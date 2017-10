ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 lidera ganhos Europa após emprego EUA, Zon dispara

LISBOA, 9 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa liderou os ganhos na Europa, partilhando do optimismo das congéneres europeias em relação à criação de emprego nos Estados Unidos, com a especulação sobre um eventual M&A a fazer disparar as acções da Zon Multimedia, disseram traders.

* As principais praças do Velho Continente ganharam entre 0,26 pct e 0,67 pct, com excepção de Madrid e Milão, que caíram, respectivamente, 0,3 pct e 1,11 pct.

Os investidores receberam com agrado os números da criação de postos de trabalho nos Estados Unidos, no mês de Fevereiro, que bateram as previsões dos analistas e reforçaram a crença de que a maior economia do mundo está no caminho da retoma.

Foram criados 227 mil empregos nos EUA, em Fevereiro, acima da previsão média dos economistas, que esperavam um crescimento de 210 mil.

Apenas os índices bolsistas de Itália e Espanha, países cuja consolidação das contas públicas tem suscitado dúvidas nos mercados, ficaram à margem desta onda de optimismo.

* A notícia de que a maior parte dos credores privados da Grécia aceitaram a proposta do Governo de Atenas para trocar obrigações por novos títulos com cerca de metade do seu valor nominal também suportou os índices europeus, embora já tivesse sido largamente incorporada pelos investidores, disseram traders.

* O Governo grego anunciou hoje que concluiu o processo de troca de títulos de dívida, garantindo a participação de 85,8 pct dos credores privados detentores de obrigações, um número que poderá ascender aos 95,7 pct com a activação das cláusulas de acção colectiva.

Este mecanismo legal pode forçar todos os credores com obrigações de direito grego a aceitarem perdas, mesmo contra a sua vontade, desde que haja uma maioria de dois terços a favor.

O sucesso deste programa de ‘bond swap’, no âmbito da reestruturação da dívida grega era crucial para que o país recebesse o segundo pacote de ajuda financeira e evitasse a bancarrota.

“O mercado ainda esteve a digerir a troca de obrigações da Grécia. Os credores optaram pelo melhor entre dois males, entre perder tudo ou perder só metade. Agora, pelo menos existe a perspectiva de que a Grécia não deverá falhar o pagamento da próxima tranche de dívida”, disse Luís Gonçalves, da Go Bulling.

“No curto-prazo, os receios de um incumprimento descontrolado, deverão recuar, mas a situação política na Grécia permanece instável”, realçou, por sua vez, Sarah Hewin, economista sénior no Standard Chartered Bank.

Apesar do sucesso da operação, o índice de referência da bolsa de Atenas afundou 2,15 pct.

* A moeda europeia recuou face à congénere norte-americana, devido à tomada de mais-valias. O euro cede 1,27 pct para 1,3110 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 ganhou 1,02 pct para 5.653,50 pontos, com 9 cotadas em queda, sete em alta e quatro estáveis.

Na última sessão da semana, transaccionaram-se 65,8 milhões de títulos, no valor de 75,7 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A puxar pelo índice nacional, os pesos pesados Jerónimo Martins (JM) e Portugal Telecom (PT) valorizaram 3,38 pct e 1,86 pct, respectivamente, para 14,21 euros e 4 euros por acção.

A retalhista beneficiou, segundo o trader Luís Gonçalves, da divulgação de notas de ‘research’ de analistas, que reviram em alta o preço-alvo da acção.

Os analistas do HSBC subiram o preço-alvo das acções da JM para 16,5 euros, enquanto os do BPI elevaram este ‘target’ para 16,75 euros por título.

“Os comentários do CFO da Jerónimo sobre a internacionalização, para a Colômbia, também deram força ao título”, disse o mesmo ‘dealer’.

Por sua vez, a Portugal Telecom encetou uma recuperação face às quedas recentes, disse.

Vincou: “é um título que tem estado debaixo de muita pressão nas últimas semanas”.

A maior telecom de Portugal terá também beneficiado das expectativas de M&A no sector devido à notícia, veiculada pela imprensa, de que a estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai vender a sua participação de 11 pct na concorrente Zon Multimédia através de um concurso.

“A saída da CGD abre aquilo que o mercado já esperava que é a possibilidade de um movimento de consolidação no sector”, defendeu Luís Gonçalves.

A Caixa tem também 7 pct da PT e é provável que tenha de vender esta participação, no âmbito dos compromissos assumidos com a ‘troika’ no ‘bailout’, segundo alguns analistas.

Animada pela notícia da venda da participação da CGD, que os analistas consideram um ‘trigger’ para um movimento de consolidação com a Sonaecom ou com a Vodafone Portugal , as acções da Zon subiram 4,36 pct para 2,391 euros, tendo chegado a disparar 7 pct.

Os títulos da Sonaecom fecharam estáveis em 1,25 euros.

* Por sua vez, a banca nacional fechou em queda, em linha com as congéneres europeias, cujo índice recuou 0,48 pct.

O Banco Espírito Santo (BES) caiu 1,46 pct para 1,482 euros, enquanto o BPI perdeu 2,01 pct para 0,535 euros.

O Millennium bcp foi a excepção, invertendo a tendência de queda do início da sessão e fechando inalterado em 0,163 euros por acção.

* Na energia, a EDP-Energias de Portugal recuou 0,04 pct para 2,254 euros, enquanto a sua participada EDP Renováveis (EDPR) subiu 2,74 pct para 3,974 euros, a beneficiar da venda, pela espanhola Gamesa, de parques eólicos nos EUA, por 888 milhões de euros (ME).

Este negócio avalia em alta o próprio portfolio da EDPR nos Estados Unidos, segundo ‘dealers’.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) da periferia europeia seguem em queda ou inalteradas, com as ‘yields’ espanholas a 10 anos nos 5 pct de 5,1 pct ontem a e as italianas estáveis em 4,8 pct.

A congénere portuguesa segue a cair, nos 13,96 pct.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais está em ligeira alta, com o contrato do Brent para entrega em Abril, a subir 0,22 pct para 125,71 dólares por barril e o de crude a ganhar 1,03 pct para 107,68 dólares o barril.

A cotação do ‘ouro negro’ inverte assim da tendência do início da sessão, com os números da criação de emprego nos EUA anteciparem uma maior procura de petróleo na maior economia do mundo.