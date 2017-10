NOVA 2-PT confortável com 'consensus' EBITDA para 2012 -CEO

(Acrescenta citações do CEO. Altera lead)

Por Filipe Alves

LISBOA, 17 Mai (Reuters) - A Portugal Telecom (PT) está confortável com o ‘consensus’ dos analistas de que o EBITDA no mercado doméstico se situará nos 1.200 milhões de euros (ME) em 2012, uma queda de oito pct face 2011, apesar da forte pressão sobre as receitas devido à profunda recessão em Portugal, disse o CEO.

“Estamos confortáveis com o ‘consensus’ e vamos continuar a manter uma forte disciplina de custos”, disse o Chief Executive Officer (CEO) da PT numa ‘conference call’ com analistas.

“Discordo dos que dizem que o nosso potencial de corte de custos é limitado. Vamos continuar a cortar custos e a surpreender o mercado a esse respeito”, acrescentou.

O ‘consensus’ das previsões dos analistas aponta para um EBITDA-Lucro antes de Impostos, Juros, Depreciações e Amortizações no mercado doméstico de 1.200 ME contra 1.300 ME em 2011.

No primeiro trimestre de 2012, o EBITDA da PT em Portugal situou-se em 307,7 ME, menos 7 pct do que no período homólogo de 2011, reflectindo a dificuldade em operar num país que está a atravessar a mais grave recessão dos últimos 30 anos, que leva à falência de muitas empresas, que são clientes da PT.

A maior telecom de Portugal teve um lucro líquido consolidado de 56,5 milhões de euros (ME) no primeiro trimestre de 2012, acima da média de estimativas de uma ‘poll’ de nove analistas, que apontava para um lucro líquido de 40 ME nos primeiros três meses do ano.

ZEINAL FRUSTADO COM BAIXO PREÇO ACÇÃO

Questionado se faria sentido cortar os generosos dividendos -- com uma ‘dividend yield’ de 16 pct, a mais elevada das ‘telecoms’ europeias -- e lançar um programa de ‘share buyback’, como tem sido avançado por alguns analistas, o CEO remeteu a decisão sobre a remuneração accionista para o conselho de administração, que foi reconduzido na assembleia de 27 de Abril.

Zeinal admitiu, porém, que a empresa sente “frustração” pelo facto de o mercado não reconhecer a sua elevada ‘dividend yield’, uma vez que as acções perderam metade do seu valor desde o início do ‘bailout’ de Portugal, em Maio do ano passado.

“O ‘board’ tem uma frustação quanto ao preço da acção”, lamentou Zeinal Bava.

“Consideramos que esse assunto deve ser discutido no ‘board’. Claro que olhamos para o ‘dividend yield’ da nossa acção, mas também temos de ter em atenção a conjuntura”, salientou.

FLEXIBILIDADE FINANCEIRA

Garantiu, porém, que a empresa dispõe da flexibilidade de balanço necessária para manter o actual nível de dividendos, se for essa a decisão da administração.

Afirmou: “estamos confiantes na flexibilidade financeira do nosso balanço. Estamos totalmente financiados até ao final de 2013 e se por um lado a flexibilidade financeira existe, por outro é necessário que seja o ‘board’ a analisar a questão”.

O CEO da PT acrescentou que o facto de a participada brasileira Oi ter anunciado a 17 de Abril uma generosa política de dividendos até 2015 “é uma boa notícia”, lembrando que a Oi vai “contribuir com cerca de 130 ME por ano em dividendos, suportando o ‘cash flow da PT”.

O lucro líquido da PT no primeiro trimestre de 2012 contrasta com 130 ME entre Janeiro e Março do ano passado, mas na altura a PT ainda não consolidava nas contas a participação de 25 pct na brasileira Oi, pelo que os números não são comparáveis.

A PT adiantou que, entre Janeiro e Março de 2012, o EBITDA-Lucro antes de Impostos, Juros, Depreciações e Amortizações -- ascendeu a 571,7 ME, face a 357 ME no período homólogo, antes da consolidação da posição na Oi, que teve lugar a partir de 1 de Abril de 2011.

Sem a consolidação da Oi -- que contribuiu com 227,3 ME para o EBITDA do grupo -- esta rúbrica teria caído 6,7 pct face ao primeiro trimestre do ano passado, para 331 ME.

