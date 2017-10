Portugal Telecom cobre 80 pct população com 4G até Abril-CEO

Por Filipe Alves

LISBOA, 12 Mar (Reuters) - A Portugal Telecom (PT) quer, até ao final de Abril, cobrir 80 pct da população portuguesa com Internet móvel de quarta geração (4G), que permite a transmissão de dados em alta velocidade, um dos ‘triggers’ do crescimento futuro de resultados, segundo o Chief Executive Officer (CEO).

Zeinal Bava referiu que espera receber hoje a licença de frequências para esta nova tecnologia, com velocidades de navegação de 100 megabits na Internet ‘wireless’, permitindo fornecer serviços e dados de video com maior largura de banda do que o actual 3G, nos computadores, telemóveis e ‘tablets’.

A PT, tal como as concorrentes Vodafone Portugal e Sonaecom, obtiveram licenças de 4G no leilão de frequências realizado em Novembro pela Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom), o regulador das telecom em Portugal.

Com a Internet móvel de 4G (também denominada LTE), será possível desenvolver novos serviços e funcionalidades através das redes móveis, na educação, na saúde, na televisão e na administração pública, entre outras áreas, frisou o CEO.

“Do ponto de vista de cobertura, o nosso 4G não vai ser apenas para Lisboa, Porto e capitais de distrito. A partir do momento em que nos for dado o restante espectro, em finais de Abril, podemos ligar 80 pct da população de Portugal”, disse Zeinal Bava numa conferência de imprensa.

Acrescentou: “pouquíssimos países do mundo vão conseguir garantir este nível de cobertura”.

O CEO da telecom incumbente em Portugal salientou que a partir do momento em que a licença seja entregue, a oferta da PT passará a estar imediatamente disponível a 20 pct da população portuguesa.

A oferta de 4G do grupo será prestada através das marcas TMN4G e Meo 4G, com mensalidades a partir de 49,99 euros.

O novo serviço poderá ser acedido através de uma única assinatura para as várias plafatormas com acesso a banda larga móvel, nomeadamente computador, telemóvel, televisão e ‘tablets’.

Desta forma, o serviço de ‘pay-tv’ do grupo, o Meo, vai passar a afirmar-se também “como operadora móvel de dados, e não vai ficar por aqui”, disse Zeinal Bava.

“O nosso foco é cada vez mais, como grupo, a utilização da tecnologia para melhorar a vida das pessoas e tornar as empresas mais eficientes”, defendeu, acrescentando que nos próximos anos é esperado “tsunami no tráfego de dados” nas telecomunicações móveis, que a PT pretende rentabilizar.

Zeinal frisou a importância crescente das redes sociais para o crescimento das receitas das operadoras móveis.

“Actualmente, 44 pct da utilização do Facebook é feita através do telemóvel. Essa importãncia é cada vez mais relevante, nomeadamente em termos de receitas das telecom”, disse.

No total, o Estado português arrecadou 372 ME com as licenças do 4G, no âmbito de um leilão que fazia parte dos compromissmos assumidos com a ‘troika’ internacional no acordo de ‘bailout’ ao país.

A PT e a Sonaecom investiram cada uma 113 milhões de euros (ME) no leilão de frequências para a Quarta Geração Móvel, enquanto a Vodafone fez um investimento de 146 ME.

VODAFONE E SONAECOM A POSTOS PARA LANÇAR 4G

Também a Vodafone Portugal e Sonaecom, dona da operadora Optimus, garantem que estão preparadas para arrancar com as suas ofertas de 4G, assim que o regulador do sector lhes entregue as respectivas licenças de utilização de frequências.

António Coimbra, Chief Executive Officer (CEO) da Vodafone Portugal, tinha dito no final de Janeiro a empresa já estava “pronta para avançar” com a nova oferta 4G.

Na mesma altura, a Sonaecom reiterou estar “totalmente preparada para a 4G de telecomunicações móveis, apoiada na mais eficiente rede convergente nacional”.