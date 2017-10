Galp prevê capex 1.000-1.200 ME em 2012, 60 pct em 'E&P'

LISBOA, 6 Mar (Reuters) - A Galp Energia prevê investir entre 1.000-1.200 milhões de euros (ME) este ano, 60 pct do qual na actividade de ‘Exploração e Produção’ (E&P), disse a ‘oil’ portuguesa, que pretende manter um nível de capex de 1.200 ME por ano entre 2013 e 2016.

“2012 será um ano de alocação permanente de capital para os projetos de upstream”, disse a Galp no documento estratégico divulgado no seu ‘Capital Markets Day’.

“O investimento planeado para este ano deverá, previsivelmente, situar-se entre os 1.000 ME e os 1.200 ME, sendo que a área de E&P deverá absorver cerca de 60 pct do total”, acrescentou.

Frisou que “ao longo do período 2013-2016, o investimento deverá atingir os 1.200 ME por ano, sendo que o principal destino destes investimentos será os projetos de crescimento na área de E&P”, explicando que “a alocação de capital na área de downstream irá melhorar a eficiência destas atividades, com projetos de desenvolvimento relacionados com pequenas unidades de cogeração, armazenamento subterrâneo de gás natural e iniciativas na área dos biocombustíveis no Brasil e em Moçambique, mas também estará relacionada com atividades de manutenção”. (Por Filipa Cunha Lima)