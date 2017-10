Lucro Jerónimo Martins 4to tri 2011 em 85 ME vs 100 ME média Poll

LISBOA, 7 Mar (Reuters) - O lucro atribuível da Jerónimo Martins (JM), no quarto trimestre de 2011, teve uma queda de 2,9 pct para 85 milhões de euros (ME), abaixo de uma poll de analistas, anunciou a JM.

A número dois do retalho em Portugal e líder do retalho alimentar na Polónia afirmou que, no último trimestre de 2011, as vendas tiveram um aumento homólogo 6,8 pct para 2.518 ME, tendo o EBITDA-Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization subido 6,1 pct para 194 ME.

A média de uma poll de analistas previa lucros de 100 ME e um EBITDA de 201 ME.

No conjunto do ano, o lucro da JM subiu 21,1 pct para 340 ME face ao ano anterior, as vendas aumentaram 13,2 pct para 9.838 ME e o EBITDA cresceu 15,6 pct para 722 ME.

A média prevista pelos analistas apontava para um lucro de 359 ME e um EBITDA de 727 ME em 2011. (Por Filipa Cunha Lima)