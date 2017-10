ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 sofre maior queda Europa, receios dívida Espanha e Itália

LISBOA, 12 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa fechou com a descida mais pronunciada na Europa, pressionada pelas quedas dos ‘pesos pesados’ da energia e da banca, numa sessão marcada pelos receios em relação ao nível de endividamento de países periféricos como Espanha e Itália, disseram traders.

* As principais bolsas do Velho Continente fecharam sem tendência definida, entre a descida de 1,24 pct do índice espanhol IBEX35 e a subida de 0,31 pct do germânico Dax .

A banca destacou-se pela negativa, com o ‘benchmarck’ europeu para o sector DJ Stoxx STXE 600 a cair 1,18 pct, com os investidores receosos de que, depois da Grécia, outros países periféricos da Zona Euro, nomeadamente Itália e Espanha, tenham dificuldade em suportar as suas elevadas dívidas públicas.

Na semana passada, a Grécia conseguiu a adesão de mais de três quartos dos seus credores privados a um acordo de reestruturação da dívida, que reduz em 53 pct o valor das obrigações detidas por estes investidores. Ainda assim, os investidores receiam que a Grécia necessite de novas reestruturações da dívida nos próximos anos.

“Os factores de risco estão à vista e estamos num mercado que já atingiu os nossos objectivos para o final do ano. Não há triggers, no médio prazo, para entrar de forma agressiva no mercado, pelo que estamos cautelosos”, disse Sylvain Goyon, estrategista do Natixis, em Paris.

“À medida que a solução grega vai lentamente sendo posta em prática, o ‘focus’ começa agora a voltar-se para a Península Ibérica”, disse Matt Bolduc, analista do Saxo Bank, realçando que “Espanha e Itália foram os que mais perderam (em bolsa) na semana passada, o que poderá querer dizer que mais coisas estão para vir”.

* O Produto Interno Bruto (PIB) italiano teve uma queda trimestral de 0,7 pct, no quarto trimestre de 2011, e uma descida homóloga de 0,4 pct, confirmando que o país está em recessão.

* A colocar pressão adicional sobre os mercados bolsistas europeus, esteve o facto de os dados favoráveis do emprego nos EUA, divulgados na semana passada, tornarem menos prováveis medidas adicionais de estímulo económico pela Reserva Federal norte-americana.

Foram criados 227 mil empregos nos EUA, em Fevereiro, acima da previsão média dos economistas, que esperavam um crescimento de 210 mil.

* Além disso, foi divulgado que a balança comercial da China registou em Fevereiro o maior défice dos últimos 10 anos, de 31,5 mil milhões de dólares, reforçando os receios em relação ao crescimento económico mundial e a uma ‘hard landing’ da economia do Império do Meio, após anos de rápido crescimento.

* O moeda única europeia segue a valorizar face à congénere norte-americana, a subir 0,27 pct para 1,3119 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 caiu 1,47 pct para 5.670,12 pontos, com 17 cotadas em queda e três em alta.

* Negociaram-se 113,9 milhões de títulos, ou 66 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca acompanhou a tendência negativa do sector na Europa, com o Millennium bcp a afundar 6,75 pct para 0,152 euros, o Banco Espírito Santo (BES) a recuar 3,44 pct para 1,431 euros e o BPI a desvalorizar 3,74 pct para 0,515 euros por título.

* Também os ‘pesos pesados’ da energia e das telecom pressionaram fortemente o índice de referência português, com a EDP-Energias de Portugal a cair 1,86 pct para 2,212 euros, a Galp Energia a perder 1,96 pct para 13,5 euros e a Portugal Telecom a desvalorizar 1,52 pct para 3,939 euros.

* A travar uma maior descida do PSI20, a retalhista Jerónimo Martins valorizou 1,06 pct para 14,36 euros por título, a beneficiar de notas de ‘research’ favoráveis, segundo traders.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália e Espanha seguem em alta ligeira, com a primeira nos 4,9 pct de 4,8 pct na última sessão e a segunda a subir de 5 pct para 5,1 pct.

A taxa de juro da congénere portuguesa também sobe, seguindo nos 13,75 pct de 13,83 pct na sessão anterior.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais segue em queda após quatro sessões de ganhos, estando o Brent para entrega em Abril a descer 0,7 pct para 125,1 dólares por barril e o de crude a cair 1,07 pct para 106,24 dólares por barril.

* Em Wall Street, o Dow Jones e o Nasdaq seguem sem tendência definida, com o primeiro a subir 0,21 pct e o segundo a cair 0,27 pct, com os investidores pessimistas após a divulgação do défice da balança comercial chinesa.