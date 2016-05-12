FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Trump's Houston trip will serve as empathy test
Politics
Trump's Houston trip will serve as empathy test
New ETF plans to 'make America great again'
Exchange-traded funds
New ETF plans to 'make America great again'
California lawmakers block Mojave water bill, Cadiz surges
ENERGY & ENVIRONMENT
California lawmakers block Mojave water bill, Cadiz surges
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
May 12, 2016 / 8:15 PM / a year ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

30 Min Read

May 12 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT WEEK OF 2,500,000 Baa3/BBB/ CORPORATION LAGUARDIA SPECIAL 05/16 FACILITIES TERMINAL B REDEVELOPMENT PROJECT (2.35B AMT/150MM TAXABLE) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: AMT: 31-37, 41,46, 51

TAXABLE: 24-31

Day of Sale: 05/17 MUNICIPAL IMPROVEMENT CORPORATION WEEK OF 800,220 /A+/A+ OF LOS ANGELES LEASE REVENUE 05/16 REFUNDING BONDS 2016A & 2016B MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: ROP: 5/17

Kroll: AA-

Day of Sale: 05/18 THE CITY OF NEW YORK GENERAL WEEK OF 800,000 Aa2/AA/AA OBLIGATION BONDS FISCAL 2016 05/16 SERIES E AND F MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 5/16 & 5/17

Day of Sale: 05/18 METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 /AA/AA AUTHORITY DEDICATED TAX FUND GREEN 05/16 BONDS SERIES 2016 B-1 & B-2 (CLIMATE BOND CERTIFIED) NEW YORK MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 5/18

Day of Sale: 05/19 MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 372,000 // OF GEORGIA POWER REVENUE, PROJECT 05/16 ONE SUB, GENERAL POWER REVENUE & GENERAL RESOLUTION PROJECT SUB BONDS SERIES HH & 2016A MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: Senior: A1/A+/A+

Sub: A2/A/A+

Day of Sale: 05/17 STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY TOLL WEEK OF 300,000 // REVENUE BONDS SERIES 2016B 05/16 ILLINOIS MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 05/18 METRO GOVERNMENT OF NASHVILLE WEEK OF 298,980 Aa2/AA/ DAVIDSON COUNTY, TENNESSEE 05/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 05/17 ILLINOIS FINANCE AUTHORITY HEALTH WEEK OF 214,835 // FACILITIES REVENUE BONDS 2016D 05/16 (UNITYPOINT HEALTH) IOWA FINANCE AUTHORITY HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS 2016E (UNITYPOINT HEALTH) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

Day of Sale: 05/19 NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY WEEK OF 209,220 // (SCHOOL DISTRICT) 05/16 SERIES E, F, G, H, I & J MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2017-2046

Day of Sale: 05/18 THE INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC WEEK OF 167,375 A1/A/A IMPROVEMENT BOND BANK REFUNDING 05/16 BONDS, SERIES 2016A (INDIANAPOLIS AIRPORT AUTHORITY PROJECT) 2016A-1 (AMT) & 2016-2 (TAXABLE) MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2017-2035

Day of Sale: 05/19 SIERRA PACIFIC POWER COMPANY WEEK OF 148,500 A2/A+/A- PROJECT 05/16 $58,700M WASHOE COUNTY, NEVADA GAS FACILITIES REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2016A (AMT) $69,800M WASHOE COUNTY, NEVADA GAS AND WATER FACILITIES REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2016B (NON-AMT) $20,000M HUMBOLDT COUNTY, NEVADA POLLUTION CONTROL REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2016A (NON-AMT) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York TERM: 2029, 2031, 2036 CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 125,000 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/16 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2034

Day of Sale: 05/18 HENRICO COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 124,235 Aa1/AAA/AAA WATER & SEWER REVENUE & REFUNDING 05/16 MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2017-2046

Day of Sale: 05/16 SAN ANTONIO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 120,410 Aaa/NR/AAA DISTRICT, TEXAS 05/16 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2017-2046 ALAMO REGIONAL MOBILITY AUTHORITY WEEK OF 115,950 // SENIOR LIEN VEHICLE REGISTRATION 05/16 FEE REVENUE BONDS, SERIES 2016 JUNIOR LIEN VEHICLE REGISTRATION FEE REVENUE BONDS SERIES 2016 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

