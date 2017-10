ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 lidera ganhos Europa, EDP e Galp suportam

LISBOA, 2 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa encerrou a sessão com a subida mais acentuada na Europa, com as valorizações da EDP e da Galp a injectarem energia no índice PSI20, face a uma Europa sem tendência definida, disseram dealers.

* As praças europeias fecharam em terreno misto, entre a descida de 0,34 pct de Londres e a subida de 0,43 pct de Milão, com os investidores a tomarem mais-valias após o ânimo em torno da operação de injecção de liquidez pelo Banco Central Europeu (BCE).

O BCE disponibilizou 530.000 milhões de euros (ME) de financiamento barato para os bancos, aumentando o optimismo dos investidores que mais crédito fluirá para as empresas, facilitando simultâneamente a descida os custos de empréstimos dos Governos, podendo levar a um ‘rally’ de activos de risco.

* O sector financeiro destacou-se pela positiva, com o índice da banca europeia a ganhar 0,59 pct, a beneficiar da notícia da assinatura do pacto fiscal entre 25 dos 27 países da União Europeia, que prevê maior disciplina orçamental.

A tomada de mais-valias pelos investidores e os receios em relação ao défice público de Espanha travaram maiores ganhos, disseram traders.

O recentemente eleito primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy reviu em alta a meta de défice do país em 2012 para 5,8 pct de 4,4 pct antes.

“As acções europeias fecharam a semana com uma tendência mista. A revisão em alta do défice espanhol não impediu os traders de aumentarem a exposição ao sector bancário (...). Os analistas destacam que o fluxo de liquidez injectado nos mercados esta semana impediu a correcção que muitos ‘bears’ procuram”, referiu Will Hedden, da IG Markets, em Londres.

“Depois de uma semana muito intensa em termos de divulgação de indicadores e de eventos importantes, como a injecção de liquidez do BCE, os investidores estão a tomar mais-valias”, disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

* O índice de referência português PSI20 fechou a ganhar 0,56 pct para 5664,96 pontos, com 11 cotadas em alta, seis em queda e duas estáveis, tendo-se transaccionado 79,8 milhões de títulos no valor de 76,5 ME na NYSE Euronext Lisbon .

* Para a subida do índice contribuiram sobretudo as valorizações dos dois ‘pesos pesados’ do sector energético, a EDP-Energias de Portugal e a Galp Energia, de 2,63 pct e 1,17 pct para, respectivamente, 2,299 euros e 13,42 euros.

“A Galp tem beneficiado da subida do preço do petróleo”, disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

* A liderar os ganhos na bolsa portuguesa, a concessionária de auto-estradas Brisa valorizou 2,68 pct para 2,526 euros, a beneficiar de ‘researchs’ favoráveis, lembrou Luís Gonçalves.

* Também em terreno positivo, a REN-Redes Energéticas Nacionais valorizou 1,27 pct para 2,152 euros, após ter ontem anunciado que o seu lucro ajustado teve uma subida maior do que o esperado de 9,3 pct para 131 ME em 2011, suportado no aumento da base de activos regulados de electricidade e no corte de custos.

* A banca inverteu dos ganhos do arranque da sessão e encerrou com o Banco Espírito Santo e o Millennium bcp estáveis em, respectivamente, 1,63 euros e 0,169 euros. O BPI caiu 0,18 pct para 0,557 euros e o Banif perdeu 2,05 pct para 0,334 euros, penalizado pelo anúncio de que será substituído no PSI20 pela Espírito Santo Financial Group (ESFG).

“O Banif vai perder visibilidade por causa da saída do PSI20 e alguns fundos terão de vender as suas acções”, notou Luís Gonçalves.

* A Zon Multimedia e a Portugal Telecom inverteram da tendência negativa de grande parte da sessão e fecharam a ganhar, respectivamente, 0,17 pct e 1,27 pct, para 2,403 euros e 3,895 euros.

* A moeda única europeia segue a perder 0,91 pct para 1,3192 dólares .

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos recua para 4,91 pct, face a 4,96 pct ontem, enquanto as espanholas avançam para 4,91 pct de 4,89 pct.

* Em contraciclo com a dívida espanhola, a ‘yield’ das OT portuguesas a 10 anos cai para 13,93 pct de 14,02 pct ontem, numa semana em que Portugal passou a terceira revisão do programa de assistência externa feito pela ‘troika’.

* Além Atlântico, o Dow Jones e o Nasdaq caem ambos cerca de 0,2 pct, pressionados pelo receio que a recente escalada do preço do petróleo prejudique a recuperação económica global.

* O preço do ‘ouro negro’ segue a corrigir em baixa, com o dissipar dos receios em relação ao fornecimento de petróleo da Arábia Saudita, que levou a cotação a máximos de 2008, ontem.

O barril de Brent para entrega em Agril recua 1,76 pct para 123,98 dólares e o de crude, em Nova Iorque, também para entrega em Abril, cai 2,01 pct para 106,66 dólares.