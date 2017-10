ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 segue em alta c/ Europa, EDP suporta

LISBOA, 2 Mar (Reuters) - A valorização do peso-pesado EDP sustenta o PSI20 acima da linha de água face a uma Europa com leves ganhos, ainda a beneficiar da forte injecção de liquidez do Banco Central Europeu (BCE) esta semana, segundo operadores.

“A acção do BCE parece ter feito uma diferença significativa e as pessoas agora estão mais relaxadas”, disse Keith Bowman, analista da Hargreaves Lansdown.

“As pessoas estão agora a querer ter mais ‘cíclicas’ nas suas carteiras de investimento. Eu estou cautelosamente positivo sobre os bancos”, acrescentou.

Esta quarta-feira, o BCE disponibilizou 530.000 milhões de euros (ME) de financiamento barato para os bancos, aumentando o optimismo dos investidores que mais crédito fluirá para as empresas, facilitando simultâneamente a descida os custos de empréstimos dos Governos, podendo levar a um ‘rally’ de activos de risco.

* O índice de referência PSI20 subiu 0,22 pct para 5.646,18 pontos, com 14 títulos em alta, quatro em queda e dois estáveis.

Transaccionaram-se 11,4 milhões de títulos, ou 6,8 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* A EDP-Energias de Portugal avança 0,85 pct para 2,259 euros, a Galp Energia soma 0,41 pct para 13,325 euros e a Portugal Telecom ganha 0,64 pct para 3,903 euros.

* Na banca, o BPI aumenta 0,36 pct para 0,56 euros, enquanto o Banco Espírito Santo e o Millennium bcp seguem estáveis em 1,63 euros e 0,17 euros, respectivamente.

* A REN-Redes Energéticas Nacionais valoriza 0,94 pct para 2,145 euros, após ter ontem anunciado que o seu lucro ajustado teve uma subida maior do que o esperado de 9,3 pct para 131 ME em 2011, suportado no aumento da base de activos regulados de electricidade e no corte de custos.

* Os principais índices europeus ganham até 0,5 pct, em máximos de uma semana.

* A moeda única europeia segue a perder 0,47 pct para 1,3251 dólares .

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields italianas e espanholas estão hoje em alta, devido à realização de mais valias. A taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos sobe para 5 pct de 4,96 pct ontem e as espanholas avançam para 4,92 pct de 4,89 pct.

* Em contraciclo, a ‘yield’ das OT portuguesas a 10 anos cai para 13,96 pct de 14,02 pct ontem, numa semana em que Portugal passou a terceira revisão do programa de assistência externa feito pela ‘troika’.

* O barril de Brent para entrega em Agril recua 1,1 pct para 124,83 dólares e o de crude, em Nova Iorque, também para entrega em Abril, cai 0,82 pct para 107,95 dólares.