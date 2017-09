REFILE-TABLE-Ribomic -6-MTH parent results

(Adds company forecast) Nov 6 (Reuters)- Ribomic Inc. PARENT-ONLY FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified)

6 months ended 6 months ended Year to

Sep 30, 2015 Sep 30, 2014 Mar 31, 2016

LATEST YEAR-AGO LATEST

RESULTS RESULTS FORECAST Revenues 68 mln 374 mln 199 mln - 849 mln

(-81.7 pct) (-58.5 - +76.9 pct) Operating loss 217 mln 141 mln loss 439 mln - 200 mln Recurring loss 198 mln 136 mln loss 406 mln - 234 mln Net loss 199 mln 128 mln loss 407 mln - 216 mln EPS loss 15.45 yen 11.84 yen loss 31.77 yen - 16.86 yen EPS Diluted 10.05 yen Ann Div NIL NIL -Q2 div NIL NIL -Q4 div NIL NIL

