ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 sobe pela mão da Europa, banca e energia suportam

LISBOA, 13 Mar (Reuters) - A bolsa nacional fechou em alta, suportada pelos ‘pesos pesados’ da energia e da banca e em sintonia com uma Europa onde o optimismo regressou, à boleia da divulgação de indicadores favoráveis na Alemanha e nos EUA, disseram traders.

* As principais praças do Velho Continente ganharam entre 1,07 pct e 2,8 pct, a recuperar das descidas da sessão anterior e animadas pelas perspectivas favoráveis para a economia mundial, após a divulgação do ZEW alemão e das vendas a retalho nos EUA.

O índice germânico de confiança dos investidores e analistas atingiu, em Março, o nível mais elevado desde Junho de 2010, em 22,3 pontos, superando por larga margem as previsões dos analistas.

Segundo dealers, este indicador animador no país que é considerado a ‘locomotiva’ da Zona Euro constitui um bom sinal, tanto para a Europa como para a economia global.

“As acções da banca foram alvo de forte procura, como demonstra a performance do índice DJ Stoxx 600 para o sector , que ganhou 2,7 pct”, disse Jerome Vinerier, da IG Markets.

* De além Atlântico vieram também números favoráveis, com as vendas a retalho nos EUA a atingirem em Fevereiro o valor mais elevado dos últimos cinco meses, em 1,1 pct, sobretudo devido ao crescimento das vendas de automóveis.

Estes indicadores nas duas principais economias do Mundo Ocidental diminuiram os receios em relação a um abrandamento do crescimento económico mundial e devolveram algum optimismo nos investidores.

“Embora haja ainda alguns factores de risco, como a subida dos preços do petróleo, estes dados macro na Alemanha e nos EUA são bons e consistentes, no sentido do crescimento da economia mundial”, disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

* O facto de o governo de Madrid ter cedido perante os seus parceiros europeus no que toca à meta do défice público também gerou optimismo nos mercados.

“O Eurogrupo aprovou ontem formalmente o segundo ‘bailout’ à Grécia e exigiu que a Espanha cumpra a meta do défice público (de 5,3 pct do PIB). A Espanha, que tinha anunciado que o défice seria maior que o esperado (de 5,8 pct), já disse que vai cumprir esta exigência, o que ajudou a diminuir os receios em relação à situação espanhola”, acrescentou Luís Gonçalves.

* As atenções dos investidores estão agora centradas na decisão de política monetária da Reserva federal norte-americana (Fed), às 1815 TMG.

* A moeda única europeia cai 0,3 pct para 1,3107 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 valorizou 1,6 pct para 5.659,38 pontos, com 18 cotadas em alta, uma em queda e outra estável.

* Os analistas técnicos do BPI apontam a próxima resistência do PSI20 nos 5.655 pontos e aconselham uma postura neutra aos investidores, explicando que “aguarda-se por uma estabilização do mercado. Mantenha-se neutral, dada a alta volatilidade”.

* Negociaram-se 73,9 milhões de títulos, ou 46,9 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca nacional destacou-se com fortes valorizações, em linha com a tendência do sector na Europa.

O Millennium bcp valorizou 5,92 pct para 0,161 euros, o Banco Espírito Santo avançou 3,42 pct para 1,48 euros e o BPI subiu 2,72 pct para 0,529 euros.

* Também a puxar pelo índice de referência português, o sector energético acompanhou a tendência de subida no exterior, com a EDP-Energias de Portugal a valorizar 0,81 pct para 2,23 euros, a EDP Renováveis a subir 1,67 pct para 3,965 euros e a Galp Energia a ganhar 1,67 pct para 13,725 euros.

Esta manhã, o Bank of America-Merril Lynch (BofA-ML) adicionou a Galp à sua lista de ‘oils’ favoritas.

A notícia, avançada pela Reuters, de que a ‘oil’ angolana Sonangol pretende comprar metade da participação de 33 pct detida pela italiana ENI na Galp estará também a suportar o título, embora o mercado já esperasse o reforço da Sonangol, disse Luís Gonçalves.

* A Semapa brilhou com uma subida de 4,46 pct para 5,545 euros, a beneficiar da subida do preço do papel papel fino de impressão e escrita não revestido (papel UWF), que, segundo o BPI, tem impacto positivo nos títulos da holding.

* A sua participada Portucel é o maior produtor europeu de papéis UWF, que representa 79 pct das suas vendas. As acções da Portucel valorizaram 2,17 pct para 1,979 euros.

* Também a concessionária de auto-estradas Brisa se destacou pela positiva, a subir 4,44 pct para 2,4 euros, numa “recuperação técnica”, disse aquele mesmo trader.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália e Espanha seguem em alta ligeira, nos 4,9 pct e 5,15 pct, respectivamente, face a 4,88 pct e 5,05 na sessão anterior.

Também a taxa de juro das OT portuguesas a 10 anos está a subir, para 13,9 pct de 13,79 pct na sessão anterior, devido aos receios de que Portugal seja o próximo país periférico a reestruturar a sua dívida, a seguir à Grécia.

* Em Wall Street, o Dow Jones e o Nasdaq sobem, respectivamente, 0,84 pct e 0,99 pct, com os investidores agradados com os indicadores macroeconómicos divulgados na Alemanha e nos EUA.

* Nos mercados internacionais de petróleo, a cotação do ‘ouro negro’ retomou a tendência altista, com o barril de Brent para entrega em Abril a ganhar 0,77 pct para 126,28 dólares e o barril de crude de Nova Iorque a subir 0,75 pct para 107,14 dólares.

A subida dos preços do crude deve-se às expectativas de aceleração da economia global, no seguimento da divulgação dos referidos indicadores económicos, disseram dealers.