ACÇÕES PORTUGAL-Queda PSI20 contraria Europa, Galp pesa

LISBOA, 14 Mar (Reuters) - A desvalorização de mais de 2 pct da Galp Energia impede que a bolsa portuguesa acompanhe os ganhos na Europa, com a banca a destacar-se pela positiva, animada pelos resultados dos ‘stress tests’ aos bancos norte-americanos, segundo traders.

Ontem, os conservadores testes de stress da Reserva Federal norte-americana (Fed) revelaram que a maioria -- 15 de 19 -- dos bancos norte-americanos tiveram notas elevadas, beneficiando a um maior optimismo sobre a solidez do sistema bancário.

“Os testes de stress nso EUA revelam que o pior já passou para o sistema financeiro norte-americano e muitos bancos podem agora oferecer um dividendo decente e dar retorno aos seus accionistas”, disse Darren Sinden, ‘sales trader’ sénior da Silverwind Securities.

* À excepção de Lisboa, as principais praças europeias ganham até 1 pct, suportadas em dados macro favoráveis ontem divulgados na Alemanha e nos EUA, bem como no maior optimismo do presidente da Fed sobre o andamento da economia global.

A dar suporte adicional aos mercados bolsistas na Europa, estão os dados macroeconómicos favoráveis ontem divulgados na Alemanha e nos EUA.

O ZEW -- índice germânico de confiança dos investidores e analistas -- atingiu, em Março, o nível mais elevado desde Junho de 2010, em 22,3 pontos, enquanto as vendas a retalho nos EUA atingiram em Fevereiro o valor mais elevado dos últimos cinco meses, em 1,1 pct, sobretudo devido ao crescimento das vendas de automóveis.

* A moeda única europeia cai 0,15 pct para 1,3056 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 cai 0,43 pct para 5.635,28 pontos, com seis títulos em queda, um estável e 13 em alta.

* Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo suporte do PSI20 nos 5.604 pontos e aconselham uma postura compradora aos investidores, explicando que “estão a surgir oportunidades de compra nos actuais níveis”.

* Negociaram-se 28,5 milhões de títulos, ou 17,4 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* O peso-pesado Galp desvaloriza 2,22 pct para 13,42 euros, numa manhã em que foi alvo de um ‘downgrade’ por parte da Goldman Sachs, que reviu a sua recomendação da Galp para ‘Neutral’ de ‘Buy’.

Ontem, a Galp registou uma subida de quase 2 pct, a beneficiar do facto do Bank of America-Merril Lynch (BofA-ML) ter adicionado a Galp à sua lista de ‘oils’ favoritas e à notícia, avançada pela Reuters, de que a ‘oil’ angolana Sonangol pretende comprar metade da participação de 33 pct detida pela italiana Eni na Galp.

* Também em terreno negativo, a Jerónimo Martins recua 1,22 pct para 14,215 euros, a REN-Redes Energéticas Nacionais perde 0,67 pct para 2,225 euros e a EDP Renováveis cede 0,38 pct para 3,95 euros.

* A acompanhar a tendência de ganhos do sector na Europa, o Millennium bcp valoriza 1,86 pct para 0,164 euros, o Banco Espírito Santo avança 0,61 pct para 1,489 euros e o BPI sobe 1,32 pct para 0,536 euros.

O índice DJ Stoxx 600 para o sector europeu da banca ganha 2,05 pct.

* A Sonae -- que segue a ganhar 1,1 pct para 0,46 euros -- anunciou, esta manhã, que o seu lucro líquido atribuível aos accionistas teve uma queda homóloga de 38 pct em 2011 para 103 ME, penalizado pela contracção do consumo no mercado ibérico e pelo agravamento das condições de financiamento.

* Após o fecho de bolsa, serão conhecidos os resultados da Mota-Engil, da Inapa e da Impresa.

A média de estimativas de quatro analistas prevê uma queda homóloga de 16 pct no lucro líquido da maior construtora nacional Mota-Engil em 2011, devido à subida dos custos financeiros e apesar da boa performance operacional.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália e Espanha seguem praticamente inalterados em 4,9 pct e 5,2 pct, respectivamente.

Já a congénere portuguesa sobe para 13,95 pct de 13,91 pct ontem, devido aos receios de que Portugal seja o próximo país periférico a reestruturar a sua dívida, a seguir à Grécia.

* Os futuros do Nasdaq e do Dow Jones estão em terreno ligeiramente negativa, a fazer antever uma abertura de Wall Street em leve queda, após ter tido ontem a melhor sessão de 2012.

* Os preços do petróleo seguem hoje em queda nos mercados internacionais, face à valorização do dólar. O contrato do Brent para entrega em Abril recua 0,37 pct para 125,75 dólares o barril e o do Nymex cai 0,28 pct para 106,41 dólares o barril.