FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Trump's Houston trip will serve as empathy test
Politics
Trump's Houston trip will serve as empathy test
New ETF plans to 'make America great again'
Exchange-traded funds
New ETF plans to 'make America great again'
California lawmakers block Mojave water bill, Cadiz surges
ENERGY & ENVIRONMENT
California lawmakers block Mojave water bill, Cadiz surges
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
May 26, 2016 / 10:35 PM / a year ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

18 Min Read

May 26 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE WEEK OF 589,980 // OF NEW YORK, NEW YORK UNIVERSITY 05/30 REVENUE BONDS SERIES 2016A TAX EXEMPT MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

Day of Sale: 06/02 CITY OF EL PASO WEEK OF 251,000 /AA/AA GENERAL OBLIGATION & COMBINATION 05/30 TAX & REVENUE BONDS TEXAS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2026-2042

Day of Sale: 06/02 DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE WEEK OF 246,375 Aa3/AA-/ OF NEW, NEW YORK UNIVERSITY REVENUE 05/30 BONDS SERIES 2016B TAXABLE MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2018-2022 TERM: 2046

Day of Sale: 06/02 RHODE ISLAND COMMERCE CORPORATION WEEK OF 229,000 A2/AA-/ RHODE ISLAND DEPARMTENT OF 05/30 TRANSPORTATION GRANT ANTICIPATION REFUNDING BONDS SERIES 2016A MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 6/1

Day of Sale: 06/02 SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 149,475 Aa3/AA-/AA- DISTRICT 05/30 ELECTRIC REVENUE REFUNDING BONDS 2016 SERIES D (TAX-EXEMPT) MGR: Barclays Capital Inc., New York

Day of Sale: 06/02 ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE WEEK OF 134,240 A2/A+/ REFUNDING BONDS (NORTHWEST 05/30 COMMUNITY HOSPITAL) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York

Day of Sale: 06/01 PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 125,530 NR/AA-/AA- GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30 SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 06/01 BOARD OF TRUSTEES OF OAKLAND WEEK OF 112,000 A1// UNIVERSITY 05/30 GENERAL REVENUE BONDS MICHIGAN MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2019-2036 TERM: 2041, 2047

Day of Sale: 06/02 DAUPHIN COUNTY GENERAL AUTHORITY WEEK OF 100,000 // PENNSYLVANIA HEALTH SYSTEM REVENUE 05/30 BONDS SERIES 2016A PINNACLE HEALTH SYSTEM PROJECT MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

Day of Sale: 06/01 NORTH ORANGE COUNTY COMMUNITY WEEK OF 100,000 // COLLEGE DISTRCT (ORANGE AND LOS 05/30 ANGELES COUNTIES, CALIFORNIA) ELECTION OF 2014 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2016A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

Day of Sale: 06/02 WHITE RIVER, WASHINGTON SCHOOL WEEK OF 81,550 Aa1/AA+/ DISTRICT #416 PIERCE COUNTY 05/30 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS 2016 MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls SERIAL: 2016-2035 INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE REMARK: Aa2/AA-

Day of Sale: 06/01 SPRING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 78,000 Aa3/A+/ TEXAS REFUNDING UNLIMITED GENERAL OBLIGATION SERIES 2016 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2018-2034 COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 77,270 Aa3/A+/ COOK COUNTY, ILLINOIS (LEYDEN) 05/30 $15,755M TAXABLE GENERAL OBLIGATION DEBT CERTIFICATES (LIMITED TAX) SERIES 2016B $61,515M GENERAL OBLIGATION DEBT CERTIFICATES (LIMITED TAX) SERIES 2016C MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee REMARK: B: 16-22

C: 22-35

Day of Sale: 06/02 PERRY TOWNSHIP MSBC, UNLIMITED WEEK OF 50,000 /AA+/A+ AVPT FM BONDS, SERIES 2016 05/30 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2020-2036

Day of Sale: 06/02 SUCCESSOR AGENCY TO THE COMMUNITY WEEK OF 40,000 /A+/ REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 05/30 PALMDALE SUBORDINATE TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS CALIFORNIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2034

Day of Sale: 06/01 CAPITAL REGION AIRPORT COMMISSION WEEK OF 38,350 A2/NR/A- AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS 05/30 SERIES 2016A (RICHMOND INTERNATIONAL AIRPORT) **NON-AMT** VIRGINIA MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2019-2038

Day of Sale: 06/01 UNIVERSITY OF CINCINNATI, OHIO WEEK OF 38,000 Aa3/AA-/NR GENERAL RECEIPTS BONDS SERIES 2016C 05/30 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York TERM: 2041, 2046

Day of Sale: 06/01 CITY OF CASA GRANDE, ARIZONA WEEK OF 36,195 NR/AA-/AA- GENERAL OBLIGATION BONDS 05/30 SERIES 2016 A&B MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 06/02 JENISON PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 32,115 Aa3// SCHOOL BUILDING AND SITE AND 05/30 REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis SERIAL: 2018-2041

