ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 fecha em queda com Europa e receios crescimento global

LISBOA, 6 Mar (Reuters) - O clima de incerteza em relação ao crescimento da economia global e à reestruturação da dívida grega empurraram a bolsa portuguesa e as suas congéneres europeias para terreno negativo, com os investidores a aproveitarem para tomarem mais-valias, disseram traders.

* As principais praças do Velho Continente perderam entre 1,65 pct e 3,27 pct, para mínimos de um mês, com os receios em relação ao desempenho da economia mundial e as dúvidas quanto ao acordo de reestruturação da dívida grega a tomarem conta dos mercados, segundo dealers.

A banca destacou-se pela negativa, com o índice europeu para o sector a afundar 3,96 pct.

“Os mercados de acções intensificaram a sua queda na terça-feira, após a divulgação das mais recentes estatísticas na Europa, como o índice PMI dos serviços e o Produto Interno Bruto (PIB) da Zona Euro no quarto trimestre, que reavivaram o medo de uma recessão”, referiu Jerome Vinerier, da IG Markets, em Paris.

Além da revisão em baixa das previsões para o crescimento da economia chinesa em 2012, anunciada ontem, hoje foi divulgado que o PIB da Zona Euro encolheu 0,3 pct no último trimestre de 2011, enquanto o do Brasil terá crescido apenas 2,7 pct em 2011.

A China e o Brasil têm sido potências de rápido crescimento, sendo encaradas pelos investidores como dois motores cruciais da economia global, numa altura em que o Ocidente tem dificuldade em encontrar o caminho para a retoma. A sua ‘constipação’, a par do regresso dos receios em relação a um ‘default’ da Grécia, retirou optimismo -- e esperança -- aos mercados.

“Esta incerteza em relação à aceitação dos, digamos assim, termos de rendição da Grécia e também a revisão em baixa dos números do crescimento económico da China fazem com que o mercado deixe de encontrar catalisadores de crescimento”, disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

Acrescentou: “muitos investidores chegam à conclusão de que é boa altura para tomar mais-valias, levantando um pouco o pé do acelerador”, disse, notando, todavia, que os volumes de negociação são reduzidos.

* O ministro das Finanças grego, Evangelos Venizelos, lançou ontem um ‘ultimato’ aos credores privados do seu país, avisando que a Grécia está disposta a activar cláusulas de acção colectiva (CACs), aumentando as perdas dos credores privados, caso estes não aceitem a sua oferta final de um ‘haircut’ de 53,5 pct.

Venizelos não hesitou em afirmar, numa entrevista à Reuters, que “quem quer que pense que pode manter as obrigações e ser pago por inteiro está enganado”.

”Os investidores vão perder muito dinheiro com a Grécia, de qualquer das formas. A questão é quanto“”, notou Luís Gonçalves, comentando as declarações do ministro helénico.

“Os investores devem procurar títulos defensivos com ‘dividend yields’ elevados. As farmacêuticas parecem atractivas no actual ambiente, enquanto o sector petrolífero oferece um bom ‘edge’ contra o que está a acontecer no Irão”, disse, por sua vez, Koen De Leus, estrategista da KBC Securities em Bruxelas.

* O índice de referência português PSI20 acompanhou a tendência negativa dos congéneres europeus, descendo 2,66 pct para 5.490,71 pontos, com todas as cotadas em queda, tendo-se negociado 85,9 milhões de acções, ou 98,1 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca teve um desempenho particularmente negativo, acompanhando os congéneres europeus, corrigindo parte dos ganhos das últimas semanas.

O Banco Espírito Santo (BES) recuou 3,47 pct para 1,528 euros, o Millennium bcp perdeu 2,38 pct para 0,164 euros e o BPI deslizou 2,55 pct para 0,535 euros.

Por sua vez, o Banif, que tem sido pressionado por estar de saída do PSI20, recuou 3,93 pct para 0,318 euros por acção.

* Também a penalizar o índice de referência português, a Galp Energia afundou 3,54 pct para 12,665 euros por acção, uma descida mais profunda que do índice para o sector na Europa, que caiu 2,57 pct, apesar das perspectivas favoráveis divulgadas esta manhã, no âmbito do seu ‘Capital Markets Day’.

A ‘oil’ nacional prevê investir entre 1.000 e 1.200 ME este ano, 60 pct do qual nas actividades de ‘upstream’, e 1.200 ME por ano entre 2013 e 2016, antevendo uma taxa de crescimento anual composta do EBITDA de 25 pct contra 20 pct no quarto trimestre.

* Por sua vez, a EDP-Energias de Portugal, desceu 1,93 pct para 2,233 euros, enquanto a sua participada EDP Renováveis recuou 2,01 pct para 3,848 euros.

Esta manhã, a Goldman Sachs cortou o preço alvo da EDP para 3 euros por acção de 3,4 euros antes e o da EDPR para 4,8 euros versus 5,9 euros.

* O PSI20 foi também pressionado pela queda da retalhista Jerónimo Martins, que corrigiu dos ganhos da sessão anterior, com uma descida de 3,2 pct para 13,61 euros.

* Outro ‘peso pesado’, Portugal Telecom (PT) desvalorizou 1,7 pct para 3,874 euros, enquanto a sua concorrente Zon Multimédia perdeu 3,86 pct para 2,293 euros por acção.

A outra telecom cotada, a Sonaecom, recuou 1,88 pct para 1,254 euros, na véspera da apresentação dos seus resultados anuais.

A dona da Optimus deverá apresentar um lucro líquido de 7 ME no último trimestre de 2011, menos 38 pct que no período homólogo, segundo uma ‘poll’ de analistas

* Também a destacar-se pela negativa, pressionada pela tomada de mais-valias, a concessionária Brisa afundou 3,61 pct para 2,4 euros por acção.

* Os preços do petróleo seguem em queda nos mercados internacionais, devido à preocupação com o abrandamento da economia global.

O contrato do Brent para entrega em Abril cai 1,2 pct para 122,32 dólares e o de crude, em Nova Iorque, desvaloriza 1,61 pct para 104,97 dólares.

* A perspectiva de um abrandamento económico global, a que acresce a persistência dos receios em torno da crise de dívida europeia, estão também a prejudicar o Euro, que perde 0,74 pct face à congénere norte-americana, estando a cotar nos 1,3119 dólares.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields da periferia europeia estão hoje sob renovada pressão altista, com as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos e congéneres espanholas a subirem para 5,08 pct e 5,16 pct, respectivamente, de 4,95 pct e 4,99 pct na sessão anterior.

* No entanto, a taxa das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos segue estável em 13,99 pct, depois de ter estado em alta durante grande parte da sessão.

* Nos EUA, tanto o Dow Jones como o Nasdaq caem cerca de 1,4 pct, devido aos receios em relação à crise grega e ao abrandamento da economia mundial, disseram dealars. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)