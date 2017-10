ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 fecha em alta com banca e Jerónimo Martins

LISBOA, 28 Fev (Reuters) - As valorizações dos títulos da banca e Jerónimo Martins levaram o índice PSI20 a fechar acima da linha de água, tal como a maioria das praças europeias, animadas com a operação de injecção de liquidez do Banco Central Europeu (BCE) agendada para amanhã, disseram traders.

“Não me parece que os mercados se desapontarão com os ‘LTROs’ (Long Term Refinancing Operation). Penso que ainda pode progredir e algumas acções expostas à economia norte-americana ainda estão baratas”, disse Colin McLean, da SVM Asset Management, em Edimburgo.

* As praças europeias encerraram com ganhos entre 0,2 pct e 0,8 pct, com a expectativa quanto à operação do BCE a ofuscar os receios em torno da Grécia, cujo ‘rating’ de longo prazo foi cortado pela Standard & Poor’s (S&P) para ‘incumprimento selectivo’. Em contraciclo, a bolsa de Madrid encerrou a cair 0,12 pct.

Amanhã, o BCE deverá injectar cerca de 500 mil milhões de euros (ME) em financiamento a três anos e a uma taxa reduzida aos bancos da Zona Euro.

* A moeda única europeia aprecia 0,4 pct para 1,3449 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das OT italianas a 10 anos seguem nos 5,3 pct de 5,4 pct ontem e as espanholas seguem estáveis nos 5,02 pct.

Por sua vez, a ‘yield’ das OT portuguesas a 10 anos está estável nos 13 pct, apesar do anúncio oficial de que a ‘troika’ deu nota positiva à aplicação do acordo de ‘bailout’, na terceira revisão do programa de assistência externa a Portugal.

* O índice de referência PSI20 subiu 0,82 pct para 5.578,24 pontos, com 10 títulos em alta e outros 10 em queda. Foram negociados 133,1 milhões de títulos, ou 81 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência nos 5.602 pontos e aconselham uma postura neutra aos investidores, explicando: “aguardamos por uma situação mais tranquila depois da mais recente tomada de proveitos”.

* Na banca, o Millennium bcp liderou os ganhos tendo, na recta final, disparado 8,28 pct para 0,17 euros, numa altura em que decorre uma assembleia-geral de accionistas para a eleição de um novo conselho de administração liderado pelo antigo CEO do Santander Totta, Nuno Amado.

* O Banco Espírito Santo subiu 3,08 pct para 1,638 euros, o BPI ganhou 0,93 pct para 0,543 euros e o Banif avançou 2,75 pct para 0,336 euros.

* A Jerónimo Martins valorizou 2,8 pct para 13,95 euros, a beneficiar da divulgação de um ‘reserch’ da Jeffries que manteve o preço-alvo das acções da retalhista nos 12 euros e a EDP Renováveis somou 1,76 pct para 4,04 euros.

A EDPR divulga amanhã, antes da abertura de bolsa, os seus resultados de 2011, prevendo uma Poll de onze analistas que o seu lucro líquido tenha tido um subida homóloga de 46 pct para 117 ME em 2011, impulsionado pelo aumento da produção eólica com a maior capacidade instalada.

* A ‘travar’ uma maior subida do PSI20, a Portugal Telecom recuou 1,23 pct para 3,94 euros e a EDP-Energias de Portugal perdeu 0,51 pct para 2,158 euros.

* Em Wall Street, o Nasdaq avança 0,75 pct e o Dow Jones ganha 0,21 pct.

* O preço do barril de petróleo continua a ser alvo de tomada de mais-valias, após o máximo de 10 meses tocado na sexta-feira passada.

O barril de Brent e de crude, ambos para entrega em Abril, descem 0,96 pct e 0,45 pct para, respectivamente, 123 dólares e 108,08 dólares.