Day of Sale: 05/18 GEORGIA HOUSING & FINANCE AUTHORITY WEEK OF 107,000 /AAA/ SINGLE FAMILY MORTGAGE 05/16 (55MM TAX EXEMPT/52MM AMT) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: TAX EXEMPT: 36, 41,44 PAC 46

AMT: 16-27, 31,33

Day of Sale: 05/17 SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 99,000 Aaa/AAA/ AUTHORITY HOMEOWNERSHIP MORTGAGE 05/16 BONDS 2016 SERIES A (TAXABLE) AND 2016B (NON AMT) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 5/16

Day of Sale: 05/17 SANTA CLARITA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 95,000 // DISTRICT GENERAL OBLIGATION 05/16 REFUNDING BONDS SERIES 2016 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 05/17 GRANT & DOUGLAS COUNTIES, WEEK OF 91,200 Aa1/NR/ WASHINGTON 05/16 SCHOOL DISTRICT NO. 144-101 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS, 2016 MGR: D.A. Davidson & Co., Denver SERIAL: 2017-2035 REMARK: WASHINGTON STATE GTY

UL: Aa3

Day of Sale: 05/19 SPRING ISD, TEXAS REFUNDING WEEK OF 80,330 Aaa/AAA/ UNLIMITED GENERAL OBLIGATION 05/16 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

Day of Sale: 05/18 CITY OF SPRINGDALE PUBLIC WEEK OF 76,000 A1/AA-/ FACILITIES BOARD ARKANSAS CHILDRENS 05/16 NORTHWEST PROJECT HOSPITAL REVENUE BONDS SERIES 2016 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 5/16

Day of Sale: 05/17 BETHEL PARK, PENNSYLVANIA WEEK OF 74,565 Aa2// SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 05/16 BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2033 UNIVERSITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 74,000 A1//AA- HIGHER ED REVENUE BONDS 05/16 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2017-2038 REMARK: AND TERMS

Day of Sale: 05/19 THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 72,000 Aa3// GEORGIA STATE UNIVERSITY RESEARCH 05/16 FOUNDATION SCIENCE PARK LLC PROJECT REVENUE BONDS SERIES 2016 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 05/18 FORT BEND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 70,380 /AAA/AAA DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 05/16 REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2026 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: (/AA+/AA+)

Day of Sale: 05/19 NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 67,000 Aaa/AAA/ DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 05/16 BUILDING, TEXAS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: Aa1/AA+/

Day of Sale: 05/19 SAN JOSE-EVERGREEN CCD WEEK OF 58,000 // GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION 05/16

SERIES 2016D CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 05/18 CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA WEEK OF 57,000 Aa2/AA+/ CONVENTION FACILITY PROJECT 05/16 REFUNDING CERTIFICATES OF PARTICIPATION SERIES 2016A (EXEMPT) & B (TAXABLE) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 05/18 PACIFIC COMMUNITIES HEALTH DISTRICT WEEK OF 57,000 A1// GO SERIES 2016 05/16 OREGON MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 05/19 CITY OF GULFPORT, MISSISSIPPI WEEK OF 50,040 // HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS 05/16 SERIES 2016 (MEMORIAL HOSPITAL AT GULFPORT PROJECT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York TUKWILA SCHOOL DITRICT NO. 406 WEEK OF 50,000 Aa2// UTGO SERIES 2016 05/16 WASHINGTON MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2016-2035 INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE

Day of Sale: 05/18 GREENFIELD MIDDLE SCHOOL BUILDING WEEK OF 50,000 /A+/ CORPORATION, INDIANA 05/16 AD VALOREM PROPERTY 1ST MORTGAGE REFUNDING MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 05/19 SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER WEEK OF 49,710 Aa2/AA-/ AUTHORITY 05/16 MEAD-ADELANTO PROJECT, AUTHORITY INTEREST (LADWP) REVENUE BONDS, 2016 SERIES A MEAD-PHOENIX PROJECT, AUTHORITY INTEREST (LADWP) REVENUE BONDS, 2016 SERIES A MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 05/19 TRI-CREEK 2002 HIGH SCHOOL BUILDING WEEK OF 47,405 /AA+/ CORPORATION, INDIANA 05/16 FIRST MORTGAGE REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2016 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2016-2035 REMARK: (IN STATE INTERCEPT)/A+ (UNDER)

Day of Sale: 05/17 CITY OF BEAUMONT, TEXAS WEEK OF 47,140 Aa2/AA-/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/16 SERIES 2016 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston REMARK: RATINGS: MOODY‘S & S&P: APPLIED FOR

