Lucro Altri cai 64 pct para 22,5 ME em 2011, mas tem produção recorde

LISBOA, 7 Mar (Reuters) - O lucro líquido da Altri teve uma queda homóloga de 63,6 pct para 22,5 milhões de euros (ME) em 2011, penalizado pela descida do preço da pasta de papel, apesar da sua produção ter subido para um volume recorde, segundo a empresa, que espera uma recuperação dos preços em 2012.

A fabricante de pasta de papel viu as suas receitas caírem 3 pct em termos homólogos para 487 ME devido “à evolução negativa que o preço de venda da pasta registou durante o ano de 2011”.

No entanto, a produção de pasta atingiu um valor recorde no ano passado, com uma subida de 8 pct para 847 mil toneladas, nas três unidades industriais do grupo.

Em 2011, a Altri exportou cerca de 758 mil toneladas de pasta, o que representa 92 pct das suas vendas deste produto. O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 113,1 ME, menos 29 pct que em 2010, tendo a sua margem atingido os 23,2 pct.

E a Altri está optimista quanto a 2012, frisando: “durante a primeira metade do ano de 2012 será de esperar uma trajectória ascendente dos preços de venda da pasta”.

“O início do ano de 2012 foi marcado por um aumento do consumo de pastas branqueadas do tipo hardwood na Europa, num movimento de aumento de stocks por parte dos compradores”, afirmou a empresa.

A penalizar os lucros de 2011 estiveram também os custos totais, que cresceram 9,8 pct para 373,5 ME devido “à evolução dos custos de produção e à expansão da produção”.

Os custos com pessoal, por sua vez, registaram uma queda de 4,6 pct, reflectindo as medidas de optimização operacional que o grupo tem vindo a desenvolver.

No que toca ao quarto trimestre, o lucro líquido ascendeu a 2 ME, enquanto as receitas somaram 117,1 ME, menos 1,5 pct que no período homólogo.

No entanto, a quantidade de pasta vendida cresceu 5,6 pct face ao último trimestre de 2010.

“O quarto trimestre de 2011 foi caracterizado por condições de mercado fracas, quer em termos de preço, quer em termos de procura”, referiu. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)