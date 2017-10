PRESSERUNDE - Fredag 24. februar

OSLO, 20 feb (Reuters) - Klipp fra fredagens aviser:

EN STERKERE KRONE KAN GI LAVERE LØNNSTILLEGG

En rekordsterk krone betyr at lønnsoppgjøret må bli enda mer moderat, mener administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Han ber Norges Bank sette ned renten for å svekke kronekursen.

KONKURRENTER GIR OPP INDIA

Flere av Telenors konkurrenter i India kaster kortene etter å ha mistet telelisensene. Etisalat saksøker sin indiske partner for bedrageri.

RULLER UT BETALINGSMUR

I år vil både A-pressen og Schibsted begynne å ta betalt for sine nettaviser. Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland tror lesere har betalingsvilje på nett, tross undersøkelser som viser det motsatte.

STJERNESMELL FOR SPAREBANKENE

Sparebankene har tapt over 500 millioner kroner på sine egne meglerhus de siste tre årene. Sparebanken Øst er første som sier stopp.

“KRONEN KAN NÅ 7,21”

Høy oljepris og nye Øystein Olsen-signaler vil gi enda sterkere krone. Nils Kristian Knudsen ser ikke bort fra tangering av rekorden på 7,21.

RIFT OM OCEAN RIG-RIGGER

Ocean Rig har kontrakter for over 13 milliarder kroner. Styreleder George Economou venter enda større ratepress for ultradypvannsrigger.

VIL HENTE PENGER TIL IHJELFROSSET MARKED

På fem år har 99,8 prosent av Green Reefers markedsverdi forduftet. Nå jakter selskapets ledelse mer penger.

FORNYER FLÅTEN ETTER REKORDFISKE

FORNYER FLÅTEN ETTER REKORDFISKE

Verftene nyter godt av fiskernes rekordinntekter. I løpet av to år fornyes en fjerdedel av havfiskeflåten.