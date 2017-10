ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em alta com Europa, banca e JM suportam

LISBOA, 28 Fev (Reuters) - A bolsa portuguesa segue em alta, sustentada nos ganhos da banca e da Jerónimo Martins , acompanhando o optimismo europeu quanto à injecção de liquidez do BCE que ofusca as preocupações em relação à Grécia e ao impacto da subida do preço do petróleo nas economias, disseram dealers.

“O mercado está a antecipar um bom resultado desta operação de refinanciamento de longo prazo, já que traz liquidez ao mercado e há muitos estrategistas a considerar que impulsionará os mercados accionistas”, salientou Koen De Leus, estrategista no KBC Securities.

Lembra, no entanto, que “isto não passa de um sinal de que os bancos não conseguem ir ao mercado interbancário fazer os seus empréstimos e esta é, provavelmente, a última operação durante um tempo”.

* O BCE deverá injectar cerca de 500 mil ME em financiamento a três anos e a uma taxa reduzida aos bancos da Zona Euro, agendada para quarta-feira.

* Os principais mercados europeus seguem com ganhos entre 0,3 pct e 0,8 pct, com o sector financeiro em destaque, apesar de mais um corte de rating à Grécia e das afirmações da Chanceler alemã.

Angela Merkel afirmou ontem que não existem garantias de que o segundo pacote de ajuda à Grécia venha a resultar e a S&P baixou hoje o ‘rating’ do país para ‘SD’ - ‘selective default’.

* A moeda europeia aprecia 0,4 pct para 1,3452 dólares, a beneficiar da operação de liquidez do BCE enquanto aguarda por mais um leilão de dívida em Itália.

O Tesouro italiano deverá colocar hoje, no mercado primário de dívida, até 6.250 milhões de euros (ME) em Obrigações do Tesouro.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos seguem nos 5,3 pct de 5,4 pct ontem e as espanholas descem para 4,99 pct de 5,02 pct.

Por sua vez, a ‘yield’ das OT portuguesas a 10 anos segue colada aos 13 pct.

* Em Lisboa, o índice de referência, PSI20, sobe 0,54 pct para 5.562,81 pontos, com 10 títulos em queda e10 subidas, tendo sido negociados 16,2 milhões de títulos, ou 8,7 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca nacional recupera das quedas de ontem e segue o optimismo dos pares europeus.

O Banco Espírito Santo sobe 1,76 pct para 1,617 euros, o BPI ganha 0,74 pct para 0,542 euros, o Banif avança 0,92 pct para 0,33 euros e o Millennium bcp soma 0,64 pct para 0,158 euros.

O BCP realiza hoje a sua Assembleia-geral de accionistas do para eleger um novo conselho de administração para o mandato 2012-2014.

* A impulsionar o índice estão ainda as subidas dos ‘pesos-pesados’ Portugal Telecom e Jerónimo Martins , com subidas de 0,78 pct para 4,02 euros e 1,36 pct para 13,755 euros, respectivamente.

* A EDP sobe 0,05 pct para 2,17 euros e a Galp Energia ganha 0,73 pct para 13,095 euros.

* Já a Cimpor, que apresentou contas esta manhã, cai 0,44 pct para 5,013 euros.

A líder dos cimentos em Portugal teve uma queda homóloga do lucro de 18,1 pct, em 2011, abaixo das previsões dos analistas, devido à subida dos custos financeiros, imparidades em Espanha e ao reforço de provisões no Brasil.

* Os futuros do Nasdaq avançam 0,4 pct e os do Dow Jones ganham 0,34 pct e apontam para uma abertura positiva em Wall Street.

* O preço do barril de petróleo continua a ser alvo de tomada de mais valias, após os máximos de 10 meses alcançados recentemente.

O barril de Brent e de crude, ambos para entrega em Abril, descem 0,56 pct e 0,12 pct, respectivamente, 123,49 dólares e 108,43 dólares.