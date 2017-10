ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em alta c/Europa, JM, PT e Galp suportam

LISBOA, 1 Mar (Reuters) - Os ganhos dos ‘pesos-pesados’ Portugal Telecom, Jerónimo Martins e Galp levaram a bolsa portuguesa a inverter das quedas da abertura, em sintonia com a Europa, que agardam os resultados do leilão de dívida em Espanha e as conclusões do Conselho Europeu, disseram dealers.

“Depois da desilusão que foram as palavras da FED ontem, os investidores optaram pela tomada de mais valias, o que levou a um fecho negativo dos mercados norte-americanos e a uma abertura em queda da Europa”, disse João de Deus, trader da Dif Broker.

“No entanto, as expectativas em relação ao leilão de dívida em Espanha e à Cimeira Europeia, agendada para hoje e amanhã, centram as atenções dos investidores”, acrescentou.

* Os principais índices europeus seguem com ganhos entre 0,11 pct e 1,0 pct, depois de uma abertura em negativa, pautada pela tomada de mais valias.

* O Tesouro espanhol vai hoje ao mercado primário de dívida para colocar até 4.500 ME de OT com maturidades em Abril de 2014, Julho de 2015 e Outubro de 2016.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos recuam para 5,145 pct de 5,195 pct ontem enquanto as espanholas seguem inalteradas nos 4,99 pct.

* Por sua vez, a ‘yield’ das OT portuguesas a 10 anos sobe ligeiramente para 13,94 pct de 13,89 pct ontem, apesar da nota positiva da ‘troika’ à aplicação do acordo de ‘bailout’, na terceira revisão do programa de assistência externa a Portugal.

* O Banco Central Europeu emprestou ontem aos bancos da Zona Euro um total de 529,5 mil milhões de euros (ME), com prazo de três anos e uma taxa de 1 pct, um valor em linha com o esperado pelos analistas e que não impressionou os mercados.

* Também o silêncio da Reserva Federal dos EUA sobre novas medidas de estímulo económico desagradou os investidores.

* Depois das quedas de ontem, a moeda única europeia segue a negociar na linha de água nos 1,3326 dólares.

* O índice de referência PSI20 sobe 0,39 pct para 5.602,01 pontos com 9 títulos em queda, outros tantos a subir e dois inalterados.

Transaccionaram-se 29 milhões de títulos no valor de 14,4 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Já a Portugal Telecom sobe 0,54 pct para 3,89 euros, a Jerónimo Martins ganha 0,79 pct para 13,97 euros e a Galp Energia soma 1,07 pct para 13,23 euros.

* A Zon Multimedia valoriza 1,33 pct para 2,361 euros, após ter anunciado um aumento do lucro superior ao previsto de 46,4 pct para 5,7 ME, no quarto trimestre de 2011, com o impacto da crise nas receitas a ser compensado pela redução das necessidades de investimento na rede.

* Já a banca portuguesa corrige das subidas de ontem, com o Banco Espírito Santo a descer 1,75 pct para 1,63 euros, o Banco BPI a cair 0,36 pct para 0,547 euros e o Millennium bcp a recuar 0,59 pct para 0,169 euros.

* Os futuros norte-americanos seguem sem tendência definida e apontam para uma abertura mista dos mercados do outro lado do Atlântico, em dia de divulgação dos números dos pedidos de subsídio de desemprego.

* O barril de Brent para entrega em Agril ganha 0,27 pct para 122,99 dólares, ao passo que o de crude, em Nova Iorque, também para entrega em Abril, recua 0,19 pct para 106,87 dólares.