DUE: 2016-2018 AND 2021-2034

Day of Sale: 05/17 POMONA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,525 A1/A/ (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 05/16 GENERAL OBLIGATION BONDS 2008 ELECTION, SERIES G 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 05/18 LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 43,000 /A/A AUTHORITY THE GOOD SHEPHERD GROUP 05/16 REVENUE BONDS SERIES OF 2016 PENNSYLVANIA MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 05/18 SARASOTA COUNTY UTILITY SYSTEM WEEK OF 42,000 /AA+/AA+ REVENUE REFUNDING, FLORIDA 05/16 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2023-2037

Day of Sale: 05/18 SULPHUR SPRINGS USD GO 2012 WEEK OF 40,000 // ELECTION SERIES 2016C 05/16 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 05/19 CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS WEEK OF 38,865 A2/A+/A+ UTILITIES SYSTEM REVENUE REFUNDING 05/16 BONDS SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2019-2033

Day of Sale: 05/17 HUNTINGTON BEACH UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 35,000 // DISTRICT COP SERIES 2016 05/16 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 05/19 CITY OF ROUND ROCK UTILITY SYSTEM WEEK OF 34,000 Aa2/AA/ REVENUE REFUNDING, TEXAS 05/16 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2035

Day of Sale: 05/17 KENTUCKY RURAL WATER FINANCE WEEK OF 30,000 MIG 1// CORPORATION PUBLIC PROJECTS 05/16 CONSTRUCTION NOTES MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis REMARK: 2017

Day of Sale: 05/18 DESOTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,425 // (CALLAS COUNTY, TEXAS) 05/16 CONSISTING OF: $ 1,145M UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016A $27,280M UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2016B MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas SERIAL: 2017-2028 TERM: 2031, 2035, 2038 REMARK: Callable in 2024

Day of Sale: 05/18 HAM LAKE CHARTER SCHOOL LEASE REV WEEK OF 26,085 NR/NR/ DAVINCI ACADEMY 05/16 $23,360M SERIES 2016A $2,725M SERIES 2016B MINNESOTA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 05/18 VICTOR VALLEY TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 25,815 A2// REFUNDING CERTIFICATES OF 05/16 PARTICIPATION (TRANSIT FACILITIES PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, New York VILLAGE OF OSWEGO WEEK OF 25,355 Aa2// KENDALL AND WILL COUNTIES, ILLINOIS 05/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2016 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2018-2037

Day of Sale: 05/18 COUNTY OF KENT GENERAL OBLIGATION WEEK OF 25,000 Aaa/AAA/ LIMITED TAX CAPITAL IMPROVEMENT 05/16 MICHIGAN MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2036

Day of Sale: 05/17 CITY OF HUBER HEIGHTS (MONTGOMERY WEEK OF 23,427 NR/NR/NR COUNTY), OHIO VARIOUS PURPOSE 05/16 LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND ANTICIPATION NOTES SERIES 2016 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: 6/1/2017

Day of Sale: 05/19 WHITMAN COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 20,000 Aa1/NR/ SCHOOL DISTRICT NO. 267-PULLMAN 05/16 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS, 2016 MGR: D.A. Davidson & Co., Denver SERIAL: 2016-2030 REMARK: WASHINGTON STATE GUARANTY

UL: A1

Day of Sale: 05/17 CITY OF LEESBURG, FLORIDA WEEK OF 18,460 /A/A+ ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS 05/16 SERIES 2016 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2017-2037

Day of Sale: 05/19 WILL COUNTY, ILLINOIS FOREST WEEK OF 18,000 Aa1// PRESERVE DISTRICT REFUNDING 05/16 LIMITED GENERAL OBLIGATION MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

Day of Sale: 05/18 PASADENA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 17,235 /AA/ REFUNDING BONDS 05/16 SERIES 2016A TEXAS MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 05/17 CITY OF LEESBURG, FLORIDA WEEK OF 17,000 Aa3/AA-/ UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE 05/16 BONDS, SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 05/17 ALGONAC COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 16,730 Aa1// COUNTY OF ST. CLAIR, STATE OF 05/16 MICHIGAN 2016 REFUNDING BONDS (GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX) MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago INSURANCE: STATE OF MICHIGAN SCHL BD QUAL ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 16,320 NR/BB+/NR CORPORATION, VIRGINIA 05/16 EDUCATION REVENUE BONDS (WAYSIDE SCHOOLS) MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond REMARK: Series 2016 A Tax Exempt

