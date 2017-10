ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em queda com Europa, desilusão crescimento China

LISBOA, 5 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa segue em terreno negativo, pressionada pelas quedas da energéticas e em simpatia com uma Europa pessimista com a notícia de que a economia chinesa vai crescer menos do que o previsto, disseram traders..

* As principais bolsas do Velho Continente estão a cair entre 0,48 pct e 1,3 pct, devido aos receios em relação ao desempenho da economia chinesa.

Intervindo durante a sessão parlamentar anual, o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, anunciou uma descida da taxa de crescimento do país para 7,5 pct em 2012, de 8 pct antes, dando espaço à economia para desacelerar, enquanto o Governo implementa as esperadas reformas económicas.

“Os mercados estão em queda devido aos números do crescimento da China. Os países emergentes têm sido os responsáveis pelo crescimento da economia mundial e o maior deles anunciou que já não vai crescer tanto como o esperado”, disse Emanuel Vieira, da Golden Broker.

Acrescentou: “as bolsas têm tido um ano bom e os investidores aproveitam a notícia da China para tomar mais-valias”.

“O arranque da semana está a ser pressionado pelo corte nas estimativas de crescimento da China e contágio de abrandamento global, e alguma cautela até se conhecer a participação dos privados na ajuda à Grécia que coincide com a decisão do BCE sobre taxas de juro”, disse, por seu turno, Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

As empresas mineiras e metalúrgicas destacam-se pela negativa, com o índice DJ Stoxx para o sector a cair 2,45 pct.

“Um menor crescimento da economia chinesa significa um impacto negativo no mundo e no mercado das commodities. No curto-prazo, isto é provavelmente negativo para os activos de maior risco”, referiu Philippe Gijsels , responsável pelo research do BNP Paribas Fortis Global Markets, em Bruxelas.

* A moeda única europeia segue à tona de água face à sua congénere norte-americana, com uma subida de 0,08 pct para 1,3203 dólares.

* O índice de referência português PSI20 desce 0,73 pct para 5.623,87 pontos, com 18 cotadas em queda e duas em alta.

Transaccionaram-se 22,5 milhões de títulos no valor de 21,8 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* Num dia de quedas generalizadas, os ‘pesos pesados’ Portugal Telecom e Jerónimo Martins impedem uma maior descida do índice, ambas a recuperar de quedas recentes, disseram traders.

A retalhista ganha 0,73 pct para 13,8 euros, enquanto a telecom sobe 0,49 pct para 3,914 euros.

* Pela negativa, destacam-se os títulos do sector energético e da banca, que seguem em queda a acompanhar a tendência dos respectivos sectores na Europa.

A Galp Energia e a EDP-Energias de Portugal desvalorizam, respectivamente, 1,56 pct e 0,96 pct, para 13,225 euros e 2,277 euros por acção.

Por sua vez, o Banco Espírito Santo recua 1,66 pct para 1,603 euros, enquanto o Millennium bcp cai 1,18 pct para 0,167 euros e o BPI desliza 1,26 pct para 0,55 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos segue estável em 4,92, enquanto as espanholas avançam para 4,94 pct, dos 4,91 pct da última sessão.

* Já a ‘yield’ das OT portuguesas a 10 anos segue nos 13,96 pct de 13,94 pct.

* Além Atlântico, as quedas de 0,37 pct e 0,39 pct, respectivamente, dos futuros do Dow Jones e do Nasdaq deixam antever uma abertura em baixa dos mercados norte-americanos.

* O preço do ‘ouro negro’ segue sem tendência definida: o barril de Brent para entrega sobe 0,07 para 123,77 dólares e o de crude, em Nova Iorque, também para entrega em Abril, cai 0,3 pct para 106,41 dólares.

A queda do petróleo em Nova Iorque deve-se, segundo traders, à revisão em baixa do crescimento económico da China.