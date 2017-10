ACÇÕES PORTUGAL-PSI20 fecha em queda com EDP, Galp e banca, contraria Europa

LISBOA, 16 Mar (Reuters) - A bolsa portuguesa fechou em terreno negativo, a contrariar os máximos de oito meses das praças europeias, com as perdas da banca e dos ‘pesos pesados’ EDP e Galp a impedirem o PSI20 de aproveitar o optimismo gerado pelos dados macro favoráveis nos EUA, segundo traders.

* As bolsas europeias subiram entre 0,42 pct e 0,71 pct, para os valores mais elevados desde Julho de 2011, num dia marcado pela divulgação de três importantes indicadores nos EUA: inflação, produção industrial e confiança dos consumidores da Universidade de Michigan.

O índice de preços do consumidor (CPI) mostra que a inflação subiu 0,4 pct em Fevereiro, em linha com as estimativas dos analistas.

Por sua vez, a produção industrial permaneceu estável.

Estes indicadores reforçaram a confiança dos investidores na recuperação da maior economia do mundo, na sequência de outros dados que têm sido divulgados nas últimas semanas.

* Ontem foi divulgado que os pedidos semanais de desemprego nos EUA atingiram o valor mais baixo de quatro anos, num claro sinal de que a economia está a iniciar a retoma.

* Os traders salientam o papel da recente operação de LTRO (cedência de liquidez) realizada no final de Fevereiro pelo Banco Central Europeu (BCE) na estabilização e na recuperação dos mercados europeus.

“A tensão diminuiu e os prémios de risco têm caído. O LTRO virou o jogo e os investidores vêem agora o copo meio cheio”, disse Jean-Marie Mercadal, Chief Investment Officer da OFI Asset Management.

* O euro ganha 0,75 pct para 1,3177 dólares face à moeda norte-americana, com o mercado a apostar que a Reserva Federal dos EUA não deverá subir as taxas de juro nos próximos tempos, tendo em conta a subida tímida do CPI.

* O índice de referência português PSI20 recuou 0,37 pct para 5.572,17 pontos, com treze títulos em queda e sete em alta.

Foram negociadas 144,6 milhões de acções, ou 118,8 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência do PSI20 nos 5.621 pontos e continua a aconselhar uma postura neutra, explicando que o “mercado hesita num movimento comprador mais expressivo nos actuais patamares”.

* A pressionar o índice de referência português, a EDP recuou 2,28 pct para 2,182 euros, pressionada pela tomada de mais-valias.

“A EDP tem sido pressionada pela tomada de mais-valias, desde a conclusão da privatização. E também pelo aumento do risco regulatório”, disse João Lampreia, do Banco BIG.

* Também o Banco Espírito Santo (BES) se destacou pela negativa, com uma descida de 2,75 pct para 1,45 euros, com o mercado a especular que a instituição necessite de um aumento de capital para reforçar o rácio ‘core Tier I’, tal como a sua casa-mãe, o Espírito Santo Financial Group.

“O BES tem dito que não pretende pedir dinheiro à linha de capitalização da ‘troika’, reforçando os rácios de capital por meios próprios, ao contrário dos outros bancos. O mercado receia, por isso, que possa pedir dinheiro aos accionistas para acomodar os rácios de capital. Mas ainda é muito cedo para dizer se terá de fazer isso ou não”, afirmou João Lampreia.

* Esta manhã, o Espírito Santo Financial Group , holding que controla, por via indirecta, 35 pct do BES, anunciou que o seu lucro líquido teve uma queda homóloga de 11,3 pct para 121,4 ME em 2011.

O presidente-executivo do BES, Ricardo Salgado, anunciou que o Espírito Santo Financial vai avançar com um aumento de capital de até 500 milhões de euros (ME), de forma a reforçar o rácio ‘core Tier I’ para os níveis exigidos pela Autoridade Bancária Europeia (EBA).

Ricardo Salgado acrescentou que o BES também terá de reforçar o seu ‘core Tier I’, mas que o banco “está perfeitamente à vontade”.

* Na restante banca cotada, o Millennium bcp caiu 1,27 pct para 0,155 euros, o BPI perdeu 1,34 pct para 0,516 euros e o Banif afundou 6,09 pct para 0,293 euros, com vários fundos a diminuirem a exposição ao título, que a partir de segunda-feira abandonará o índice de referência PSI20, disseram traders.

* Estas descidas contrariam o bom desempenho da banca no exterior, com o índice DJ Stoxx a ganhar 1,13 pct.

* A liderar os ganhos na praça nacional, a Brisa avançou 4,3 pct para 2,473 euros, a recuperar das quedas dos últimos meses. “A Brisa está a recuperar, depois de ter estado muito deprimida”, disse João Lampreia.

* A Semapa valorizou 2,38 pct para 5,731 euros, ainda a beneficiar da subida do preço do papel UWF, tal como a sua participada Portucel, que ganhou 2,04 pct para dois euros. Este tipo de papel, cujo preço está a subir na Europa, representa 79 pct da produção da Portucel, segundo os analistas.

* Por sua vez, a Portugal Telecom continua abaixo da fasquia dos quatro euros, a cair 0,49 pct para 3,861 euros, com o mercado a duvidar da capacidade da empresa para manter o actual nível de dividendos, numa altura em que outras telecom europeias já anunciaram que os vão reduzir.

* A Galp manteve também a tendência negativa da sessão anterior, com uma queda de 0,71 pct para 13,305 euros. A petrolífera tem sido pressionada por descidas de recomendação por casas de investimento.

* No mercado secundário de dívida soberana, as ‘yields’ da periferia da Europa seguem estáveis, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália nos 4,87 pct e as de Espanha em 5,2 pct.

Ontem, o Tesouro espanhol foi ao mercado primário de dívida vender 3.000 ME em Bonds de várias maturidades, com a procura a subir e os custos de financiamento a descer.

O prémio que os investidores exigem para deter OT portuguesas a 10 anos cai para 13,71 pct de 13,92 pct ontem, apesar dos receios de que Portugal seja o próximo país periférico a reestruturar a sua dívida, a seguir à Grécia.

* Em Wall Street, o Dow Jones sobe 0,26 pct e o Nasdaq ganha 0,05 pct, com os investidores optimistas com os indicadores hoje divulgados nos EUA.

* Os preços do petróleo seguem em alta nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a ganhar 1,86 pct para 124,88 dólares e o do Nymex para entrega em Abril a subir 0,99 pct para 106,16 dólares o barril.