BPI reúne accionistas a 31 de Maio, abre a porta a aumento capital

LISBOA, 8 Mai (Reuters) - Os accionistas do BPI vão reunir-se em Assembleia-Geral no próximo dia 31 de Maio, para votar uma proposta que permite à gestão do banco deliberar sobre aumentos de capital em dinheiro, visando reforçar o seu ‘core capital’ para os níveis exigidos pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), anunciou o BPI.

A ordem de trabalhos da assembleia-geral de accionistas do terceiro maior banco português cotado inclui uma proposta de alteração estatuária que prevê que as acções deixem de ter valor nominal e que autoriza a administração a avançar com aumentos de capital por entradas de dinheiro.

“O Banco BPI, não tendo, embora, decidida a realização de qualquer operação em que pretenda beneficiar desta garantia, tem interesse em dispor das condições para, se entender tomar essa decisão, poder fazê-lo”, refere o comunicado enviado ao regulador português, a CMVM.

A assembleia-geral vai também votar a supressão dos direitos de preferência dos accionistas em reforços de capital e deliberar sobre as contas do exercício de 2011 e respectiva aplicação de resultados.

Encurralada pela crise das dívidas soberanas europeias e pela recessão em Portugal, a banca portuguesa tem de reforçar os capitais para níveis mais exigentes.

No início de Dezembro de 2011, após testes à banca europeia, a Autoridade Bancária Europeia -- que impõe um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012.

Com excepção do Banco Espírito Santo (BES), que garantiu as metas de ‘core capital’ com um aumento de capital de 1.010 ME subscrito na íntegra pelos actuais accionistas e por outros investidores privados, todos os bancos cotados portugueses -- Millennium bcp, BPI e Banif -- deverão recorrer à ajuda do Estado. (Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)