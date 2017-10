ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 segue quedas Europa com receios Grécia, Galp e Jerónimo pressionam

LISBOA, 6 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa segue em terreno negativo, com a generalidade das cotadas em queda com as congéneres europeias, que são penalizadas com os renovados receios quanto à reestruturação da dívida grega a apoderarem-se dos mercados, disseram traders.

* As praças europeias perdem entre 1,09 pct e 2,06 pct, com os investidores a aproveitarem o actual momento de aparente impasse nas negociações para o perdão parcial da dívida grega para tomarem mais-valias, segundo dealers..

“Esta incerteza em relação à aceitação dos, digamos assim, termos de rendição da Grécia e também a revisão em baixa dos números do crescimento económico da China fazem com que o mercado deixe de encontrar catalisadores de crescimento”, disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

Acrescentou: “muitos investidores chegam à conclusão de que é boa altura para tomar mais-valias, levantando um pouco o pé do acelerador”, notando, todavia, que os volumes de negociação são reduzidos.

* O ministro das Finanças grego, Evangelos Venizelos, lançou ontem um ‘ultimato’ aos credores privados do seu país: avisou que a Grécia está disposta a activar cláusulas de acção colectiva (CACs), aumentando as perdas dos credores privados, caso estes não aceitem a sua oferta final de um ‘haircut’ de 53,5 pct.

Venizelos não hesitou em afirmar, numa entrevista à Reuters, que “quem quer que pense que pode manter as obrigações e ser pago por inteiro está enganado”.

”Os investidores vão perder muito dinheiro com a Grécia, de qualquer das formas. A questão é quanto“”, notou Luís Gonçalves.

* Também a pressionar os mercados, a perspectiva de que a economia da China poderá estar a abrandar põe em causa a crença, partilhada por muitos investidores, de que o Império do Meio seria capaz de manter elevadas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) por muitos anos, acrescentou.

Ontem, o Governo de Pequim reviu em baixa o crescimento económico da China -- a segunda maior economia mundial -- para um mínimo de oito anos de 7,5 pct em 2012.

* “Os mais recentes dados macro da Zona Euro, sobretudo numa altura em que acabaram as operações de liquidez da Zona Euro já acabaram, criam a preocupação de recessão e desapontam os mercados. Acresce que a China reviu em baixa o seu target de crescimento”, disse, por sua vez, Koen De Leus, estrategista da KBC Securities em Bruxelas.

“Os investores devem procurar títulos defensivos com ‘dividend yields’ elevados. As farmacêuticas parecem atractivas no actual ambiente, enquanto o sector petrolífero oferece um bom ‘edge’ contra o que está a acontecer no Irão”, acrescentou.

* O índice de referência português PSI20 desce 1,46 pct para 5.558,12 pontos, com 17 cotadas em queda e três em alta, tendo-se negociado 38,6 milhões de acções, ou 47,3 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas técnicos do BPI referem que a estes níveis, vêem o “mercado suportado, com oportunidades de compra”.

* A Galp Energia recua 1,33pct para 12,955 euros por acção, em linha com a tendência negativa do índice para o sector na Europa, que cai 1,4 pct, apesar das perspectivas favoráveis divulgadas esta manhã, no âmbito do seu ‘Capital Markets Day’.

A ‘oil’ nacional prevê investir entre 1.000-1.200 ME este ano, 60 pct do qual nas actividades de ‘upstream’, e 1.200 ME por ano entre 2013 e 2016, antevendo uma taxa de crescimento anual composta do EBITDA de 25 pct contra 20 pct no quarto trimestre de 2011.

* Também a pressionar o índice de referência nacional, o outro ‘peso pesado’ do sector energético, a EDP-Energias de Portugal, desce 0,48 pct para 2,266 euros, enquanto a sua participada EDP Renováveis recua 1,4 pct para 3,872 euros.

Esta manhã a Goldman Sachs cortou o preço alvo da EDP para 3 euros por acção de 3,4 euros antes e o da EDPR para 4,8 euros versus 5,9 euros.

* O PSI20 está também a ser pressionado pela queda da retalhista Jerónimo Martins, , que corrige dos ganhos da sessão anterior, com uma descida de 2,92 pct para 13,65 euros.

* O também ‘peso pesado’ Portugal Telecom (PT) desvaloriza 1,09 pct para 3,898 euros, enquanto a sua concorrente Zon Multimédia perde 1,64 pct para 2,346 euros por acção.

A outra telecom cotada, a Sonaecom, recua 1,56 pct para 1,258 euros, na véspera da apresentação dos seus resultados anuais.

* A banca segue também em terreno negativo, em linha com o índice do sector para a Europa, um dos mais afectados pelas dúvidas em aberto sobre o desfecho da crise grega, que afunda 3,03 pct.

* O Banco Espírito Santo (BES) recua 2,02 pct para 1,551 euros, o Millennium bcp perde 1,19 pct para 0,166 euros e o BPI desliza 2,55 pct para 0,535 euros.

* Também a destacar-se pela negativa, a concessionária Brisa afunda 4,4 pct para 2,381 euros por acção.

* Os preços do petróleo estão hoje em queda nos mercados internacionais, entre a preocupação com o abrandamento da economia global e a instabilidade geopolítica no Golfo Pérsico, entre o Irão e o Ocidente.

O contrato do Brent para entrega em Abril cai 1,34 pct para 122,2 dólares e o de crude, em Nova Iorque, desvaloriza 1,32 pct para 105,31 dólares.

* A perspectiva de um abrandamento económico global, a que acresce a persistência dos receios em torno da crise de dívida europeia, estão também a prejudicar o euro, que perde 0,76 pct face à congénere norte-americana, estando a cotar nos 1,3114 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields da periferia europeia estão hoje sob renovada pressão altista, com as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos e congéneres espanholas a subirem para 5,01 pct e 5,07 pct, respectivamente, de 4,95 pct e 4,99 pct na sessão anterior.

* Por sua vez, o prémio que os investidores exigem para deter OT a 10 anos de Portugal aumenta para 14,05 pct de 13,99 pct ontem.

* Nos EUA, tanto os futuros do Dow Jones como do Nasdaq caem cerca de 1 pct, a fazer antever uma abertura em queda em Wall Street, devido aos receios em relação à crise grega, disseram dealars. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)