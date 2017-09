REFILE-TABLE-DWTI -2015 parent forecast

(Adds company previous forecast) Feb 10 (Reuters) - D.Western Therapeutics Institute Inc PARENT- ONLY EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified)

Full Year to Full Year to

Dec 31, 2015 Dec 31, 2015

LATEST PREVIOUS

FORECAST FORECAST Sales 61 mln 50 mln - 80 mln Operating loss 277 mln loss 249 mln - loss 219 mln Recurring loss 282 mln loss 246 mln - loss 216 mln Net loss 283 mln loss 247 mln - loss 217 mln EPS loss 12.41 yen loss 10.88 yen - loss 9.56 yen NOTE - D.Western Therapeutics Institute Inc. To see Company Overview page, click reuters://REALTIME/verb=CompanyData/ric=4576.T