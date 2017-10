ACÇÕES PORTUGAL-Índice PSI20 sobe à boleia Europa, Brisa e Zon disparam

LISBOA, 1 Mar (Reuters) - O índice PSI20 fechou em alta com uma Europa mais optimista, após um favorável leilão de ‘Bonds’ em Espanha hoje no rescaldo da forte injecção de liquidez do Banco Central Europeu (BCE) ontem, com a Brisa , a EDP-Energias de Portugal e a Zon a dispararem, disseram dealers.

“As operações LTRO (de financiamento do BCE aos bancos, a três anos) deu um ‘massivo’ empurrão à liquidez e essa liquidez tem de encontrar algum lugar. O ‘momentum’ das acções americanas está correlacionado com a força da Europa,” disse Joshua Raymond, Estrategista Chefe de mercados, do City Index.

Na quarta-feira, o BCE disponibilizou 530.000 milhões de euros (ME) de financiamento barato para os bancos, aumentando o optimismo dos investidores que mais crédito fluirá para as empresas, facilitando simultâneamente a descida os custos de empréstimos dos Governos, podendo levar a um ‘rally’ de activos de risco.

Espanha hoje colocou 4.500 ME de ‘bonds’, com a taxa média dos que têm maturidade em 2015 a cair para 2,617 pct contra 3,332 pct a 16 de fevereiro. A maturidade de 2016 foi vendida a uma taxa de 3,376 pct, em comparação com 3,455 pct a 2 de Fevereiro.

Pela negativa, nos EUA, as despesas de consumo pessoal em Janeiro de 2011 ficaram no mesmo nível de Dezembro de 2011, inalteradas pelo terceiro mês consecutivo, levantando dúvidas sobre a robustez da recuperação económica americana

“Portugal foi atrás da Europa. As acções portuguesas fizeram uma colagem às europeias, que estão mais animadas com o LTRO e o leilão de dívida em Espanha”, disse um analista que não quis ser identifcado.

* Os principais índices europeus fecharam com ganhos entre 0,97 pct e 2,93 pct, depois de uma abertura em negativa, pautada pela tomada de mais valias.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos recuam para 5,145 pct de 5,195 pct ontem enquanto as espanholas seguem inalteradas nos 4,99 pct.

* Por sua vez, a ‘yield’ das OT portuguesas a 10 anos sobe ligeiramente para 13,94 pct de 13,89 pct ontem, apesar da nota positiva da ‘troika’ à aplicação do acordo de ‘bailout’, na terceira revisão do programa de assistência externa a Portugal.

* Depois das quedas de ontem, a moeda única europeia segue a perder 0,2 pct para 1,3318 dólares.

* O índice de referência PSI20 subiu 0,95 pct para 5.633,67 pontos com 13 títulos em alta, seis em baixa e um inalterado.

Transaccionaram-se 88 milhões de títulos no valor de 73 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A Brisa ganhou 4,28 pcra 2,46 euros ew a EDP subiu 2,28 pct 2,24 euros, o que segundo dealers reflecte alguma sintonia com pares europeus e também o ambiente mais favorável quanto à evolução das taxas europeias, após a injecção de liquidez no sistema financeiro por parte do BCE.

“A Brisa e a EDP também não têm sido favorecidas nas subidas como outros títulos. É evidente que, quanto melhor for o quadro das taxas e da sustentação do crescimento na Europa, estes serão dos papéis que mais podem beneficiar”, referiu o analista.

* A Zon Multimedia valorizou 2,96 pct para 2,399 euros, após ter anunciado um aumento do lucro superior ao previsto de 46,4 pct para 5,7 ME, no quarto trimestre de 2011, com o impacto da crise nas receitas a ser compensado pela redução das necessidades de investimento na rede.

* A Galp subiu 1,38 pct para 13,27 euros, enquanto a Portugal Telecom desceu 0,08 pct para 3,878 euros.

* Na banca portuguesa, o Banco Espírito Santo descer 1,75 pct para 1,63 euros e o Millennium bcp recuou 0,59 pct para 0,169 euros, enquanto o BPI aumentou 1,64 pct para 0,558 euros.

* O barril de Brent para entrega em Agril ganha 0,27 pct para 122,99 dólares, ao passo que o de crude, em Nova Iorque, também para entrega em Abril, recua 0,19 pct para 106,87 dólares.