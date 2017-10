PRESS DIGEST - PORTUGAL - 24 Fev

A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.

* Troika admite dar folga de 500 milhões no défice - Troika já tem noção que Portugal precisa de margem para conseguir cumprir as metas de ‘descolar’ da Grécia. (Sol)

* Caixa prepara reforço de capital de 1,5 mil milhões de euros - A CGD vai fazer um aumento de capital de 500 milhões e vai emitir capital contingente de mil milhões de euros (ME). (Diário Económico)

* Bruxelas força Portugal a manter défice apesar da recessão de 3,3 pct - Bruxelas não vê motivos para rever as metas orçamentais do programa português, apesar de ter previsto ontem que o país vai mergulhar numa recessão mais profunda este ano: -3,3 pct, pior que esperava o Governo e Banco de Portugal. (Diário Económico)

* EUA aprova compra da EDP pelos chineses - autoridade reguladora da energia norte-americana aprovou esta quarta-feira a compra de 21,35 pct da EDP pela China Three Gorges. (Diário Económcico)

* TAP com nova ameaça de greve devido aos cortes e à privatização - Pilotos reúnem a 6 de Março para discutir formas

* Agricultores querem suspender pagamentos à Segurança Social - Seca provoca aumento de 100 pct com o gado. (Jornal de Negócios)

* Previsões PIB portugiuês reforçam cenárop de novo resgate - A seguir à Grécia, Portugal é o país do euro com as piores perspectivas em 2012. (Público) (Por Patrícia Vicente Rua)