TABLE-Wbf Resort Okinawa -2015/16 parent results

May 13 (Reuters) Wbf Resort Okinawa Co., Ltd. PARENT-ONLY FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified) Year Year Year ended Mar 31, 2016 ended Mar 31, 2015 to Mar 31, 2017 LATEST YEAR-AGO LATEST RESULTS RESULTS FORECAST Sales 2.30 1.94 2.60 (+18.7 pct) (+35.9 pct) (+13.2 pct) Operating 115 mln 150 mln 175 mln (-23.4 pct) (+52.1 pct) Recurring 54 mln 85 mln 97 mln (-36.4 pct) (+79.0 pct) Net 35 mln 292 mln 62 mln (-88.0 pct) (+77.8 pct) EPS 876.34 yen 7,317.45 yen 1,558.50 yen Ann Div nil nil nil -Q2 div nil nil nil -Q4 div nil nil nil