Day of Sale: 05/31 GEORGIA MUNICIPAL ASSOCIATION, INC. WEEK OF 31,605 Aa2/A/AA- INSTALLMENT SALE PROGRAM 05/30 CERTIFICATES OF PARTICIPATION (CITY COURT OF ATLANTA PROJECT) REFUNDING SERIES 2016 MGR: Jefferies LLC, New York

Day of Sale: 06/01 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 30,970 NR/BB/NR AUTHORITY OF THE COUNTY OF PIMA 05/30 (ARIZONA) EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS (EDKEY CHARTER SCHOOLS PROJECT) SERIES 2016 (TAX-EXEMPT) MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond TERM: 2026, 2036, 2046, 2051

Day of Sale: 06/01 ADRIAN PUBLIC SCHOOLS 2016 SCHOOL WEEK OF 30,775 Aa1// BUILDING AND SITE BONDS 05/30 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis SERIAL: 2017-2046

Day of Sale: 06/01 OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 30,300 // AUTHORITY 05/30 MASTER REAL PROPERTY LEASE REVENUE BONDS CONSISTING OF: $10,985M TAXABLE SERIES 2016C $19,315M TAX-EXEMPT SERIES 2016B MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 06/01 LAKE DALLAS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 23,455 /AAA/ DISTRICT 05/30 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN DENTON COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: /AA-/

Day of Sale: 06/01 WEST VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 22,655 // AUTHORITY 05/30 STUDENT HOUSING BANS (SHEPHERD UNIVERSITY FOUNDATION SUPPORTING ORG STUDENT HOUSING PROJECT) (USDA) MGR: Raymond James & Associates, Chicago TERM: 2018

Day of Sale: 06/02 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 21,700 Baa3/NR/NR AUTHORITY OF THE COUNTY OF MARICOPA 05/30 EDUCATIONAL REVENUE BONDS (REID TRADITIONAL SCHOOLS PROJECTS) SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Chicago

Day of Sale: 06/02 MORELAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 Aa3// 2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/30 BONDS

CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/01 CITY OF MARYSVILLE, OHIO WEEK OF 19,580 Aa3/NR/NR WATER SYSTEM MORTGAGE REVENUE 05/30 REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2038

Day of Sale: 06/01 KENOWA HILLS PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 18,000 Aa// MICHIGAN 2016 SCHOOL BUILDING AND 05/30 SITE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis SERIAL: 2017-2045 REMARK: QSBLF

Day of Sale: 06/02 CITY OF EL PASO DOWNTOWN WEEK OF 17,100 NR/AA-/AA- DEVELOPMENT CORPORATION 05/30 SPECIAL REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2016 (DOWNTOWN BALLPARK VENUE PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 06/01 CITY OF SAN DIEGO, CALIFORNIA WEEK OF 15,925 // COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 4 05/30 (BLACK MOUNTAIN RANCH VILLAGES) SPECIAL TAX BONDS SERIES 2016 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/01 MIDLAND COUNTY, TEXAS WEEK OF 15,875 /AAA/AA+ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30 SERIES 2016 MGR: Frost Bank, San Antonio SERIAL: 2017-2029

Day of Sale: 06/01 CONNECTICUT HIGHER EDUCATION WEEK OF 15,000 Aa3//A+ SUPPLEMENTAL LOAN AUTHORITY 05/30 CHESLA LOAN PROGRAM STATE SUPPORTED REVENUE BONDS 2016 SERIES A MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 06/02 THE HOSPITAL FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 13,660 NR/NR/BBB OF MULTNOMAH COUNTY OREGON REVENUE 05/30 REFUNDING BONDS SERIES 2016 (TERWILLIGER PLAZA, INC.) MGR: Ziegler, Chicago

Day of Sale: 06/01 SCHOOL DISTRICT OF STRATFORD WEEK OF 10,000 /A+/ MARATHON COUNTY, WISCONSIN 05/30 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2017-2036

Day of Sale: 05/31 MURRIETA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 10,000 /BBB/ COMMUNITY FINANCE DISTRICT 05/30 REFUNDING REVENUE BONDS, 2016B MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 06/02 HARRIS COUNTY MUD #188, TEXAS WEEK OF 9,820 /AA/ UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 05/30 SERIES 2016 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston SERIAL: 2017-2036 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: UL: /A-/

BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/01 BEECH GROVE SCHOOLS BUILDING WEEK OF 9,780 /AA+/ CORPORATION, INDIANA 05/30 TAXABLE FIRST MORTGAGE REFUNDING SERIES 2016 MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland REMARK: UL: /A-/

Day of Sale: 06/02 CITY OF ELIZABETH WEEK OF 9,640 Aa3// (UNION COUNTY, NEW JERSEY) 05/30 GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 06/01 FOSTORIA CSD, OHIO UNLIMITED TAX WEEK OF 9,447 Aa2// GENERAL OBLIGATION CLASSROOM 05/30 FACILITIES AND SCHOOL IMPROVEMENT BONDS OHIO MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC REMARK: A2/UNDERLYING SHERMAN COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 9,340 NR/A+/ DISTRICT NO. 352, KANSAS 05/30 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 06/03 PORT OF NEWPORT, OREGON WEEK OF 8,505 /A+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis

