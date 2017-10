Accionistas Millennium bcp elegem novo CEO, tarefa reforço capital

LISBOA, 28 Fev (Reuters) - Os accionistas do maior banco privado português em activos, Millennium bcp, elegeram uma nova Administração, cuja Comissão Executiva será liderada por Nuno Amado, ex-CEO do Santander-Totta, que terá como tarefa crucial reforçar o capital do BCP.

Nuno Amado substitui o anterior Chief Executive Officer (CEO) Carlos Santos Ferreira, que transita para a presidência do novo Conselho Estratégico para a Internacionalização do Millennium bcp também hoje aprovado pela Assembleia Geral de Accionistas.

“A proposta (nova Administração e Comissão Executiva) foi aprovada com 98 pct dos votos expressos”, disse o presidente da mesa da AG, António Menezes Cordeiro.

Nesta AG estiveram accionistas que representam 46,37 pct do capital do Millennium bcp que, para além da posição de liderança em Portugal, tem também o controlo do Millennium na Polónia, tendo operações bancárias em Angola, Moçambique e Grécia.

Na assembleia de hoje foi também aprovada a alteração da estrutura de ‘governance’ do banco, com os votos expressos favoráveis de 99,21 pct do capital social.

Tal como a maioria das restantes cotadas portuguesas, o BCP passa a reger-se por um modelo monista, de inspiração anglo-saxónica, com os seguintes órgãos sociais: conselho de administração, comissão de auditoria e conselho de remunerações e previdência.

Segundo analistas, Nuno Amado terá como tarefa prioritária o reforço do capital do Millennium bcp até um montante que pode ascender a 3.000 ME e que, para além dos instrumentos de capital contingente (CoCos) da linha do ‘bailout’ de Portugal, vai ter uma componente de cash call.

O anterior CEO do Millennium bcp afirmou recentemente que alguns accionistas de referência já mostrado interesse em subscrever o ‘cash call’, podendo esta aumento de capital até atrair novos accionistas de referência.

Os analistas têm apontado como provável a entrada de novos accionistas, nomeadamente da China e Brasil, que pode ser feita através de um ‘cash call’.

No início de Dezembro de 2011, após testes à banca europeia, a EBA -- que impõe um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012 -- identificou uma necessidade real de capital de 1.725 ME para o Millennium bcp.

Contudo, segundo analistas, o montante de necessidade de capital pode ascender subir muito mais para incorporar 380 ME de imparidade que decorreu da inspecção das carteiras de crédito dos bancos portugueses, que a ‘troika’ concluiu em finais de Dezembro, bem como a falta de capital ainda se agravou pois o BCP transferiu 3.000 ME de fundos de pensões para o Estado.

O Millennium bcp teve um prejuízo de 786,2 milhões de euros (ME) em 2011 devido a fortes imparidades da sua exposição à Grécia e da transferência de fundos de pensões para o Estado,

A ‘oil’ estatal angolana Sonangol é o maior accionista do BCP com actualmente cerca de 15 pct e, segundo a Imprensa, o presidente de Angola José Eduardo dos Santos, disse ao primeiro ministro Pedro Passos Coelho, em Novembro, que a Sonangol está pronta para aumentar a sua posição. A Sonangol está autorizada a subi-la para 20 pct.

As acções do Millennium bcp subiram hoje 8,28 pct para 0,17 cêntimos, suplantando o ganho de 0,3 pct do índice pan-europeu para banca DJ Stoxx. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)