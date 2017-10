Isabel dos Santos volta reforçar na Zon, passa os 15 pct

LISBOA, 18 Mai (Reuters) - A empresária angolana Isabel dos Santos, que no início de Maio passou a ser a maior accionista da Zon Multimédia, comprou ontem mais 315 mil acções da empresa líder no ‘pay-tv’ em Portugal, passando a controlar 15,02 pct do capital, anunciou a Zon.

Em comunicado, adiantou que a Jadeium -- empresa de Isabel dos Santos -- adquiriu, em mercado regulamentado, aquele lote de acções representativas de 0,102 pct do capital social e direitos de voto da ZON Multimédia.

Isabel dos Santos é filha do presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, e parceira da empresa portuguesa na ‘joint-venture’ angolana ZAP, que os analistas vêem como a futura ‘cash cow’ do grupo.

Este foi o segundo reforço de Isabel dos Santos na Zon no espaço de duas semanas, depois da compra, a 9 de Maio, da participação de 5 pct detida pela espanhola Telefónica, que a levou à posição de maior accionista.

“A participação qualificada imputável a Isabel José dos Santos no capital social e direitos de voto da Zon (...) aumentou hoje para 15,02 pct”, referiu a Zon em comunicado.

Esta participação é detida através das sociedades Kento Holding e Jadeium.

Desde a desblindagem dos estatutos da Zon, a 30 de Janeiro, os analistas têm realçado que Isabel dos Santos deveria reforçar a sua participação, nomeadamente através da compra da posição da Telefónica mas também dos 11 pct da estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), visando o controlo da empresa para uma eventual fusão posterior com a Sonaecom.

Segundo analistas, o próximo alvo de Isabel dos Santos poderá ser a participação de 11 pct da CGD na Zon, que o banco do Estado terá de vender no âmbito dos compromissos assumidos no ‘bailout’ de Portugal, a par de outras posições accionistas não-estratégicas.

Também o Grupo Espírito Santo (GES), que controla 10,8 pct da Zon, é visto pelos analistas como estando vendedor da sua participação na empresa de ‘telecom’ e ‘pay-tv’, eventualmente no quadro de uma estratégia articulada com a CGD e outros accionistas vendedores.

Por via do reforço da sua posição na Zon, Isabel dos Santos é vista pelos analistas como detentora da chave para uma fusão com a Sonaecom, dona da Optimus, a terceira maior ‘telecom’ de Portugal.

As casas de investimento têm igualmente referido que, além de Isabel dos Santos e da Sonaecom, outros grupos poderão estar interessados na Zon, nomeadamente a Vodafone Portugal e fundos de ‘private equity’ internacionais.

O tiro de partida para esta ‘corrida’ à Zon, que promete alterar radicalmente a sua estrutura accionista, teve lugar a 30 de Janeiro, com a assembleia-geral que desblindou os estatutos da companhia, acabando com a cláusula que impedia os accionistas de votarem com mais de 10 pct dos direitos de voto, independentemente do capital efectivamente detido.

A Zon é a antiga PT Multimedia, separada do grupo Portugal Telecom em 2007, no âmbito dos compromissos assumidos pela incumbente na defesa contra a fracassada Oferta Pública de Aquisição (OPA) de 14.000 ME lançada pela rival Sonaecom.

A empresa é líder no mercado de ‘pay-tv’ em Portugal, com mais de 1,6 milhões de clientes, prestando também serviços de Internet em banda larga e voz fixa, através de ofertas de ‘triple play’ (três serviços numa só factura).

Tem ainda uma posição dominante no mercado dos audiovisuais português, através da participada Zon Lusomundo e de uma posição de 50 pct na Sport TV, empresa detentora dos direitos de transmissão dos jogos da Liga de Futebol portuguesa.

As acções da Zon estão a cair 1,77 pct para 2,269 euros, face a uma descida de 0,1 pct do índice ‘benchmark’ nacional PSI20, tendo-se transaccionado 53.769 títulos no valor de 121 mil euros na NYSE Euronext Lisbon.