Term Bonds Due - 6/1/26, 36 & 46

Series 2016 B Taxable bonds

Due - 6/1/2020

Day of Sale: 05/18 CITY OF TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 15,335 A1/AA/AA- SOLID WASTE REVENUE REFUNDING BONDS 05/16 2016B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

SERIAL: 2026-2036 BRISTOL BOROUGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,980 /A/ BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 05/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B OF 2016 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2017-2031 INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP

Day of Sale: 05/18 CITY OF LANCASTER, OHIO WEEK OF 14,410 Aa3/NR/NR WASTEWATER SYSTEM REFUNDING REVENUE 05/16 SERIES 2016 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2018-2033

Day of Sale: 05/17 FORNEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,280 NR/A-/NR TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING 05/16 SERIES 2016 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2017-2036 REMARK: NR/AAA/NR (PSF)

Day of Sale: 05/17 TOWN OF GREENWICH, CONNECTICUT WEEK OF 12,570 Aaa/NR/NR GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/16 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2016-2030

Day of Sale: 05/17 GRISWOLD GENERAL OBLIGATION WEEK OF 12,200 NR/AA/ REFUNDING BONDS 05/16 CONNECTICUT MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2019-2029

Day of Sale: 05/17 LIVE OAK SCHOOL DISTRICT (SANTA WEEK OF 12,000 /A+/ CRUZ COUNTY, CALIFORNIA) 05/16 CERTIFICATES OF PARTICIPATION (2016 REFUNDING & SCHOOL FINANCING PROJECTS) MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2017-2035 TERM: 2039 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: /AA/ (AGM)

Day of Sale: 05/18 GOODYEAR, ARIZONA WEEK OF 11,750 A2/A+/ SUB LIEN WATER & SEWER REVENUE 05/16 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2017-2045

Day of Sale: 05/18 SPARTANBURG COUNTY TOURISM PUBLIC WEEK OF 10,835 /AA/ FACILITIES CORP. REFUNDING 05/16 CERTIFICATES OF PARTICIPATION SOUTH CAROLINA MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2020-2030 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: (A2/A+/)

Day of Sale: 05/17 REEDLEY INSURED REFUNDING WEEK OF 10,075 /AA-/ CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/16 SIERRA VIEW HOMES SERIES 2016A CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2024-2040 INSURANCE: CAL-MORTGAGE LOAN INSURANCE

Day of Sale: 05/17 OZARK REORGANIZED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA+/ NO 6 OF CHRISTIAN COUNTY MISSOURI 05/16 GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS SERIES 2016 (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2027-2036 REMARK: /A+/

Day of Sale: 05/19 SPOONER AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 A1// WASHBURN AND BURNETT COUNTIES 05/16 WISCONSIN GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2017-2026

Day of Sale: 05/18 JUNIATA COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 // JUNIATA COUNTY PENNSYLVANIA 05/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, 2016 BANK QUALIFIED MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia

Day of Sale: 05/19 WINNECONNE COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 9,800 // DISTRICT 05/16 WAUSHARA AND WINNEBAGO COUNTIES, WISCONSIN BOND ANTICIPATION NOTES (THE NOTES) MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee TERM: 2016

Day of Sale: 05/16 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,580 A1/AA/ DISTRICT NO 153, (HARRIS COUNTY 05/16 TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES, 2016 BANK QUALIFIED MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,000 /A-/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/16 SERIES 2016A PENNSYLVANIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2016-2031

Day of Sale: 05/17 CENTRAL JACKSON COUNTY FIRE WEEK OF 8,740 /AA/ PROTECTION DISTRICT OF JACKSON 05/16 COUNTY, MISSOURI GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT & REFUNDING BONDS 2016 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2022-2036

Day of Sale: 05/16 FABENS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,595 /AAA/ UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND 05/16 REFUNDING BONDS, TEXAS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: 8/15/2016, 2/15/17-43

BANK QUALIFIED

Day of Sale: 05/18 WHATCOM COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 8,390 Aa1/NR/ SCHOOL DISTRICT #505-MERIDIAN 05/16 2016 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: D.A. Davidson & Co., Denver SERIAL: 2024-2030 REMARK: UNDERLYING RATING: A1

