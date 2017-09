Mar 4 (Reuters) I-Freek Mobile Inc. CONSOLIDATED EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified)

Year Year

to March 31, 2016 to March 31, 2016

LATEST PREVIOUS

FORECAST FORECAST Sales 610 mln - 635 mln 750 mln Operating loss 21 mln - loss 5 mln 10 mln Recurring loss 15 mln - 0 mln 5 mln Net loss 17 mln - loss 2 mln 2 mln EPS 1.44 yen - loss 0.17 yen 0.17 yen To see Company Overview page, click reuters://REALTIME/verb=CompanyData/ric=3845.T