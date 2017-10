BCR da Brisa emite 63,5 ME Obrigações 3 anos, cupão 6,4 pct

LISBOA, 9 Mar (Reuters) - A Brisa Concessão Rodoviária (BCR), empresa ‘core’ da Brisa, fez uma emissão de Obrigações no valor de 63,5 milhões de euros (ME) a três anos, anunciou a maior concessionária de auto-estradas de Portugal.

A emissão, realizada através da Euro Medium Term Note Programme, tem um preço de emissão de 96,8 pct do valor nominal e uma taxa de cupão de 6,4 pct, referiu a Brisa.

O CFO da Brisa afirmou hoje que a BCR, que detém a concessão principal com 11 auto-estradas num total de 1.116 quilómetros, conseguiu descer a sua dívida líquida em 134 milhões de euros (ME) para 2.450 ME em 2011, num contexto de crise em que Portugal está na mais grave recessão económica em 30 anos e sob um ‘bailout’ da UE e do FMI.

“A tendência de deleveraging continuará em 2012 e 2013 e é crescente, na medida em que o investimento já não é tão forte como no passado recente”, disse João Azevedo Coutinho, em entrevista à Reuters.

O CFO assegurou que “a BCR tem tempo e flexibilidade para continuar a aproveitar as alternativas de financiamento de médio e longo prazo que entretanto se apresentem, explorando oportunidades de colocação de obrigações, estabelecendo novas linhas de crédito e continuando a estender as maturidades de actuais financiamentos”.

Lembrou que, no segundo semestre de 2011, passou a ter 750 ME de linhas, sendo 600 ME a médio e longo prazo e 150 ME A curto-prazo, ao passo que, no primeiro semestre, tinha 700 ME de linhas e todas a curto prazo.

“Dispomos hoje de linhas não utilizadas mais de 300 ME”, acrescentou.

Sublinhou que “a estrutura financeira que resultou da reorganização societária confere elevada protecção aos seus financiadores e é o reconhecimento desde facto pelo mercado que possibilitou que, durante o ano 2011, fossem renovadas e prolongadas as linhas de crédito concedidas á empresa”. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)