATION FINANCE WEEK OF 13,985 /AA/ CORPORATION, TEXAS 03/23 EDUCATION REVENUE BONDS (THE HOCKADAY SCHOOL PROJECT) SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2030 PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,500 A1/A+/A+ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 03/23 SERIES 2015B MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 03/25 COLORADO EDUCATIONAL & CULTURAL WEEK OF 12,165 NR/NR/NR FINANCE AUTHORITY 03/23 CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS (ATLAS PREPARATORY SCHOOL PROJECT) MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond TERM: 2025, 2035, 2045

Day of Sale: 03/24 PRINCETON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 11,690 Aaa/NR/NR DISTRICT 03/23 (COLLIN COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 03/24 SAN LEANDRO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,500 A1/A+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/23 SERIES 2015A, CALIFORNIA MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco

Day of Sale: 03/24 SAINT CROIX CENTRAL SCHOOL WEEK OF 10,000 // DISTRICT 03/23 ST. CROIX COUNTY, WISCONSIN GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2030 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,755 A3// DISTRICT #391, TEXAS 03/23 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2034

Day of Sale: 03/24 NORTH ROYALTON, OHIO WEEK OF 9,450 Aa2// ********BANK QUALIFIED******** 03/23 MGR: Huntington Investment Company, Columbus ROMOLAND SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,240 // CALIFORNIA 03/23 CFD NO. 2004-1 (IA-3) 2015 SPECIAL TAX BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 03/25 GIDDINGS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,075 Aaa/NR/NR DISTRICT 03/23 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN FAYETTE, LEE AND WASHINGTON COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 03/24 GURNEE SCHOOL DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 8,900 /AA+/ SERIES 2015 BAB‘S REFUNDING BONDS 03/23 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis NEEDVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,610 //AAA DISTRICT, TEXAS 03/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2032 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERYING RATING: A+ CITY OF CLINTON, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,605 /AA-/ GENERAL OBLIGATION BONDS 03/23 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2015-2031 LEXINGTON, SOUTH CAROLINA WEEK OF 8,445 Aa3/A/ SCHOOL DISTRICT NO.2 03/23 INSTALL PURCHASE REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015A TAXABLE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2021

Day of Sale: 03/24 CITY OF MILAN, COUNTIES OF WEEK OF 8,400 /AA/ WASHTENAW AND MONROE, 03/23 STATE OF MICHIGAN 2015 CAPITAL IMPROVEMENT SEWER REFUNDING BONDS (LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION) MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: Moody’s Underlying ‘A2’ Rating ARKANSAS CITY(COWLEY COUNTY),KANSAS WEEK OF 8,300 /A-/ UNIFIED SCHOOL DISTRICT 470 03/23 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2023

Day of Sale: 03/24 WALDEN‘S RIDGE UTILITY DISTRICT OF WEEK OF 8,065 // HAMILTON COUNTY, TENNESSEE 03/23 WATERWORKS REVENUE REFUNDING AND IMPROVEMENT MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD THREE RIVERS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,145 // DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 03/23 OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN LIVE OAK AND BEE COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX BUILDING BONDS 2015 MGR: Frost Bank, San Antonio

Day of Sale: 03/23 VIRGINIA COLLEGE BUILDING AUTHORITY WEEK OF 6,780 Aa1/AA+/AA+ 2015C TAXABLE 03/23 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2020 REMARK: ROP: 3/25/15

Day of Sale: 03/26 SMITHFIELD TOWNSHIP WEEK OF 6,350 /AA-/ MONROE COUNTY, PENNSYLVANIA 03/23 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2029 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 03/24 WESTFIELD TOWN BOARD OF EDUCATION WEEK OF 6,079 /AA+/ UNION COUNTY, NEW JERSEY 03/23 REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2015A & 2015B MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: (Bank Qualified)

Day of Sale: 03/24 WALL TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 6,079 /AA/ MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY 03/23 REFUNDING SCHOOL BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 03/25 HAMILTON SOUTHEASTERN CONSOLIDATED WEEK OF 5,510 /AA+/ SCHOOL BUILDING CORPORATION, 03/23 INDIANA SERIES 2015E MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2016-2021 REMARK: Expected Underlying S&P ‘AA-’

Day of Sale: 03/25 COMPTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,500 A2/AA/ (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 03/23 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 2002 ELECTION, 2015 SERIES E MGR: RBC Capital Markets, New York INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

Day of Sale: 03/24 KERN DELTA WATER DISTRICT, WEEK OF 5,500 /A+/ CALIFORNIA 03/23 /EXP/ REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

Day of Sale: 03/26 INGRAM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,200 // TEXAS 03/23 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING & REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 03/23 FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,655 NR/AA/NR DISTRICT NO. 155 03/23 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS, LOCATED WITHIN FORT BEND COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP

Day of Sale: 03/24 PARK HILLS, MISSOURI WEEK OF 4,395 /A-/ CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 03/23 SERIES 2013 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis SIENNA PLANTATION MANAGEMENT WEEK OF 4,140 NR/NR/NR DISTRICT, TEXAS 03/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2033 BOYCEVILLE COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 4,135 /A+/ DISTRICT 03/23 BARRON, DUNN AND ST. CROIX COUNTIES WISCONSIN GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2019-2028 WILLOW FORK DRAINAGE DISTRICT WEEK OF 3,920 NR/AA/NR (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 03/23 STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN FORT BEND AND HARRIS COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: MAC INSURED

Day of Sale: 03/23 PHILIPSTOWN NORTH HIGHLANDS FIRE WEEK OF 3,770 UR/NR/ DISTRICT, NEW YORK 03/23 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2033

Day of Sale: 03/25 CITY OF GLENDALE MILWAUKEE COUNTY WEEK OF 3,300 Aa2// WISCONSIN GENERAL OBLIGATION 03/23 PROMISSORY NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2025

Day of Sale: 03/23 TRAVIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,165 /BBB/ DISTRICT #2, TEXAS 03/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 03/24 BON DE CROFT PUBLIC UTILITY WEEK OF 3,110 /AA/ DISTRICT WATERWORKS REVENUE 03/23 REFUNDING BONDS, TENNESSEE MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2045 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: /A-/

Day of Sale: 03/25 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,000 A2// DISTRICT #374, TEXAS 03/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 03/26

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