WASHINGTON STATE GUARANTY

Day of Sale: 05/16 STATE OF OHIO TRANSPORTATION WEEK OF 8,375 /AA+/ PROJECT REVENUE BONDS, STATE 05/16 INFRASTRUCTURE GRF BOND FUND 2016-I MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland

Day of Sale: 05/18 ERIE PARKING AUTHORITY WEEK OF 8,260 /AA/ PENNSYLVANIA 05/16 GUARANTEED REVENUE BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2017-2035 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE SPARTANBURG COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 8,255 /AA/ REVENUE REFUNDING BONDS 05/16 (PUBLIC WORKS PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2020-2029 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: (/AA/)

Day of Sale: 05/17 CAYUGA COUNTY PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 8,205 // REFUNDING BONDS 05/16 SERIES 2016 NEW YORK MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 05/18 SPOKANE VALLEY, WASHINGTON CITY OF WEEK OF 7,800 Aa3/NR/ LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 05/16 BONDS, 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: D.A. Davidson & Co., Denver SERIAL: 2016-2045

Day of Sale: 05/18 SOUTHWESTERN CENTRAL SCHOOL WEEK OF 7,690 NR/A+/ DISTRICT, NEW YORK 05/16 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2017-2025 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 05/19 CITY OF DAYTON, TEXAS WEEK OF 7,155 /AA-/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/16 SERIES 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Coastal Securities, Inc., Houston SERIAL: 2018-2028

Day of Sale: 05/16 LIVE OAK SCHOOL DISTRICT (SANTA WEEK OF 7,100 NR/AA-/NR CRUZ COUNTY, CALIFORNIA) 2016 05/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2017-2030

Day of Sale: 05/18 PLEASANTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,100 // DISTRICT, TEXAS 05/16 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN ATASCOSA COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2016A MGR: Frost Bank, San Antonio SERIAL: 2016-2037 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: S&P: APPLIED FOR

Day of Sale: 05/16 VILLAGE OF LAKE ZURICH WEEK OF 7,010 /AAA/ LAKE COUNTY, ILLINOIS 05/16 TAXABLE GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS (ALTERNATE REVENUE SOURCE), SERIES 2016A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee

SERIAL: 2016-2034

Day of Sale: 05/16 COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #60 WEEK OF 7,000 NR/A/NR (WAUKEGAN) LAKE COUNTY ILLINOIS 05/16 TAXABLE GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS, ALTERNATE REVENUE SOURCE SERIES 2016A MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: QSCB

Day of Sale: 05/19 BLOUNT COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 6,690 /A/ REVENUE REFUNDING BONDS 05/16 SERIES 2016 ALABAMA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2046 INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION

Day of Sale: 05/17 CITY OF ROUND ROCK, TEXAS WEEK OF 6,675 /AA+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/16 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2032

Day of Sale: 05/17 HEATHER RIDGE METROPOLITAN WEEK OF 6,200 /BBB/ DISTRICT, COLORADO 05/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2039

Day of Sale: 05/18 PITMAN BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 5,965 // NEW JERSEY 05/16 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia GENESEE SCHOOL DISTRICT, COUNTY OF WEEK OF 5,955 /A/ GENESEE , STATE OF MICHIGAN 05/16 2016 REFUNDING BONDS (GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX) FEDERALLY TAXABLE MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago INSURANCE: STATE OF MICHIGAN SCHL BD QUAL REMARK: /AA-/ WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,235 /A/ DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 05/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B OF 2016 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2017-2025 INSURANCE: INSURED REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 05/19 BOROUGH OF TINTON FALLS WEEK OF 5,200 Aa2// IN THE COUNTY OF MONMOUTH, 05/16 NEW JERSEY GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 05/17 UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,200 /A+/ #62, ARIZONA 05/16 GENERAL OBLIGATION SCHOOL IMPROVEMENT BONDS **********BANK QUALIFIED****** MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2017-2031

Day of Sale: 05/18 MIAMI TOWNSHIP (CLEREMONT COUNTY) WEEK OF 5,165 Aa2/NR/NR OHIO VARIOUS PURPOSE LIMITED TAX 05/16 GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2017-2036

Day of Sale: 05/18 PLATTE COUNTY R III SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,035 /AA-/ BUILDING CORPORATION, MISSOURI 05/16 LEASEHOLD REVENUE BONDS SERIES 2016 (ENERGY CONSERVATION PROJECT) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2017-2031

