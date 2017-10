Lucro EDPR 2011 sobe 10 pct para 89 ME vs 117 ME Poll

LISBOA, 29 Fev (Reuters) - O lucro líquido da EDP Renováveis (EDPR) teve uma subida homóloga menor do que o esperado de 10 pct para 89 milhões de euros (ME) em 2011, anunciou a EDPR.

Adiantou, em comunicado, que “o Conselho de Administração irá propôr na Assembleia Gral que os resultados de 2011 sejam integrados em reservas de modo a reforçar o balanço da empresa”.

Uma Poll de onze analistas apontava para que o lucro líquido da EDPR se tivesse fixado em 117 ME em 2011.

A quarta eólica mundial em capacidade instalada adiantou que, em 2011, o EBITDA-Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization cresceu 12 pct para 801 ME, contra 798 ME de média prevista na Poll de analistas.

A EDPR já tinha anunciado que a produção de electricidade tinha tido uma subida homóloga de 17 pct para 16.800 Gigawatts/hora (GWh) em 2011, suportada no aumento da capacidade instalada e dos factores de utilização.

A dívida líquida cresceu para 3.387 ME, no final de 2011, face aos 2.772 ME no final de 2010, “dado o investimento operacional e os investimentos fianceiros líquidos”.

“Para 2012, a EDPR prevê a redução do nível do seu investimento operacional e o aumento de capacidade em 500 MW”, referiu. (Por Patricia Vicente Rua)