A margem EBITDA desceu 7,7 pontos percentuais para 32,5 pct, reflectindo a conjuntura económica recessiva.

Nos três meses do corrente ano, as receitas consolidadas ascenderam a 1.716 ME, com a actividade internacional a representar 59 pct deste total.

As receitas domésticas caíram 5,2 pct em termos homólogos, para 680,4 ME, reflectindo a díficil conjuntura económica em Portugal, que vive a mais profunda recessão dos últimos 30 anos, com as famílias e as empresas a ‘apertarem os cintos’ para sobreviverem às medidas de austeridade exigidas no ‘bailout’.

No entanto, as receitas do segmento residencial cresceram 4,6 pct em termos homólogos, para 177 milhões de euros, com o serviço ‘triple play’ Meo a registar 65 mil adições líquidas de clientes, “o mais elevado dos últimos nove trimestres”, adiantou a PT.

O Meo, que foi lançado em 2008 para conter a ‘sangria’ de clientes da secular rede fixa da PT, disputando à Zon Multimedia o lucrativo mercado de ‘pay-tv’, fechou o trimestre com 1,11 milhões de clientes, mais 235 mil que um ano antes.

“Estamos muito satisfeitos com o ritmo de crescimento do Meo e que a liderança está ao nosso alcance, não com base no preço mas numa experiência de cliente única”, disse Zeinal Bava.

No segmento pessoal, que inclui a TMN, a maior empresa de telecomunicações móveis de Portugal, viu as receitas de clientes diminuirem 8,1 pct face ao primeiro trimestre de 2011, para 142 milhões de euros.

“Este desempenho foi penalizado pelas condições económicas, traduzindo-se num menor nível de confiança dos consumidores e numa agressividade contínua ao nível dos preços, tanto em voz como em banda larga móvel”, explicou a empresa.

A pressão da recessão sobre as receitas do grupo fez-se também sentir no negócio empresarial, uma vez que “as grandes empresas estão focadas na redução de custos, o que se traduz numa pressão do consumo e dos preços, evitando também investir em grandes projetos”.

A PT salientou que “as Pequenas e Médias Empresas (PME), que mostravam alguma resiliência em 2011, estão a ser fortemente penalizadas pelo contexto económico e financeiro”.

Nesta conjuntura, as receitas do segmento empresarial caíram 9,8 pct em comparação com os primeiros três meses de 2011, para 226 ME.

PT É ACCIONISTA ESTRATÉGICO OI

A brasileira Oi representou 54,5 pct das receitas da PT no trimestre, contribuindo com 788 ME, precisou a telecom.

Zeinal Bava frisou que o compromisso da PT com a sua participada brasileira vai mais além do que a de uma normal posição accionista.

“A PT não é accionista da Oi, mas sim accionista estratégico e parceiro tecnológico”, frisou.

O CEO da PT manifestou apoio pelo ‘guidance’ que a gestão da Oi apresentou no Investor Day de 17 de Abril, que alguns analistas consideraram demasiado optimistas.

“Vamos continuar a apoiar os nossos colegas da Oi, com quem temos uma excelente relação, de forma a garantir que eles conseguem gerar os números que anteciparam”, afirmou.

O ‘cash flow’ operacional da PT decresceu para 113 ME no trimestre, face a 315 ME no período homólogo, “impactado por um maior investimento em fundo de maneio, em resultado dos pagamentos efetuados relativamente ao Capex do quarto trimestre de 2011 e do pagamento das taxas de manutenção FISTEL no Brasil”.

Em consequência, a dívida líquida aumentou 7 pct para 7.073 ME, com um custo médio de 3,6 pct na dívida do negócio doméstico e de 4,6 pct se for tida em conta o total do grupo (ou seja, incluindo a brasileira Oi).

O investimento em bens de capital (Capex), por seu turno, aumentou 137 ME para 259 ME, face a 122 ME um ano antes.

“Este aumento está relacionado com a consolidação proporcional da Oi e da Contax a partir de 1 de Abril de 2011”, referiu a PT.

A nível internacional, a PT está presente no Brasil através da Oi, em Angola por via de 25 pct da Unitel e em países como a Namíbia, São Tomé, Cabo Verde e China (Macau), entre outros, contando com 95 milhões de clientes a nível global. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves e Filipa Cunha Lima)