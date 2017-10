ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 lidera quedas Europa, banca, energia e PT pesam

LISBOA, 12 Mar (Reuters) - As quedas da banca, energéticas e Portugal Telecom levam a praça nacional a liderar as descidas entre as pares europeias, alvo de tomada de lucros, com os investidores a voltarem atenções para outros periféricos a braços com altos níveis de endividamento, como Espanha e Itália, disseram dealers.

“À medida que a solução grega vai lentamente sendo posta em prática, o focus começa agora a voltar-se para a Península Ibérica”, disse Matt Bolduc, analista do Saxo Bank, realçando que “Espanha e Itália foram os que mais perderam (em bolsa) na semana passada, o que poderá querer dizer que mais coisas estão para vir”.

* O Produto Interno Bruto (PIB) italiano teve uma queda trimestral de 0,7 pct, no quarto trimestre de 2011, e uma descida homóloga de 0,4 pct, confirmando que o país está em recessão.

* A colocar pressão adicional sobre os mercados bolsistas europeus, está o facto dos dados favoráveis do emprego nos EUA, tornarem menos prováveis medidas adicionais de estímulo económico pela Reserva Federal norte-americana.

Foram criados 227 mil empregos nos EUA, em Fevereiro, acima da previsão média dos economistas, que esperavam um crescimento de 210 mil.

* O principais índices bolsistas europeus seguem com quedas entre 0,1 e 0,35 pct, com as ‘comoditties’ e as ‘utilities’ a liderar as quedas.

O sector da extração de minérios é afectado pelas preocupações acerca do abrandamento da procura na China, com os analistas a preverem uma queda homóloga de cerca de 8 pct das importações chinesas, no primeiro trimestre de 2012.

“Os dados da China deprimiram o sentimento e as acções poderão encetar uma tendência ‘de lado’ no curto prazo já que os investidores aguardam um cenário mais claro”, disse Keith Bowman, analista de acções da Hargreaves Lansdown.

“Muitas pessoas estão ‘pesadas’ em defensivas, mas faz sentido acrescentar algumas empresas cíclicas aos portfolios, para tirar partido de alguma melhoria no cenário económico”, acrescentou.

* O moeda europeia segue praticamente estável face à moeda norte-americana, em 1,3119 dólares.

A moeda norte-americana alcançou máximos de um mês, suportada nos dados do emprego divulgados na sexta-feira.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 cai 0,6 pct para 5.618,96 pontos, com 12 cotadas em queda, sete em alta e uma estável.

* Negociaram-se 20,5 milhões de títulos, ou 23,5 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

“Tem sido um dia marcado pela ausência de ‘triggers’, o que leva os investidores a tomarem mais valias”, referiu Diogo Oliveira, trader do Banco Best.

* A EDP-Energias de Portugal recua 1,46 pct para 2,22 euros, EDP Renováveis perde 1,86 pct para 3,90 euros e a Galp Energia desce 1,27 pct para 13,595 euros, em sintonia com as pares europeias.

O índice europeu para as ‘utilities’ cai 0,7 pct e o mesmo índice para o sector ‘oil&gas’ desce 0,6 pct.

* Na banca, o Banco Espírito Santo (BES) cai 1,55 pct para 1,459 euros, o Millennium bcp cai 3,07 pct para 0,158 euros e o BPI perde 0,93 pct para 0,53 pct.

* A penalizar ainda o índice, está a Portugal Telecom , que desce 0,8 pct para 3,968 euros, enquanto a retalhista Jerónimo Martins avança 0,88 pct para 14,335 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália e Espanha seguem em alta ligeira, com a primeira nos 4,9 pct de 4,8 pct na última sessão e a segunda nos 5,1 pct de 5,0 pct antes.

A taxa de juro da congénere portuguesa também sobe, seguindo nos 13,93 pct de 13,83 pct na sessão anterior.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais segue em queda após quatro sessões de ganhos, estando o Brent para entrega em Abril a descer 1,22 pct para 124,44 dólares por barril e o de crude a cair 1,22 pct para 106,09 dólares o barril.