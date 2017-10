BES concluiu cash call com sucesso, reforça capital acima metas EBA

LISBOA, 4 Mai (Reuters) - O Banco Espírito Santo (BES) , segundo maior banco privado português em activos, concluiu com sucesso o ‘cash call’ de 1.010 milhões de euros (ME), reforçando o rácio ‘core-capital’ para acima das metas impostas pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) e no ‘bailout’ de Portugal, anunciou o BES.

O aumento de capital reforça o rácio ‘core Tier I’ em 154 basis points (bp) para 10,75 pct, claramente superior ao mínimo de 9 pct exigido pela EBA para 30 de Junho de 2012 e aos 10 pct requeridos pelo Banco de Portugal para o final deste ano, no âmbito do acordo de assistência financeira ao país.

“Foi totalmente subscrito o aumento de capital”, referiu o BES, num comunicado divulgado no site do regulador CMVM (www.cmvm.pt).

Segundo os dados da operação, a procura foi forte e excedeu a oferta em cerca de 33 pct.

Ao contrário dos seus concorrentes Millennium bcp, BPI e Banif, que deverão recorrer à linha pública de recapitalização de 12.000 ME, que está prevista no bailout, o BES cumpriu as metas de ‘core Tier I’ por meios próprios, sem apoio do Estado.

Este ‘cash call’ compreende a emissão de 2.556.688.387 acções ordinárias que foram oferecidas à subscrição dos accionistas, no exercício dos respectivos direitos de preferência, a um preço de subscrição de 0,395 euros por acção.

O exercício dos direitos de preferência garantiu a subscrição de 99,3 pct das acções, tendo o ‘núcleo duro’ de accionistas do banco -- Bespar, Credit Agricole e Bradesco -- que controlam 50,63 pct do capital subscrito na íntegra os respectivos direitos de preferência do aumento de capital.

O restante capital foi assegurado por outros investidores, incluindo institucionais estrangeiros.

Adiantou que no exercício dos direitos foram subscritas 2.538.123.008 acções, representativas de 99,3 pct do total de acções a emitir, tendo os títulos remanescentes sido atribuídos em resultado de pedidos suplementares de acções, através de um processo de rateio.

A liquidação financeira das acções subscritas deverá ocorrer a 11 de Maio, tendo sido já requerida a admissão dos 2.556.688.387 novos títulos à negociação na NYSE Euronext Lisbon .

Segundo o BES, a admissão à negociação deverá ter lugar a 14 de Maio.

Com esta operação, o ‘núcleo duro’ accionista do banco vai permanecer praticamente inalterado: a Bespar, da família Espírito Santo, com 35 pct, o francês Credit Agricole com 10,8 pct e o brasileiro Bradesco com 4,8 pct.

As acções do BES estão a subir 0,33 pct para 0,608 euros. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)