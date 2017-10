EDP com resultados resilientes 1ro tri '12 face recessão Ibéria-Analistas

LISBOA, 11 Mai (Reuters) - A EDP-Energias de Portugal , cujo lucro líquido teve uma descida homóloga menor do que prevista de 2 pct no primeiro trimestre de 2012, está a mostrar resiliência face à conjuntura recessiva na Ibéria, beneficiando da diversificação internacional das suas operações, segundo analistas.

O lucro líquido do maior grupo industrial de Portugal situou-se em 337 milhões de euros (ME) entre Janeiro e Março deste ano, superando os 299 ME de média de estimativas de uma ‘poll’ de analistas.

“A EDP divulgou resultados estáveis no primeiro trimestre, o que reflecte o forte modelo de negócio da companhia”, referiram os analistas do Unicredit, numa nota de ‘research’ hoje divulgada.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) permaneceu praticamente ‘flat’ nos 1.003 ME, com o aumento da “contribuição por parte do negócio das Renováveis -- EDPR -- a compensar o decréscimo nas restantes áreas em particular no segmento liberalizado e no Brasil”, referiram os analistas do Caixa BI.

A manutenção do EBITDA do grupo EDP foi conseguida com o aumento de 20 pct do EBITDA da EDP Renováveis, enquanto o EBITDA tanto da EDP Brasil como da espanhola HC Energia caiu 10 pct e o EBITDA de Portugal desceu dois pct.

O Chief Executive Officer (CEO) da EDP, António Mexia, referiu ontem que as operações internacionais da companhia já representam mais de 60 pct dos resultados operacionais, tendo tido “como motor de crescimento, neste trimestre, a EDP Renováveis como a principal responsável”.

“Neste trimestre (de 2012) mais de 90 pct do EBITDA teve origem em atividades reguladas ou contratadas a longo prazo”, realçaram os analistas do Caixa BI.

A capacidade instalada do grupo EDP atingiu 23,2 GigaWatts (GW) em Março de 2012, ou seja um crescimento de cinco pct face há um ano atrás, impulsionada pela expansão de 532 mega watts (MW) na capacidade eólica e pelo arranque em Portugal das repotenciações de três centrais hidricas.

Contudo, apesar da energia distribuida pela EDP ter subido três pct no primeiro trimestre do corrente ano, foi suportada pela actividade de gás na Península Ibérica.

Na Ibéria, as vendas de electricidade da EDP caíram 4 pct, ressentindo-se com o ambiente macroeconómico recessivo e, especificamente em Portugal, também com o aumento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) exigido no ‘bailout’ do país.

Portugal atravessa a mais grave recessão económica em três décadas, enquanto Espanha entrou em recessão no primeiro trimestre de 2012.

No Brasil, as vendas cresceram 0,3 pct no primeiro trimestre de 2012, mas mostraram uma desaceleração face ao ritmo de dois pct a que cresceram no quarto trimestre de 2011.

RISCO SOBERANO PRINCIPAL FACTOR DE RISCO

Os analistas destacaram que, apesar da resiliência da actividade operacional, as acções da EDP estão a ser penalizadas pelo risco soberano de Portugal.

“Continuamos a considerar que a EDP é sobre-penalizada pelo facto de ter o domicílio em Portugal, quando 61 pct dos lucros já vêm de fora de Portugal”, consideraram os analistas do JP Morgan Cazenove.

Adiantaram: “além disso, o ‘deal’ da China Three Gorges reduz massivamente o perfil de risco financeiro”.

No primeiro trimestre de 2012, os custos financeiros associados ao risco soberano tiveram, aliás, impacto negativo no lucro líquido consolidado da EDP, tendo subido para 167 ME no primeiro trimestre de 2012 contra 133 ME no período homólogo de 2011.

A CTG assumiu a partir de hoje a participação de 21,35 pct na EDP-Energias de Portugal, comprada no âmbito de uma privatização por 2.693 milhões de euros (ME), passando a ser o maior accionista da energética portuguesa.

A empresa chinesa pagou um prémio 54 pct para comprar aquela participação, acrescendo áquele montante 2.000 ME para a empresa chinesa comprar posições minoritárias em parques eólicos da EDP, bem como havendo o compromisso de bancos chineses ‘abrirem’ uma linha de financiamento de 2.000 ME.

No entanto, os analistas do Unicredit referiram, por sua vez, que o ‘rating’ de Portugal vai continuar a ser o “principal driver” do ‘rating’ da EDP, uma vez que a agência de notação financeira Moody’s mantém a ligação umbilical da notação da empresa à da República.

“A EDP teria de demonstrar (à Moody‘s) que o ‘cash flow’, liquidez e capital de activos e de accionistas de fora do seu mercado doméstico seriam suficientemente fortes para se isolar dos riscos macroeconómicos associados a um cenário de default da dívida soberana”, notou o Unicredit.

Concluiu: “uma posição minoritária da CTG não é suficiente para garantir isso”.

Em Março de 2012, a dívida líquida deslizou 0,3 pct para 16.906 ME, tendo o rácio Dívida Líquida Ajustada/EBITDA descido para 3,7 vezes versus 4,1 vezes no final de 2011, permanecendo “estável” face ao período homólogo, destacou o Unicredit.

Os analistas consideraram que os resultados do trimestre têm impacto “neutral” para a cotação da EDP e aguardam o ‘Investor Day’ da empresa, a 22 e 23 de Maio, onde será divulgado o plano estratégico para os próximos anos.

“Não consideramos que estes resultados actuem como ‘driver’ da acção. O mercado está mais interessado no ‘Investor Day’”, apontou o Banesto.

O Société Générale, por seu turno, destacou, a par do ‘Investor Day’, a reforma da política energética em Espanha, prevista para Junho, bem como alterações regulatórias em Portugal.