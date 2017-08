Nov 21 (Reuters) - Hua Xia Bank Co Ltd :

* Says Deutsche Bank Luxembourg S.a., Deutsche Bank Aktiengesellschaft and Sal.oppenheim Jr. & Cie. Ag & Co. Kommanditgesellschaft Auf Aktien sold combine 19.99 percent stake (2,136,045,885 shares) in the company to PICC P&C

Source text in Chinese: goo.gl/gzo4AL

Further company Coverage: (Beijing Headline News)