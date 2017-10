ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 em leve queda c/Europa, EDP, PT e Galp pesam

LISBOA, 12 Mar (Reuters) - As quedas dos pesos-pesados EDP, Portugal Telecom e Galp Energia são os que mais contribuem para que a bolsa portuguesa acompanhe a tendência de perdas ligeiras na Europa, devido à realização de mais-valias após três sessões de ganhos, segundo operadores.

A colocar pressão adicional sobre os mercados bolsistas europeus, está o facto dos dados favoráveis do emprego nos EUA, tornarem menos prováveis medidas adicionais de estímulo económico pela Reserva Federal norte-americana.

Foram criados 227 mil empregos nos EUA, em Fevereiro, acima da previsão média dos economistas, que esperavam um crescimento de 210 mil.

O sector da extração de minérios é o mais afectado pela queda do petróleo e dos metais nos mercados internacionais, face às preocupações acerca do abrandamento da procura na China, com os analistas a preverem uma queda homóloga de cerca de 8 pct das importações chinesas, no primeiro trimestre de 2012.

“Os dados da China deprimiram o sentimento e as acções poderão encetar uma tendência ‘de lado’ no curto prazo já que os investidores aguardam um cenário mais claro”, disse Keith Bowman, analista de acções da Hargreaves Lansdown.

“Muitas pessoas estão ‘pesadas’ em defensivas, mas faz sentido acrescentar algumas empresas cíclicas aos portfolios, para tirar partido de alguma melhoria no cenário económico”, acrescentou.

* As principais praças do Velho Continente caem até 0,5 pct, após três sessões de ganhos.

* O euro segue praticamente estável em 1,3117 dólares, com a moeda norte-americana em máximos de um mês, suportada nos dados do emprego divulgados na sexta-feira.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 cai 0,29 pct para 5.636,90 pontos, com 11 cotadas em queda, sete em alta e três estáveis.

* Negociaram-se 8,3 milhões de títulos, ou 7,5 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A EDP-Energias de Portugal recua 1,29 pct para 2,23 euros e a EDP Renováveis cede 0,7 pct pcra 3,946 euros, enquanto a Portugal Telecom perde cai 0,8 pct para 3,97 euros e a Galp Energia desce 0,5 pct pata 13,73 euros.

* Na banca, o Banco Espírito Santo (BES) sobe 0,34 pct para 1,487 euros, e o Banif soma 1,25 pct para 0,324 euros, enquanto o Millennium bcp e o BPI seguem estáveis em 0,163 euros e 0,53 euros por acção.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália e Espanha seguem praticamente estáveis em 4,84 pct e 5,02 pct, respectivamente.

Já a congénere portuguesa sobe para 13,95 pct de 13,83 pct na sessão anterior.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais segue em queda após quatro sessões de ganhos, estando o Brent para entrega em Abril a descer 0,48 pct para 125,37 dólares por barril e o de crude a cair 0,57 pct para 106,79 dólares o barril.