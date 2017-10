ACÇÕES PORTUGAL-Banca suporta PSI20 em alta c/Europa, dados macro em foco

LISBOA, 13 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa segue em alta, suportada nos títulos da banca e em linha com as pares europeias, que beneficiam da expectativa positiva em torno de dados macro agendados para hoje na Alemanha e EUA, segundo operadores.

Às 1000 TMG, o índice alemão ZEW, que mede a confiança dos empresários, deverá registar uma subida para máximos de um ano, em Março. Os analistas prevêem também uma evolução favorável nas vendas a retalho norte-americanas, com um crescimento para mais de o dobro, em Fevereiro.

“Se os ‘bulls’ têm força suficiente para levar os índices acima de níveis-chave ainda está para ver, mas claramente o risco está novamente em cena”, disse Chris Weston, trader do IG Markets.

* As principais bolsas do Velho Continente ganham entre 0,4 pct e 1 pct, animadas com as boas perspectivas de dados macro na Alemanha e EUA. As atenções dos investidores estarão depois centradas na decisão de política monetária da Reserva federal norte-americana (Fed), ás 1815 TMG.

* A moeda única europeia cai uns ligeiros 0,1 pct para 1,3135 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 soma 0,83 pct para 5.616,17 pontos, com 15 cotadas em alta, três em queda e duas estáveis.

* Os analistas técnicos do BPI apontam a próxima resistência do PSI20 nos 5.655 pontos e aconselham uma postura neutra aos investidores, explicando que “aguarda-se por uma estabilização do mercado. Mantenha-se neutral, dada a alta volatilidade”.

* Negociaram-se 8,8 milhões de títulos, ou 5,4 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Millennium bcp ganha 2,6 pct para 0,156 euros, o Banco Espírito Santo avança 2,73 pct para 1,47 euros e o BPI valoriza 2,33 pct para 0,527 euros.

* A dar ‘energia’ adicional, a EDP-Energias de Portugal sobe 1,18 pct para 2,238 euros, a EDP Renováveis aprecia 0,97 pct para 3,938 euros e a Galp Energia soma 1,52 pct para 13,705 euros.

Esta manhã, o Bank of America-Merril Lynch (BofA-ML) adicionou a Galp à sua lista de ‘oils’ favoritas.

* Em contraciclo, a Mota-Engil cai 0,64 pct para 1,092 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália e Espanha seguem em queda ligeira nos 4,88 pct e 5,05 pct, respectivamente.

Já o prémio que os investidores exigem para deter OT portuguesas a 10 anos está hoje novamente a subir para 13,95 pct de 13,79 pct na sessão anterior, devido à especulação que Portugal poderá ser o próximo país, a seguir à Grécia, a ter de reestruturar a sua dívida.

* Do outro lado do Atlântico, os futuros do Dow Jones sobem 0,46 pct e os do Nasdaq avançam 0,11 pct, a fazer antever uma abertura em alta de Wall Street.

* O preço do petróleo nos mercados internacionais voltou hoje às subidas após a correcção em baixa de ontem, estando o contrato do Brent para entrega em Abril a subir 0,37 pct para 125,83 dólares por barril e o de crude a somar 0,53 pct para 106,85 dólares por barril.