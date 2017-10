Lucro Zon 1ro Tri 2012 sobe 1,7 pct para 10,3 ME, contraria Poll analistas

Por Filipe Alves

LISBOA, 10 Mai (Reuters) - O lucro líquido da Zon, líder no ‘pay-tv’ em Portugal, teve uma subida homóloga de 1,7 pct no primeiro trimestre de 2012, com o controlo de custos e a geração de ‘cash flow’ findos os investimentos na rede a compensarem a quebra do consumo causada pela recessão em Portugal, segundo a empresa.

O lucro líquido da Zon ascendeu a 10,3 milhões de euros (ME) entre Janeiro e Março de 2012, contrariando as estimativas de uma ‘poll’ de sete analistas consultados pela Reuters, cuja previsão média apontava para uma descida de 7 pct para 9,5 ME.

“Preparámos a empresa a tempo para enfrentar esta conjuntura desfavorável e isso tem permitido obter resultados operacionais e financeiros muito animadores, como os que divulgamos hoje”, disse à Reuters o Chief Financial Officer (CFO) da Zon, José Pereira da Costa.

“A Zon demonstrou, mais uma vez, no primeiro trimestre de 2012, a forte resiliência dos seus negócios numa conjuntura adversa”, referiu a telecom no comunicado ao regulador português CMVM.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 0,2 pct para 79,7 ME, revelou a empresa liderada por Rodrigo Costa, que desde ontem tem a empresária angolana Isabel dos Santos como principal accionista, com 14,9 pct.

A Zon justifica o crescimento do EBITDA em tempo de crise com a “forte melhoria da margem, mais do que compensando o decréscimo nas receitas do negócio de ‘triple play’ (‘pay-tv’, telefone e Internet numa só assinatura), permitindo um crescimento de 3 pct do EBITDA deste segmento, tendo por base um forte controlo de custos”.

A margem EBITDA aumentou 1 ponto percentual (p.p.) para 37,2 ME, acrescentou.

As receitas consolidadas estabilizaram em 214 ME, com a participada angolana ZAP a contribuir com 6,3 ME para o volume de vendas consolidado do grupo.

Este contributo vindo de Angola mais do que compensou a descida de 1,9 pct das receitas de ‘pay-tv’, Internet em banda larga e telecomunicações de voz, para 191,9 ME.

A quedas das receitas neste segmento explica-se pelo facto de as famílias e empresas portuguesas se verem forçadas a apertar o cinto para sobreviver às duras medidas de austeridade exigidas no acordo de ‘bailout’ que Portugal assinou com a ‘troika internacional formada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e Comissão Europeia (CE).

Tal como os analistas tinham previsto, as receitas no segmento ‘premium’ -- ‘video on demand’ e canais temáticos de filmes, séries e desporto -- foram as mais afectadas pela crise económica.

A receita média mensal por utilizador (ARPU) caiu 0,8 euros para 35 euros, “sobretudo devido ao aumento do número de clientes e ao impacto da retracção de consumo, sentida no segmento dos canais ‘premium’”, referiu a Zon.

O negócio de cinemas sofreu também uma severa queda da facturação, com as receitas a deslizarem 13,7 pct para 11,8 ME, não só devido à diminuição dos rendimentos das famílias mas também devido ao aumento dos impostos.

Adiantou a Zon: “as receitas de exibição cinematográfica recuaram sobretudo motivadas pelo efeito do aumento do IVA de 6 para 13 pct, bem como pelo menor número de êxitos de bilheteira e filmes em 3D exibidos, face ao primeiro trimestre de 2011.”

Por sua vez, também a suportar o EBITDA e o lucro líquido, os custos operacionais caíram 0,1 pct para 134,5 ME, tornando claro o enfoque da telecom no controlo orçamental, tal como tem sido avançado pela gestão.

CLIENTES TV CRESCEM RITMO MAIS RÁPIDO DESDE 2007

A empresa conquistou 65,8 mil clientes de telecomunicações e ‘pay-tv’ no trimestre, passando a contar com uma base de subscritores de 3,88 milhões.

No cabo, a empresa ganhou 26 mil novos clientes, ”no melhor trimestre desde 2010.

