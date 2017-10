PRESS DIGEST - PORTUGAL - 27 Fev

A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.

* Estado tem 14 milhões para devolver aos cidadãos em cauções de água, luz e gás - Consumidores podem reaver o dinheiro até final de 2013. (Público)

* Fátima Roque quer comprar participação das filhas no grupo Banif - Guerra entre as herdeiras do Banif está longe do fim. Mãe prepara queixas judiciais contra as filhas. (Diário Económico)

* Maiores bancos vão buscar mais de 12 mil milhões ao Banco Central - Será a segunda e a última vez que o Banco Central Europeu vai leiloar dinheiro a preços de saldo. (Diário Económico)

* “Não me surpreende as negociações entre Eni e Sonangol” - “Pode vir a ser possível, não me surpreende”, diz Américo Amorim sobre as negociações entre as duas petrolíferas. (Diário Económico)

* Amorim e Sonangol fazem as pazes para controlar a Galp - Empresário e Sonangol vão comprar a posição da ENI na Galp de forma faseada. Américo Amorim diz que há “contactos” e que o negócio “é potencialmente possível”. (Jornal de Negócios)

* Impostos baixam para indemnizações por despedimento - O valor das compensações ainda não baixou para os trabalhadores admitidos antes de Novembro, mas o corte nas isenções fiscais já está a pressionar em baixa os valores negociados nas rescisões amigáveis. (Jornal de Negócios)

* REN entra no Medgrid para ajudar a Europa a importar energia de África - Empresa portuguesa vai estar no megaprojecto para ligar as redes eléctricas do Mediterrâneo ao Norte de África. (Jornal de Negócios)

* PGR admite não conseguir cumprir lei de combate ao crime - Pinto Monteiro deu a conhecer ao Parlamento a incapacidade do Ministério Público para executar as prioridades de investigação impostas por lei. (Diário de Notícias) (Por Patrícia Vicente Rua)