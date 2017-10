Recessão Portugal afecta performance BCP 1ro tri 2012, foco 'cash call'-Analistas

Por Filipe Alves

LISBOA, 8 Mai (Reuters) - O Millennium bcp, maior banco privado de Portugal em activos, mostrou um conjunto “fraco” de resultados no primeiro trimestre, afectados pela recessão em Portugal, mas a evolução da acção vai estar dependente das condições do ‘cash call’ para reforçar o seu ‘core capital’, disseram analistas.

Entre Janeiro e Março de 2012, o lucro líquido consolidado do Millennium bcp, que tem operações bancárias de retalho também na Polónia, Grécia, Moçambique e Angola, situou-se nos 40,8 milhões de euros (ME) contra 29 ME de média das estimativas de três analistas.

A crise económica em Portugal, que se encontra sob ‘bailout’ do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da União Europeia (UE) e submerso na maior recessão em três décadas, levou a um forte aumento das imparidades de crédito e a uma descida das receitas ‘core’ do banco.

A margem financeira teve uma queda homóloga de 21 pct para 317,5, enquanto as comissões caíram 0,8 pct para 161,4 ME e as imparidades no crédito malparado subiram 2,2 pct para 170,2 ME, tendo o rácio de crédito vencido se fixado em 5 pct.

Os analistas salientam que, nesta conjuntura recessiva, o lucro não seria possível sem o efeito ‘one off’ de um ganho de 96 ME com a recompra de títulos de dívida pública abaixo do par, permitindo que os proveitos de ‘trading’ se tenham fixado em 191,3 ME, contra somente 26,5 ME há um ano atrás.

“Excluindo os impactos ‘one-off’, estimamos que o resultado líquido no trimestre seria de 25 milhões de euros negativos”, referiram os analistas do BES Investimento, num ‘research’ hoje divulgado.

“A rentabilidade recorrente do banco no mercado doméstico continua inexpressiva, com comportamento acentuadamente negativo das receitas core do banco (margem e comissões) e com uma deterioração substancial da carteira de crédito, com o ‘management’ a manter o reforço do balanço do banco como uma prioridade”, referiu, por seu turno, o Caixa BI.

Na frente internacional, os analistas consideram que os resultados ficaram em linha com as estimativas, apesar dos proveitos acima do esperado da subsidiária grega, devido à venda de títulos de dívida pública em carteira.

No que toca a ‘funding’, os analistas do BES Investimento salientam que as necessidades de financiamento do banco para 2012 e 2013 -- de 900 ME e 1.000 ME, respectivamente -- são “geríveis”.

REFORÇO ‘CORE CAPITAL’ É PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO

Contudo, os analistas salientaram que o principal factor a pressionar as acções do BCP é a necessidade de reforçar o seu rácio ‘core Tier I’ para os níveis exigidos pelo Banco de Portugal e pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), tendo o banco identificado necessidades de capital no valor de 2.500 ME.

“A questão é saber quando e em quanto será o potencial aumento de capital”, frisou o BES Investimento.

Ontem, o Chief Executive Officer (CEO) do BCP, Nuno Amado, afirmou que o reforço do capital será feito através de instrumentos de capital contingente (CoCos) e de um ‘cash call’, sem adiantar datas nem montantes.

“Temos intenção de reforçar (o capital) para além das necessidades mínimas”, disse o CEO, frisando que “a parcela em CoCos é uma parcela maior do que a do ‘cash call’”.

O Millennium bcp já tinha referido querer recorrer a instrumentos de capital contingente (CoCos) da linha pública do ‘bailout’ de Portugal, que tem uma dotação total de 12.000 ME para a recapitalização de toda a banca portuguesa, bem como a um ‘cash call’.

“Apesar de o BCP ter produzido um conjunto fraco de números no primeiro trimestre, com a deterioração das principais áreas operacionais, o principal aspecto pendente a pressionar a acção continua a ser a necessidade de capital adicional para reforçar o rácio de solvabilidade”, referiram os analistas do Nomura.

Acrescentaram: “isto vai afectar a flexibilidade operacional e será um elemento de risco adicional para o grupo, num ambiente económico sob pressão”.

“As necessidades elevadas de capital no curto prazo impedem-nos de estar mais positivos sobre a acção, apesar do ‘upside’ de 70 pct face ao ‘fair value’ (de 0,18 euros por acção)”, adiantou, por sua vez, o BES Investimento, que mantém a recomendação “Neutral” para os títulos do BCP.

Os analistas do BPI, por seu turno, consideram que o reforço do rácio de solvabilidade poderá passar por um ‘cash call’ com emissão de direitos de 1.000 ME -- com desconto de 25 pct face à actual cotação -- combinado com um emissão de CoCos no valor de 1.500 ME.

Acrescentaram: “estimamos que isso tenha um efeito de diluição nos EPS (ganhos por acção) de 56 pct, no médio prazo”.

Encurralada pela crise das dívidas soberanas europeias e pela recessão em Portugal, a banca portuguesa tem de reforçar os capitais para níveis mais exigentes, tendo em Fevereiro último o BCP dito que recorrerá a instrumentos de capital contingente (CoCos) da linha do ‘bailout’ e lançará também um ‘cash call’

No início de Dezembro de 2011, após testes à banca europeia, a Autoridade Bancária Europeia -- que impõe um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012 -- identificou uma necessidade real de capital de 1.725 ME para o Millennium bcp.

Contudo, alguns analistas têm realçado que actualmente as necessidades de capital se deverão situar em redor dos 2.250 ME e o Millennium bcp pode querer avançar com um aumento de capital entre os 2.500 e os 3.000 ME para ficar com uma folga segura.

Com excepção do Banco Espírito Santo (BES), que garantiu as metas de ‘core capital’ com um aumento de capital de 1.010 ME subscrito na íntegra pelos actuais accionistas e por outros investidores privados, todos os bancos cotados portugueses -- Millennium bcp, BPI e Banif -- deverão recorrer à ajuda do Estado.

As acções do BCP seguem a valorizar 2,73 pct para 0,113 euros, tendo-se trasaccionado 86 milhões de títulos no valor de 9,7 ME, na sessão de hoje da NYSE Euronext Lisbon. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)