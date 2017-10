ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 sobe com Europa, banca valoriza

LISBOA, 29 Fev (Reuters) - As valorizações dos títulos da banca e da Portugal Telecom levam o índice PSI20 a acompanhar os ganhos dos pares europeus, animados com a operação de injecção de liquidez do Banco Central Europeu (BCE) agendada para hoje, segundo dealers.

“Mais um arranque muito positivo dos mercados, muito suportado no fecho em alta dos índices norte-americanos ontem, com o enfoque novamente na banca e no sucesso esperado para a operação de financiamento do BCE”, salientou Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

O BCE deverá injectar cerca de 500 mil milhões de euros (ME) em financiamento a três anos e a uma taxa reduzida aos bancos da Zona Euro.

“Acho que o mercado ficará contente com os 500 mil ME. Os bancos tem respondido muito bem à melhoria das condições de crédito e o mercado accionista está altamente correlacionado com este factor”, explicou Colin McLean, director no SVM Asset Management em Edimburgo.

* As praças europeias seguem com ganhos entre 0,1 pct e 0,9 pct, com os investidores de olhos postos nesta operação de injecção de liquidez que terá lugar durante a manhã.

No entanto, o anúncio de que a Irlanda marcou um referendo para votar o novo tratado fiscal europeu poderá limitar os ganhos.

* A moeda única europeia corrige das valorizações recentes e segue a negociar na linha de água nos 1,3458 dólares.

* O índice de referência PSI20 sobe 0,53 pct para 5.607,67 pontos, com 15 títulos em alta e cinco em queda. Foram negociados 47 milhões de títulos ou 14 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

“Em Lisboa, o destaque também vai para a banca, que companha as valorizações dos pares europeus, e com o Millennium bcp a beneficiar ainda nos novos órgãos sociais eleitos ontem”, frisou Luís Gonçalves.

* O Millennium bcp valoriza 3,53 pct para 0,176 euros, depois de ontem ter chegado a disparar mais de 8 pct na recta final da sessão.

O banco elegeu ontem, em Assembleia Geral de accionistas, um novo conselho de administração liderado pelo antigo CEO do Santander Totta, Nuno Amado.

* O Banco Espírito Santo sobe 2,14 pct para 1,673 euros, o Banco BPI ganha 2,21 pct para 0,555 euros e o Banif soma 0,3 pct para 0,337 euros.

* A Portugal Telecom avança 0,28 pct para 3,951 euros e entre as energéticas a EDP sobe 0,32 pct para 2,165 euros e a Galp Energia ganha 0,12 pct para 13,03 euros.

* Já a EDP Renováveis recua 0,22 pct para 4,031 euros, após ter anunciado, esta manhã, uma subida homóloga menor do que o esperado do lucro líquido de 10 pct para 89 ME.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos descem para 5,30 pct de 5,36 pct ontem e as espanholas seguem nos 5,01 pct de 5,04 pct.

Por sua vez, a ‘yield’ das OT portuguesas a 10 anos subiu para 13,27 pct de 13,18 pct ontem, apesar do anúncio oficial de que a ‘troika’ deu nota positiva à aplicação do acordo de ‘bailout’, na terceira revisão do programa de assistência externa a Portugal.

* Os futuros do avançam 0,2 pct e os do Dow Jones ganham 0,1 pct, deixando antever uma abertura positiva para os mercados do outro lado do Atlantico.

Na agenda económica, destaque para a divulgação do Produto Interno Bruto dos EUA, relativo ao quarto trimestre de 2011, e para o índice PMI de Chicago, referente ao mês de Fevereiro.

* Depois de dois dias de correcção e tomada de mais valias, o preço do barril de petróleo voltou às subidas.

O barril de Brent e de crude, ambos para entrega em Abril, ganham 0,86 pct e 0,53 pct para, respectivamente, 122,60 dólares e 107,11 dólares.