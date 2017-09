TABLE-Tofuku Flour Mills -Q1 group results

Feb 4 (Reuters) Tofuku Flour Mills Co Ltd CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified)

3 months 3 months 6 months

ended Dec 31, 2015 ended Dec 31, 2014 to Mar 31, 2016

LATEST YEAR-AGO LATEST

RESULTS RESULTS FORECAST Sales 1.10 851 mln 1.56

(+29.1 pct) (-7.5 pct) Operating 21 mln loss 5 mln 14 mln

Recurring 33 mln loss 15 mln 15 mln

Net 31 mln loss 15 mln 12 mln

EPS 3.16 yen loss 1.57 yen 1.20 yen Ann Div nil nil -Q2 div -Q4 div nil nil To see Company Overview page, click reuters://REALTIME/verb=CompanyData/ric=2006.FU