ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em queda com banca e Europa

LISBOA, 27 Fev (Reuters) - A bolsa portuguesa fechou em queda, pressionada pelas fortes descidas da banca e a acompanhar a tendência negativa das praças europeias, com os receios de que a crise da Zona Euro e a escalada dos preços do petróleo ponham em xeque a recuperação económica global, disseram traders.

* As praças europeias fecharam a cair entre 0,22 pct e 1,09 pct, após a chanceler alemã Angela Merkel ter afirmado que não existem garantias de que o segundo pacote de ajuda à Grécia irá resultar. A excepção foi o espanhol, que inverteu a tendência de queda da maior parte da sessão e fechou a subir 0,11 pct.

Os bancos foram dos títulos mais penalizados, com o índice europeu DJ Stoxx para o sector a recuar 1,42 pct. O Société Générale e o Unicredito afundaram, respectivamente, 4,3 pct e 4,5 pct.

* A pressionar os mercados bolsistas europeus estiveram ainda as declarações que sairam da reunião do G20, este fim-de-semana, de que os países europeus ainda têm de aprofundar o seu esforço de combate à crise de dívida soberana antes de pedir ajuda adicional ao Fundo Monetário Internacional.

“A ‘Madame Non’, Angela Merkel, já descartou esta hipótese. Mas nos círculos governamentais já foi referido que existe margem negocial em relação a este assunto”, acrescentou Gregor Kuhn.

* A subida dos preços do petróleo ao longo da última semana -- devido à tensão entre o Ocidente e o Irão -- tem igualmente alimentado receios sobre a recuperação económica global.

“Os preços do petróleo estão a tornar-se um novo factor de pressão sobre a recuperação económica. O receio de uma nova recessão está a ressurgir por causa disto. Por isso os investidores estão a sair dos mercados e a tomarem os seus lucros”, referiu Gregor Kuhn, da IG Markets, em Dusseldorf.

O barril de Brent crude tocou, na sexta-feira passada, um máximo de 10 meses, acima dos 125 dólares o barril, devido à instabilidade geopolítica no Irão, que embargou as suas exportações de crude para seis países europeus, entre eles França e Reino Unido.

Na sessão de hoje, porém, o ‘ouro negro’ está a desvalorizar tanto em Londres como em Nova Iorque, devido à tomada de mais-valias, segundo traders.

O barril de Brent e de crude, ambos para entrega em Abril, descem 0,8 pct e 0,38 pct, respectivamente, 124,39 dólares e 108,27 dólares.

“O preço do petróleo está definitivamente em foco e a ameaça de uma recessão mundial inquieta o mercado accionista”, disse Jeremny Batstone-Carr, estrategista da Charles Stanley.

* Os investidores deverão permanecer cautelosos até ao Conselho Europeu e à injecção de liquidez do Banco Central Europeu (BCE), dois eventos cruciais que vão centrar as atenções dos investidores esta semana.

O BCE deverá injectar cerca de 500 mil ME em financiamento a três anos e a uma taxa reduzida aos bancos da Zona Euro, agendada para quarta-feira.

* O índice de referência português PSI20 caiu 0,45 pct para 5532,97 pontos, com 15 títulos em queda, quatro em alta e um estável, tendo sido negociados 74,4 milhões de títulos, ou 77,6 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Banco Espírito Santo afundou 3,64 pct para 1,589 euros e o Millennium bcp caiu 2,48 pct para 0,157 euros.

Por sua vez, o BPI desceu 2,54 pct para 0,538 euros e o Banif recuou 1,8 pct para 0,327 euros.

* Também a pressionar o índice, a Zon Multimedia desvalorizou 1,81 pct para 2,438 euros, enquanto a Portugal Telecom inverteu a tendência negativa de grande parte da sessão e fechou a subir 9,23 pct para 0,398 euros por acção.

* Nas energéticas, a Galp Energia recuou 1,92 pct para 13 euros, a EDP-Energias de Portugal desceu 0,41 pct para 2,169 euros e a sua participada EDP Renováveis caiu 1,49 pct para 3,97 euros por acção.

* Também a Cimpor, que apresenta as suas contas de 2011 amanhã antes da abertura de bolsa, fechou em terreno negativo, a cair 0,18 pct para 5,035 euros.

De acordo com a média de estimativas de três analistas, a líder dos cimentos em Portugal terá tido, entre Janeiro e Dezembro de 2011, um lucro atribuível de 212,5 milhões de euros (ME) contra 241,8 ME no período homólogo de 2010.

* Pela positiva e a impedir uma maior descida do índice português, a retalhista Jerónimo Martins somou 2,73 pct para 13,57 euros.

* O euro desvaloriza 0,38 pct para 1,3409 dólares, a reflectir a incerteza em relação à crise da Grécia.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos e as espanholas seguem a desvalorizar, para 5,434 pct, de 5,5 pct. Já as taxas de juro das obrigações espanholas aliviam para 5,02 pct, face a 5,1 pct.

Por sua vez, a ‘yield’ das OT portuguesas a 10 anos sobe ligeiramente para 13 pct, de 12,8 pct na última sessão.

* Além Atlântico, o Nasdaq e Dow Jones seguem a ganhar, respectivamente, 0,12 pct e 037 pct, a beneficiar de dados favoráveis no mercado da habitação dos Estados Unidos.