Os segmentos de voz fixa e banda larga destacaram-se também pela positiva, aumentando o número de clientes em, respectivamente, 6,2 pct para 748,6 mil e 4,24 pct para 921,4 mil.

Desta forma, três em cada quatro clientes de ‘pay-tv’ da Zon têm telefone fixo fornecido pela empresa.

Salientou a Zon: “o crescimento verificado em cada serviço reflecte-se no aumento de clientes que utiliza os três principais serviços disponibilizados pela Zon. Os clientes de Triple Play aumentaram 7,5 pct para 716 mil, no período em análise.”

A dívida líquida cresceu em 7 ME para 644,6 ME, devido à consolidação da parte proporcional da dívida líquida da angolana ZAP, que teve um impacto de 24 ME.

A empresa garante que tem as suas necessidades de financiamento garantidas até ao final de 2013.

Tal como no trimestre anterior, o investimento em bens de capital (Capex) continua em queda, sofrendo uma descida de 23,6 pct para 29,6 ME, libertando ‘cash flow’ adicional.

Entre 2009 e 2011, a Zon realizou o ‘upgrade’ da sua rede de cabo coaxial para a tecnologia DOCSIS 3.0, de modo a poder concorrer com as nascentes redes de fibra óptica da Portugal Telecom, Vodafone, Sonaecom e Oni, com velocidades entre 50 e 100 megabits por segundo.

A conclusão deste ‘upgrade’ permitiu à Zon descer o seu ‘capex’ para 150 ME em 2011 face aos 248 ME de 2010, prevendo-se que continue a baixar ao longo de 2012.

Assim, no primeiro trimestre o ‘free cash flow’ ascendeu a 16 ME, valor que compara com 2 ME negativos no período homólogo.

ANGOLANA ZAP ATINGE EBITDA POSITIVO

A subsidiária angolana Zap, lançada em 2010 e detida em 30 pct pela Zon e em 70 pct por Isabel dos Santos, contribuiu com 6,3 ME para as receitas consolidadas da empresa entre Janeiro e Março de 2012, mas a Zon não revela o número de clientes desta operação.

Em termos de EBITDA, a unidade angolana contribuiu com apenas 0,2 ME para o total consolidado do grupo, tendo atingido o ‘break-even’ de EBITDA.

Mas o contributo da Zap para o lucro líquido da Zon no trimestre foi negativo em 1,3 ME, face a 2,8 ME negativos no período homólogo.

“Suportada numa forte rede de distribuição e vendas, a ZAP impôs-se como uma das marcas com mais notoriedade em Angola. A contribuir para o reconhecimento público está também a dinâmica na introdução de novos canais na grelha, como o Sport TV África 2 e o canal de lifestyle TLC”, referiu a empresa.

A Zon tem assegurado que espera que a Zap atinja o ‘break even’ em termos de resultado líquido em 2013.

Com 1,6 milhões de clientes, a Zon é líder no ‘pay tv’ em Portugal, com uma quota de mercado de 53 pct. É considerada a quarta maior telecom do país, atrás da incumbente Portugal Telecom, da Vodafone Portugal e da Sonaecom.

Contabilizando os restantes serviços prestados -- Internet e Voz Fixa -- a Zon fechou o trimestre com 3,38 milhões de utilizadores.

Tem como principais accionistas a filha do presidente da hRepública de Angola, Isabel dos Santos, com 14,9 pct, a estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), com 11 pct e o Grupo Espírito Santo (GES), que detém 10,8 pct, através de várias subsidiárias.

A Zon tem posição dominante no mercado de conteúdos audiviosuais de Portugal, através da Zon Audiovisuais e de uma participação de 50 pct na Sport TV, empresa que detém vários canais desportivos ‘premium’ e que controla os direitos de transmissão dos jogos da liga portuguesa de futebol.

O grupo é também o principal ‘player’ no mercado dos cinemas em Portugal, com uma rede de 210 salas.

Além fronteiras, a Zon está a dar os primeiros passos na sua estratégia de internacionalização, em Angola e Moçambique, através da ZAP. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)