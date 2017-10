ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em alta c/ Europa, energéticas suportam

LISBOA, 1 Mar (Reuters) - Os ganhos dos títulos energéticos suportam o índice PSI20 acima da linha de água, tal como os pares europeus, com o sector financeiro a ser o mais beneficiado pela operação de injecção de liquidez aos bancos da Zona Euro, segundo dealers.

“Ouvir dizer que a operação de ‘funding’ é ilimitada foi uma mudança por parte do Banco Central Europeu (BCE). Significa que, de repente, deixa de haver risco de falência dos bancos,” disse Philippe Delienne, que gere 702 milhões de euros (ME) em fundos para a Convictions AM.

“Agora que o sistema financeiro foi estabilizado, há muito dinheiro para fazer tanto em ‘bonds’ como em acções”, frisou.

* Os principais índices europeus ganham entre 0,6 pct e 1,8 pct, a recuperarem de uma abertura em queda.

Atenas segue em contraciclo, a cair 0,53 pct, devido à expectativa que a reestruturação da dívida grega se traduza em perdas pesadas para bancos e seguradoras.

* O euro cai 0,12 pct para 1,3311 dólares, a ser alvo da tomada de mais-valias após os ganhos recentes.

* O índice de referência PSI20 sobe 0,67 pct para 5.618,27 pontos, com 12 títulos alta e oito em queda, tendo-se transaccionado 53,8 milhões de acções, ou 34,4 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência do PSI20 nos 5.624 pontos e aconselham uma postura neutra aos investidores, explicando que “existe dificuldade em contrariar o recente dinamismo de queda”.

* A EDP-Energias de Portugal soma 1,32 pct para 2,219 euros, a EDP Renováveis ganha 1,02 pct para 3,94 euros e a Galp Energia avança 1,6 pct para 13,29 euros.

“A contribuir para a subida do PSI20 temos a EDP e a recuperação da Galp”, adiantou Jorge Paulo, trader do BES.

* A Brisa valoriza 4,58 pct para 2,467 euros, a subida mais acentuada do mercado bolsista nacional, que Jorge Paulo atribui a uma “recuperação técnica, após ter sido muito pressionada”.

* A Zon Multimedia soma 2,88 pct para 2,397 euros, após ter anunciado um aumento do lucro superior ao previsto de 46,4 pct para 5,7 ME, no quarto trimestre de 2011, com o impacto da crise nas receitas a ser compensado pela redução do investimento na rede.

* Na banca, o Millennium bcp sobe 0,59 pct para 0,171 euros, o BPI ganha 0,73 pct para 0,553 euros e o Banif soma 1,52 pct para 0,335 euros, enquanto o Banco Espírito Santo desce 1,57 pct para 1,633 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos recuam para 4,99 pct de 5,195 pct ontem e as espanholas caem para 4,92 pct versus 4,99 pct.

* Por sua vez, a ‘yield’ das OT portuguesas a 10 anos sobe ligeiramente para 13,95 pct de 13,93 pct ontem, apesar de Portugal ter ontem passado a terceira avaliação da ‘troika’ ao programa de assistência externa.

* Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq seguem a subir cerca de 0,3 pct, a fazer antever uma abertura em leve alta em Wall Street.

* O barril de Brent para entrega em Agril ganha 0,51 pct para 123,31 dólares, e o de crude, em Nova Iorque, soma 0,25 pct para 107,36 dólares.