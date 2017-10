Lucro Sonaecom com lucro recorde em 2011, trava a fundo no 4 Tri

Por Filipe Alves

LISBOA, 7 Mar (Reuters) - O lucro líquido da Sonaecom , terceira maior telecom de Portugal, que tem a Optimus, teve um lucro recorde de 63 milhões de euros (ME) em 2011, mas a austeridade e a recessão ‘travaram a fundo’ os resultados no quarto trimestre, segundo a empresa.

Aquele lucro traduz uma subida de 52 pct face aos 41 ME contabilizados em 2010 e deveu-se ao crescimento do EBITDA -- lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações -- e ao reconhecimento de impostos diferidos.

“Os dois factores que contribuíram para esta tendência positiva foram a melhoria da performance ao nível do EBITDA e também o reconhecimento adicional de impostos diferidos activos”, explicou a Sonaecom na sua apresentação.

“O desempenho da Sonaecom assume ainda mais relevância por se demarcar claramente do comportamento negativo do mercado, num contexto macroeconómico particularmente difícil”, referiu o presidente-executivo (CEO) da empresa, Ângelo Paupério.

O EBITDA cresceu 10 pct para 213 ME devido à redução dos custos operacionais e ao bom desempenho das receitas de clientes no segmento móvel e da facturação nas unidades de Software e Sistemas de Informação (SSI).

“É de notar que a margem EBITDA do negócio móvel atingiu os 35 pct, contrariando a tendência geral do mercado, apesar do ambiente geral de austeridade”, referiu a Sonaecom.

No entanto, as receitas caíram 6,3 pct para 863,6 ME, uma vez que a performance positiva do segmento móvel e da divisão de SSI “não foi suficiente para anular as quebras motivadas pela redução das receitas no negócio fixo, bem como das receitas de operadores da Optimus e pela quebra na venda de equipamentos, explicada pelo final do programa e-iniciativas”.

Também a receita mensal média por utilizador (ARPU) sofreu uma queda de 5,8 pct para 12,9 euros, evidenciando a deterioração provacada pela crise económica em Portugal, que tem afectado o poder de compra das famílias e levado as empresas a cortar nos custos com fornecimentos e serviços externos, incluindo nas despesas com telecomunicações.

No entanto, a base de clientes da Optimus aumentou para 3,64 milhões de utilizadores, o que representa um crescimento de 0,1 pct. Já o segmento fixo registou uma quebra de 9,9 pct, para 376 mil clientes, apesar do crescimento de 4,7 pct na unidade de clientes empresarias, que conta agora com 158 mil subscritores.

O grupo manteve a sua política de contenção de custos, com uma redução de 10,3 pct para 659,5 ME. Também o CAPEX operacional caiu 19,2 pct para 105,4 ME.

“O plano de optimização implementado nos últimos anos na Optimus tem permitido criar uma organização mais eficiente, gerando resultados positivos nas várias áreas de negócio. É de notar que, entre 2010 e 2011, os Custos Operacionais, excluindo Provisões, como percentagem do Volume de Negócios, diminuíram 4,5 pontos percentuais”, refere a empresa.

A dívida líquida consolidada atingiu 269,9 ME, menos 6,6 pct que em 2010.

LUCRO TRIMESTRAL ABAIXO DAS PREVISÕES DOS ANALISTAS

No quarto trimestre, a dona da Optimus alcançou um lucro líquido de 5,5 milhões de euros (ME), mas é um valor inferior aos 7 ME estimados por uma poll de analistas..

Segundo analistas, o lucro trimestral terá sido afectado por uma imparidade no negócio de media. Além disso, a queda das receitas terá sido agravada pelo ‘apertar’, nos últimos meses de 2011, das medidas de austeridade do ‘bailout’, nomeadamente o imposto extraordinário sobre o subsídio de Natal dos portugueses.

O EBITDA cresceu 8,8 pct no trimestre, para 49 ME, a beneficiar de um corte de 14,5 pct nos custos operacionais, para 166,9 ME.

As receitas caíram 10 pct para 213 ME, com os efeitos da recessão em Portugal a fazerem-se sentir nos hábitos de consumo das famílias e das empresas.

Controlada pelo grupo Sonae com 53 pct do capital e pela France Telecom com 20 pct, a Sonaecom é considerada a terceira maior telecom de Portugal em termos de clientes e facturação, atrás da PT e da Vodafone.

Actua nos segmentos fixo e móvel através da marca Optimus, oferecendo serviços de telecomunicações de voz, banda larga fixa e móvel e televisão por subscrição, incluindo através de pacotes ‘triple play’ (telefone, Internet e ‘pay tv’ numa só assinatura).

O grupo opera ainda na área do Software e Sistemas de Informação, através das participadas Bizdirect, Mainroad, WeDo e Saphety, bem como nos media, onde é proprietário do diário generalista “Público”.