Day of Sale: 06/02 LOCAL DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY WEEK OF 8,400 /AA-/ OF THE CITY OF COLDWATER, 05/30 COUNTY OF BRANCH, STATE OF MICHIGAN LOCAL DEVELOPMENT BONDS, SERIES 2016A AND 2016B (LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION) (WATER AND WASTEWATER) MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago

Day of Sale: 05/31 CITY OF CRANSTON, RHODE ISLAND WEEK OF 8,145 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 05/30 2016 SERIES A MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia HUTTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,942 Aaa// TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 05/30 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis SERIAL: 2016-2043 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: A (UNDERLYING) SOMERSET INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,810 // DISTRICT 05/30 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN BEXAR AND ATASCOSA COUNTIES) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: Frost Bank, San Antonio SERIAL: 2016-2031

Day of Sale: 05/30 REFUGIO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 NR/AAA/NR TEXAS 05/30 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2016 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2017-2046 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/01 BUSHLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,935 /AAA/ DISTRICT 05/30 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS TEXAS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2034 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: /A+/

BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/01 OAK GROVE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,500 Aa2// GENERAL OBLIGATION BONDS 05/30 $6,500M ELECTION OF 2008, SERIES C $26,200M ELECTION OF 2014, SERIES C $13,000M GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/02 PLEASANTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,125 /AAA/ DISTRICT 05/30 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN ATASCOSA COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016B MGR: Frost Bank, San Antonio SERIAL: 2016-2031 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: A+

Day of Sale: 06/01 HORSEHEADS CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,020 NR/UR/ NEW YORK 05/30 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2023

Day of Sale: 06/02 SCHOOL DISTRICT #70 (LIBERTYVILLE) WEEK OF 5,680 NR/AAA/NR LAKE COUNTY, ILLINOIS 05/30 GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL BONDS SERIES 2016 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2027-2034 REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/01 HIGHLAND HEIGHTS WEEK OF 5,500 // LTGO NOTES 05/30 SERIES 2016 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 06/02 SINTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,345 Aaa/A+/ TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 05/30 2016 BANK QUALIFIED MGR: HilltopSecurities, Dallas SERIAL: 2016-2033 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

Day of Sale: 06/01 WEATHERFORD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,160 // DISTRICT 05/30 MAINTENANCE TAX NOTES, SERIES 2016 MGR: BOSC, Inc., Richardson

Day of Sale: 06/02 LEAVENWORTH UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,835 Aa2/NR/ DISTRICT NO. 458, KANSAS 05/30 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2016-B MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2019-2026

Day of Sale: 06/02 CASSADAGA VALLEY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 4,640 // DISTRICT, NEW YORK 05/30 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2017-2024 REMARK: Bank Qualified

Day of Sale: 06/01 NEOSHO COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 4,545 NR// LEASE, KANSAS 05/30 CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2030

Day of Sale: 06/02 CITY OF HASLET, TEXAS WEEK OF 3,865 /AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2032 REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/02 TOWN OF WARREN, RHODE ISLAND WEEK OF 3,505 Aa3/NR/NR GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2016-2027 REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/01 LIVE OAK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,500 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30 CALIFORNIA MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/02 ELLIS, KANSAS WEEK OF 3,250 NR// GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/30 2016 MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis SERIAL: 2017-2026

Day of Sale: 06/02 CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA WEEK OF 3,000 // COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 05/30 NO. 2006-1 IA-CC (SUMMERLY) SPECIAL TAX BONDS SERIES 2016 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 06/02 PARKSIDE AT MAYFIELD RANCH WEEK OF 2,760 // MUNICIPAL UTILITY DISTRICT, TEXAS 05/30 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 2016 BANK QUALIFIED MGR: HilltopSecurities, Dallas SERIAL: 2017-2036

Day of Sale: 06/01 CITY OF WILMINGTON, OHIO WEEK OF 2,620 // BOND ANTICIPATION NOTES 05/30 **********BANK QUALIFIED********** MGR: City Securities Corp., Indianapolis TERM: 2017 REMARK: S&P: MIG-1

Day of Sale: 06/01 NORTHWESTERN CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 2,000 /AA+/A+ BUILDING CORPORATION, AVPT FIRST 05/30 MORTGAGE BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2028-2030

Day of Sale: 06/01 FLORENCE, ARIZONA WEEK OF 2,000 /BBB-/ MERRILL RANCH COMMUNITIY FACILITIES 05/30 DISTRICT #2 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2040 REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/02 MENTOR ON THE LAKE CITY, OHIO WEEK OF 1,220 // VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT NOTES 05/30 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis CARMICHALES-AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,000 // (GREEN COUNTY, PENNSYLVANIA) 05/30 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2016 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia VILLAGE OF AMELIA WEEK OF 550 NR/NR/ CLERMONT COUNTY, OHIO 05/30 BUILDING ACQUISITION & IMPROVEMENT BANS MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: 1 YEAR

BANK QUALIFIED

Day of Sale: 06/02

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 2,965,564 (in 000‘s)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.