Day of Sale: 05/19 AKRON, OHIO WEEK OF 5,000 /AA-/ JUDGEMENT BONDS, SERIES 2016 05/16 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 05/17 SHERWOOD CASS R VIII SCHOOL WEEK OF 4,865 /AA+/ DISTRICT OF CASS COUNTY MISSOURI 05/16 GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM) 2016 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2017-2036 REMARK: /A+/

Day of Sale: 05/18 BOROUGH OF GLASSBORO WEEK OF 4,835 /AA/ COUNTY OF GLOUCESTER, NEW JERSEY 05/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2016 (BANK QUALIFIED)(BOOK-ENTRY ONLY) CONSISTING OF: $3,000M GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS $1,835M SEWER UTILITY REFUNDING BONDS MGR: FTN Financial Capital Markets, New York SERIAL: 2018-2025 KEWAUNEE COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 4,310 /AA-/ GENERAL OBLIGATION BONDS 2016A 05/16 BANK QUALIFIED MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago FAIRFIELD TOWNSHIP (BUTLER COUNTY) WEEK OF 4,000 MIG 1// OHIO, TOWNSHIP FIRE STATEION 05/16 IMPROVEMENT GENERAL OBLIGATION LIMITIED TAX BOND ANTICIPATION NOTES SERIES 2016 BANK QUALIFIED MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: 6/2/2017

Day of Sale: 05/18 HARRISONVILLE R IX SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,435 /A+/ OF CASS COUNTY MISSOURI, REFUNDING 05/16 CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2016 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2017-2030

Day of Sale: 05/17 HANCOCK CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,335 NR/A+/ NEW YORK 05/16 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2017-2029 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 05/17 CITY OF HOPE, ARKANSAS WEEK OF 3,200 NR/NR/NR WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS 05/16 SERIES 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2017-2026 TERM: 2031

Day of Sale: 05/17 FAIRFIELD TOWNSHIP (BUTLER COUNTY) WEEK OF 2,745 Aa2/NR/NR OHIO VARIOUS PURPOSE GENERAL 05/16 OBLIGATION LIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 BANK QUALIFIED MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2027

Day of Sale: 05/18 REEDLEY INSURED REFUNDING WEEK OF 2,715 NR/AA-/ CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/16 SIERRA VIEW HOMES SERIES 2016B CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2016-2024

Day of Sale: 05/17 WORCESTER TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 2,485 /AA+/ GENERAL OBLIGATION BONDS 05/16 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2041

Day of Sale: 05/18 SCHILLER PARK SCHOOL DISTRICT #81 WEEK OF 2,475 Aa3/NR/NR COOK COUNTY ILLINOIS GENERAL 05/16 OBLIGATION LIMITED TAX SCHOOL BONDS SERIES 2016B BANK QUALIFIED MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2021

Day of Sale: 05/18 WILCO AREA CAREER CENTER, ILLINOIS WEEK OF 2,100 /AA-/ WILL, COOK, DUPAGE, KENDAL AND 05/16 KANKAKEE COUNTIES, DEBT CERTIFICATE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 05/16 JEMISON WATER AND SEWER REVENUE WEEK OF 1,970 /BBB-/ BONDS SERIES 2016A 05/16 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2042

Day of Sale: 05/19 TOWN OF SCHODACK, NEW YORK WEEK OF 1,965 NR/UR/ MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2036 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 05/19 TOWN OF GOSHEN, NEW YORK WEEK OF 1,865 NR/UR/ MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2028 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 05/17 JEMISON PUBLIC BUILDING AUTHORITY WEEK OF 1,665 /BBB/ REVENUE BONDS 05/16 SERIES 2016B ALABAMA MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2035

Day of Sale: 05/19 CITY OF BALD KNOB, ARKANSAS WEEK OF 1,535 NR/NR/NR SALES AND USE TAX REFUNDING BONDS 05/16 SERIES 2016 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stephens Inc., Little Rock TERM: 2019, 2022, 2026

Day of Sale: 05/16 BUTLER COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 1,440 NR// DISTRICT NO. 492 05/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS KANSAS MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2021

Day of Sale: 05/16 VILLAGE OF WILLIAMS BAY, WALWORTH WEEK OF 995 Aa3// COUNTY WISCONSIN GENERAL OBLIGATION 05/16 REFUNDING BONDS SERIES 2016 BANK QUALIFIED MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 9,166,472 (in 000‘s)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.