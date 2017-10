ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em queda c/Europa, bancos e telecoms pesam

LISBOA, 27 Fev (Reuters) - As quedas da banca e das ‘telecoms’ arrastam o índice PSI20 para terreno negativo, em linha com as pares europeias, com os investidores receosos que a escalada do preço do petróleo fira os resultados das empresas e a recuperação económica global, disseram operadores.

O barril de Brent crude tocou, na sexta-feira passada, um máximo de 10 meses, acima dos 125 dólares o barril, devido à instabilidade geopolítica no Irão, que embargou as suas exportações de crude para seis países europeus, entre eles França e Reino Unido.

O barril de brent e de crude, ambos para entrega em Abril, caem cerca de 1 pct para, respectivamente, 124,17 dólares e 108,65 dólares o barril.

“O preço do petróleo está definitivamente em foco e a ameaça de uma recessão mundial inquieta o mercado accionista”, disse Jeremny Batstone-Carr, estrategista da Charles Stanley.

* A pressionar os mercados bolsistas europeus estão ainda as declarações que sairam da reunião do G20, este fim-de-semana, de que os países europeus ainda têm de aprofundar o seu esforço de combate à crise de dívida soberana antes de pedir ajuda adicional ao Fundo Monetário Internacional.

* O índice de referência português PSI20 cai 0,79 pct para 5.513,35 pontos, com 17 títulos em queda e três em alta, tendo sido negociados 41,9 milhões de títulos, ou 36,8 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

“A bolsa nacional cai com a Europa, num dia de fraca liquidez, dominada pela expectativa em redor da operação de financiamento do BCE, indicativo da necessidade de financiamento da banca portuguesa”, disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, em Lisboa.

* Na banca, o Banco Espírito Santo afunda 4,06 pct para 1,582 euros, o Millennium bcp cai 1,86 pct para 0,158 euros, o BPI desce 1,81 pct para 0,542 euros e o Banif recua 1,5 pct para 0,328 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para o sector recua 2,01 pct.

* A Zon Multimedia desvaloriza 4,11 pct para 2,381 euros e a Portugal Telecom cai 1,33 pct para 3,932 euros, estando a Sonaecom com uma queda bem mais ligeira de 0,56 pct para 1,249 euros.

* A Galp Energia recua 1,55 pct para 13,05 euros, a EDP-Energias de Portugal desce 0,73 pct para 2,162 euros e a Brisa perde 0,85 pct para 2,331 euros.

* Em contraciclo, a Jerónimo Martins soma 2,01 pct para 13,475 euros e a Cimpor, que apresenta as suas contas de 2011 amanhã antes da abertura de bolsa, ganha 0,42 pct para 5,065 euros.

* Os principais índices europeus caem entre 0,5 e 1,6 pct, com os fabricantes automóveis a liderarem as descidas.

Os investidores deverão permancer cautelosos antes do Conselho Europeu e da injecção de liquidez do Banco Central Europeu (BCE), dois eventos cruciais que vão centrar as atenções dos investidores esta semana.

Prevêem que o BCE possa injectar cerca de 500 mil ME em financiamento a três anos e a uma taxa reduzida aos bancos da Zona Euro, agendada para quarta-feira.

* O euro cede 0,53 pct para 1,3390 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos e as espanholas seguem estáveis nos 5,5 pct e 5,1 pct, respectivamente.

Já a‘yield’ das OT portuguesas a 10 anos sobe ligeiramente para 12,9 pct, de 12,8 pct na última sessão.

* Os futuros do Nasdaq e do Dow Jones seguem a perder cerca de 0,3 pct, a fazer antever um arranque em leve queda de Wall Street, em dia de divulgação das licenças de construção e vendas de casas usadas, em Janeiro. (Por Filipa Cunha Lima e Patrícia Vicente Rua)