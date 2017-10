Portugal lança concurso serviço universal telecom em Abril - Governo

Por Filipe Alves

LISBOA, 22 Marc (Reuters) - O Governo português quer lançar o concurso de escolha do prestador do serviço universal de telecomunicações para os próximos cinco anos, actualmente a cargo da incumbente Portugal Telecom, em Abril, cumprindo uma das exigências do ‘bailout’ de Portugal, segundo fonte oficial do Ministério da Economia.

A Comissão Europeia (CE) pediu hoje ao Tribunal Europeu de Justiça a aplicação ao Estado português de uma multa de 45 mil euros por cada dia de atraso na escolha do prestador do serviço universal por concurso público.

“O Governo tem a expectativa de lançar o processo de selecção durante o mês de Abril”, afirmou o porta-voz do Ministério da Economia.

Adiantou que, “desde que tomou posse, em Julho de 2011, o actual Governo pôs em marcha um conjunto de diligências destinadas a dar integral cumprimento às disposições do direito da União Europeia”.

“Em oito meses, foi realizada uma consulta pública sobre o processo de designação do prestador do serviço universal, encontrando-se atualmente em preparação os instrumentos dos concursos para a selecção do prestador deste serviço”, adiantou.

Esta era uma das imposições da ‘troika’ no ‘bailout’ de Portugal, visando os credores internacionais um reforço da concorrência no sector de telecoms, permitindo a todos os ‘players’ poderem aceder à prestação deste serviço público.

Apesar da crescente concorrência, especialmente desde o ‘spin-off’ que a PT foi obrigada a fazer da sua rede de cabo -- actual Zon Multimédia -- em 2007, o incumbente ainda tem uma quota de 53 pct nas ‘telecoms’ fixas.

PRIMEIRO ACORDO COM PT

Para que o novo prestador do serviço universal seja escolhido, será necessário que o Estado chegue a acordo com a Portugal Telecom para a rescisão da concessão, que vigora até 2025.

Segundo os analistas, este acordo poderá implicar o pagamento de uma indemnização à PT pelos custos da prestação do serviço na última década.

A maior telecom de Portugal tem referido que exigirá ser ressarcida dos custos com a prestação do serviço, que estima em mais de 100 milhões de euros (ME) por ano.

No entanto, o Governo recusa indemnizar a PT pelo período anterior a 2007, uma vez que, até esse ano, a operadora controlava mais de 80 pct do mercado de telecomunicações fixas.

Segundo fontes ligadas ao processo, nos últimos meses o Governo e a PT têm mantido conversas sobre o tema.

PT CONTINUA A SER FAVORITA

Contudo, de acordo com os analistas, paradoxalmente o candidato melhor posicionado para vencer o concurso é a própria PT, uma vez que é proprietária da rede histórica - de cobre - que abrange praticamente todo o território nacional e que garante o serviço universal há décadas.

“A PT não pode dar-se ao luxo de perder este concurso. Se isso acontecer, o que fará com a rede cobre que comprou ao Estado?”, afirmou um analista que não quis ser identificado.

Em 2003, a PT comprou ao Estado a rede pública de telecomunicações fixas, por 365 ME, tendo assegurado, desde então, o serviço universal.

A maior operadora nacional mantém uma quota superior a 50 pct no segmento das telecomunicações fixas, apesar da forte concorrência da Zon, Sonaecom e Vodafone, nos últimos anos.

A Sonaecom deverá também participar no concurso, segundo fontes ligadas ao processo. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)